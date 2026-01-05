Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Saatavuushäiriöiden määrä pysyi viime vuonna edellisvuosien tasolla

5.1.2026 08:47:55 EET | Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea | Tiedote

Jaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä vuoden 2025 aikana 2 783 ilmoitusta saatavuushäiriöistä. Määrä on lähes sama kuin vuonna 2024, jolloin ilmoituksia tehtiin 2 676.

Saatavuushäiriöiden taustalla olevat syyt eivät ole juuri muuttuneet viime vuosina. Myyntiluvan haltijat ilmoittivat saatavuushäiriöihin syyksi useimmiten tuotannolliset ongelmat, kuten kapasiteetin puutteen ja häiriöt tuotantoprosesseissa. 

Vaikka ilmoitusten lukumäärä on suuri, vain pieni osa saatavuushäiriöistä vaikuttaa merkittävästi potilaiden hoitoihin. 

– Suurin osa häiriöistä pystytään hoitamaan apteekissa vaihtamalla valmiste toiseen, kertoo ylitarkastaja Riikka Holthöfer Fimeasta.

Saatavuushäiriöt laajenevat helposti muihin valmisteisiin

Eniten saatavuushäiriöilmoituksia vastaanotettiin vuonna 2025 hermostoon vaikuttavista lääkkeistä. Häiriöitä oli erityisesti psykoosi-, masennus- ja ADHD-lääkkeissä sekä kipulääkkeissä.

Holthöferin mukaan saatavuusongelmat laajenevat yhä useammin koskemaan useampia samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita. Esimerkiksi skitsofrenialääke olantsapiinin ja haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin hoidossa käytettävän mesalatsiinin saatavuushäiriöt laajenivat viime vuonna nopeasti.

– Tällaiset tilanteet vaarantavat hoitojen jatkuvuutta ja lisäävät merkittävästi terveydenhuollon ammattilaisten työkuormaa.

Vuosina 2023–2024 merkittävistä saatavuushäiriöistä kärsineiden ADHD-lääkkeiden saatavuus sen sijaan parani viime vuonna.

Kansainvälinen yhteistyö lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi jatkuu 

EU-tasolla lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi on käynnissä useita hankkeita. Myös pohjoismaista yhteistyötä tiivistettiin viime vuonna. Viime vuonna otettiin esimerkiksi käyttöön Euroopan lääkeviraston (EMA) seuranta-alusta saatavuushäiriöille. 

– Alusta parantaa ennakointia ja kriisinhallintaa, ja sen käyttö laajenee tukemaan myös viranomaisten ilmoituksia kriittisistä saatavuushäiriöistä. 

Fimea osallistui myös aktiivisesti EU:n kriittisten lääkkeiden asetuksen valmisteluun. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa kriittisten lääkkeiden toimitusketjuja ja tuotantoa Euroopassa. 

– Saatavuushäiriöiden ehkäisy edellyttää tiivistä yhteistyötä koko lääkealalla, summaa Holthöfer.

Lue lisää

Laajemmin lääkkeiden saatavuudesta vuonna 2025 Sic!-lehdessä: Miltä lääkkeiden saatavuus näytti vuonna 2025?

Lisätietoja antaa

Riikka Holthöfer, ylitarkastaja, puh. 029 522 3021
Timo Mauriala, yksikön päällikkö, puh. 029 522 3214
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Avainsanat

lääkkeiden saatavuushäiriötlääkkeetlääkkeiden saatavuus

Tietoja julkaisijasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.

Fimean verkkosivut

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye