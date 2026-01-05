Saatavuushäiriöiden määrä pysyi viime vuonna edellisvuosien tasolla

Saatavuushäiriöiden taustalla olevat syyt eivät ole juuri muuttuneet viime vuosina. Myyntiluvan haltijat ilmoittivat saatavuushäiriöihin syyksi useimmiten tuotannolliset ongelmat, kuten kapasiteetin puutteen ja häiriöt tuotantoprosesseissa.

Vaikka ilmoitusten lukumäärä on suuri, vain pieni osa saatavuushäiriöistä vaikuttaa merkittävästi potilaiden hoitoihin.

– Suurin osa häiriöistä pystytään hoitamaan apteekissa vaihtamalla valmiste toiseen, kertoo ylitarkastaja Riikka Holthöfer Fimeasta.

Saatavuushäiriöt laajenevat helposti muihin valmisteisiin

Eniten saatavuushäiriöilmoituksia vastaanotettiin vuonna 2025 hermostoon vaikuttavista lääkkeistä. Häiriöitä oli erityisesti psykoosi-, masennus- ja ADHD-lääkkeissä sekä kipulääkkeissä.

Holthöferin mukaan saatavuusongelmat laajenevat yhä useammin koskemaan useampia samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita. Esimerkiksi skitsofrenialääke olantsapiinin ja haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin hoidossa käytettävän mesalatsiinin saatavuushäiriöt laajenivat viime vuonna nopeasti.

– Tällaiset tilanteet vaarantavat hoitojen jatkuvuutta ja lisäävät merkittävästi terveydenhuollon ammattilaisten työkuormaa.

Vuosina 2023–2024 merkittävistä saatavuushäiriöistä kärsineiden ADHD-lääkkeiden saatavuus sen sijaan parani viime vuonna.

Kansainvälinen yhteistyö lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi jatkuu

EU-tasolla lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi on käynnissä useita hankkeita. Myös pohjoismaista yhteistyötä tiivistettiin viime vuonna. Viime vuonna otettiin esimerkiksi käyttöön Euroopan lääkeviraston (EMA) seuranta-alusta saatavuushäiriöille.

– Alusta parantaa ennakointia ja kriisinhallintaa, ja sen käyttö laajenee tukemaan myös viranomaisten ilmoituksia kriittisistä saatavuushäiriöistä.

Fimea osallistui myös aktiivisesti EU:n kriittisten lääkkeiden asetuksen valmisteluun. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa kriittisten lääkkeiden toimitusketjuja ja tuotantoa Euroopassa.

– Saatavuushäiriöiden ehkäisy edellyttää tiivistä yhteistyötä koko lääkealalla, summaa Holthöfer.

Lue lisää

Laajemmin lääkkeiden saatavuudesta vuonna 2025 Sic!-lehdessä: Miltä lääkkeiden saatavuus näytti vuonna 2025?

