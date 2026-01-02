Prisma Halikko uudistuu kevään 2026 aikana

SSO:n hallintoneuvosto kaudelle 2026–2028 2.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote

Suur-Seudun Osuuskaupan edustajisto valitsi 20.11.2025 pitämässään kokouksessa hallintoneuvostoon uusia jäseniä. Hallintoneuvoston jäseniksi kaudeksi 2026–2028 valittiin uudelleen erovuorossa olleet Jyrki Sjöholm (Salo), Sanfrid Lindblom (Lohja), Panu Ruoste (Lohja) sekä Markus Kinnunen (Lohja). Erovuorossa olleiden Maarit Salon ja Marianne Vainion tilalle valittiin Kaisa Isotupa (Salo) sekä Juhana Salmenpohja (Nummi). Henkilökunnan edustajina kaudella 2026 ovat Sari Salminen (henkilökohtaisena varaedustajana Timo Färm) ja Marjukka Turunen. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan. SSO:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajia. Hallituksen ja toimitusjohtajan valitsemisen lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa SSO:n strategia, tavoitteet ja vuosittaiset taloudelliset kokonaistavoitteet sekä valvoa hallintoa ja ohjeistaa hallit