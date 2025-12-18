Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa kestävää, elinvoimaista ja osaavaa kaupunkia

Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston kumppanuus rakentuu pitkään jatkuneelle yhteistyölle ja tähtää kaupunkilaisten, opiskelijoiden ja koko pääkaupunkiseudun elinvoiman vahvistamiseen.

– Aalto-yliopisto rakentaa kestävää tulevaisuutta kouluttamalla tulevaisuuden muutoksentekijöitä tutkimukseen perustuvan tiedon, luovuuden ja yrittäjämäisen ajattelun avulla. Helsingin kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa ainutlaatuisen alustan ratkaisuille, joilla on konkreettinen vaikutus kaupunkilaisten arkeen ja alueen elinvoimaan, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

– Helsinki tarvitsee lisää osaamista, elinvoimaa ja kasvua. Aalto-yliopiston kanssa solmittava uusi kumppanuussopimus tukee tavoitettamme olla kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kestävästi kehittyvä kaupunki, jossa uudet ideat ja osaajat voivat kasvaa ja menestyä, sanoo pormestari Daniel Sazonov.

Allekirjoitettu kumppanuussopimus vuosille 2026–2030 on jatkoa aikaisemmalle viisivuotiskaudelle. Sen aikana Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto ovat tehneet laaja-alaista yhteistyötä ja kehittäneet muun muassa yrityshautomopalveluita ja pääkaupunkiseudun tiedeyhteistyötä, järjestäneet johtamisvalmennuksia kaupungin henkilöstölle sekä tuoneet esiin yliopiston tarjontaa kaupungin nuorille.

Yhteistyön pääteemoilla kohti kestävästi kehittyvää ja vetovoimaista kaupunkia

Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyö syvenee erityisesti kolmen pääteeman saralla, jotka muodostavat sopimuksen rungon ja tukevat molempien osapuolien pitkän aikavälin tavoitteita.

Elinvoima, innovaatiot ja yrittäjyys -teemaan liittyvät laaja-alainen osaamis- ja tutkimuspohjainen yrittäjyysyhteistyö, innovaatioiden kaupallistaminen ja kasvuyritystoiminnan kehittäminen sekä luovien alojen ja muotoilun vahvistaminen.

Tutkimusyhteistyö-teema konkretisoituu monialaisen tiedon ja kestävän kaupunkikehityksen yhdistämisessä kaupungin toimiessa tutkimusalustana ja -kohteena, sekä tutkimustiedon hyödyntämisessä päätöksenteossa.

Osaava työvoima -teemaan liittyy kansainvälisen houkuttelevuuden, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantaminen. Lisäksi tulevaisuuden työvoiman osaamistarpeet ja kaupungin henkilöstön kehittäminen ovat teeman yksi osa-alue.

Kumppanuus nostaa esiin kaupungin muotoilu- ja arkkitehtuuriosaamista

Muotoilu ja arkkitehtuuri nousevat kansainvälisessä kilpailussa Helsingin kaupungille yhä tärkeämmiksi erottautumistekijöiksi. Aalto-yliopisto on taiteen ja suunnittelun alueella yksi kärkiyliopistoista maailmassa.

Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteisenä tavoitteena on rakentaa kansainvälistä mainetta ja tunnettuutta muotoilua ja arkkitehtuuria uudistavana kaupunkina ja yliopistona. Tavoite konkretisoituu tulevina vuosina, kun Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä arkkitehtuurin ja designin juhlavuoden suunnittelussa. Juhlavuotta vietetään vuonna 2030, jolloin Helsingin Etelärantaan valmistuu uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo.

– Aalto-yliopistossa on vahvaa muotoilu- ja arkkitehtuuriosaamista ja siksi yhteistyömahdollisuudet arkkitehtuurin ja designin juhlavuoden suunnittelussa ja toteutuksessa Aalto-yliopiston kanssa ovat erittäin innostavia, Sazonov kertoo.

Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.