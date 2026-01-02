Prisma Halikko uudistuu kevään 2026 aikana
Vuodesta 2000 asiakkaita palvellut Prisma Halikko kokee mittavan konseptiuudistuksen. Työt aloitetaan tammikuussa ja myymäläpohjan osalta remontti on valmis kesäkuussa. Myymälän on tarkoitus olla avoinna koko uudistuksen ajan.
Nyt toteutettavassa uudistuksessa päivittäistavaraosasto saa noin 600 neliömetriä lisätilaa käyttötavarapuolen valikoimasuunnittelun ja tehokkaamman tilankäytön avulla – näin päivittäistavaraosasto vahvistuu menettämättä kuitenkaan valikoiman laajuutta käyttötavarapuolella.
– Asiakkaat ovat jo pitkään toivoneet meiltä Prisman uudistusta. Nyt saamme vastata toiveisiin ja tehdä Halikosta entistäkin paremman hypermarketin, kertoo Halikon Prisman johtaja Heikki Keskinen.
Myös Ruokatori, infopiste ja kassasaarekkeet uusitaan remontin yhteydessä.
Uudistuksella kohti energiatehokkaampaa myymälää
Uudistuksilla saadaan aikaan huomattavia vähennyksiä energiankulutukseen.
Remontin yhteydessä uudistetaan talotekniikkaa ja kylmälaitteet vaihdetaan energiatehokkaisiin ovellisiin kylmälaitteisiin. Kylmäaineena tullaan jatkossa käyttämään hiilidioksidia.
– Näillä muutoksilla saamme tehtyä Prismasta myös ympäristöystävällisemmän, kun pienennämme kokonaissähkönkulutustamme. On tärkeää toimia arvojemme mukaisesti ja tarjota asiakkaillemme entistä vastuullisempi ostosympäristö, SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér sanoo.
Prisma palvelee uudistuksen ajan normaalein aukioloin
Vaikka Prisman uudistus on suuri, palvelee myymälä kuitenkin asiakkaita ympäri vuorokauden koko remontin ajan.
– Asiakkaat voivat huoletta tulla asioimaan entiseen tapaan, vaikka muutostyöt ovatkin käynnissä. Joitakin odottamattomia poikkeuksia aukioloihin saattaa remontin edetessä tulla vastaan, mutta hyvällä tiedottamisella ja myymäläopasteilla varmistamme sen, että asiakkaiden asiointi on mahdollisimman sujuvaa myös remontin keskellä, sanoo Keskinen lopuksi.
Lisätietoja: Prismojen johtaja Panu Kärjes p. 044 3205 606, toimitusjohtaja Tapio Finér p. 040 5402 006
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
