SSO:n hallintoneuvosto kaudelle 2026–2028
Suur-Seudun Osuuskaupan edustajisto valitsi 20.11.2025 pitämässään kokouksessa hallintoneuvostoon uusia jäseniä. Hallintoneuvoston jäseniksi kaudeksi 2026–2028 valittiin uudelleen erovuorossa olleet Jyrki Sjöholm (Salo), Sanfrid Lindblom (Lohja), Panu Ruoste (Lohja) sekä Markus Kinnunen (Lohja). Erovuorossa olleiden Maarit Salon ja Marianne Vainion tilalle valittiin Kaisa Isotupa (Salo) sekä Juhana Salmenpohja (Nummi). Henkilökunnan edustajina kaudella 2026 ovat Sari Salminen (henkilökohtaisena varaedustajana Timo Färm) ja Marjukka Turunen.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan.
SSO:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajia. Hallituksen ja toimitusjohtajan valitsemisen lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa SSO:n strategia, tavoitteet ja vuosittaiset taloudelliset kokonaistavoitteet sekä valvoa hallintoa ja ohjeistaa hallitusta.
SSO:n edustajistoon nousi Sari Kujanpää, Juhana Salmenpohjan noustessa hallintoneuvostoon.
SSO:n hallintoneuvosto:
- rehtori Panu Ruoste, Lohja
- maanviljelijä, agronomi Matti Murto, Raatala
- insinööri, maatalousyrittäjä Paula Achrèn, Angelniemi
- talouspäällikkö Leila Ahonen, Salo
- asiakaspalvelija Leena Brofeldt, Karkkila
- sahayrittäjä/maanviljelijä,agrologi/sähkö- ja automaatioasentaja Markku Hacklin, Ojakkala
- kotitalouden lehtori Sari Havukorpi, Nummela
- aluepäällikkö/maanviljelijä Matti Hämäläinen, Kiikala
- liikuntapalveluiden tiedotussihteeri Kaisa Isotupa, Salo
- maanviljelijä Kalevi Kallonen, Kemiö
- yrityspankkiiri Markus Kinnunen, Lohja
- kauppatieteiden maisteri Sanfrid Lindblom, Lohja
- taksiyrittäjä Pia Maavirta, Somero
- maanviljelijä, agrologi Jyri Mela, Saukkola
- äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, FM, Sari Metsäkivi, Otalampi
- maanviljelijä, diplomi-insinööri Juhana Salmenpohja, Nummi
- pääluottamusmies Sari Salminen, Salo
- controller Heli Saukkola, Nummi
- toimitusjohtaja Jyrki Sjöholm, Salo
- luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettu Marjukka Turunen, Salo
Lisätiedot: SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006, SSO:n talousjohtaja Riitta-Leena Rossi, p. 044 7705 702
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
