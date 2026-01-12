Kerro oma näkemyksesi – tehdään uusi osallisuusmalli Helsingille
Millaisia osallistamisen keinoja Helsingissä tulisi olla tulevaisuudessa? Voit kertoa näkemyksesi Voxit-keskustelussa. Luomme uudistuvan osallisuusmallin ja sen toimintatavat yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Helsingin osallisuustyö on kaupunkilaisten kohtaamista ja kuulemista, asiakaslähtöisyyttä sekä avointa toimintakulttuuria. Helsinki päivittääkin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia tämän vuoden aikana yhdessä asukkaiden, kaupungin henkilöstön, järjestöjen, yritysten ja päättäjien kanssa.
Mallin uudistamisen tavoitteena on saada kattava kokonaiskuva siitä, miten kaupunkilaisten ja eri toimijoiden osallisuus toteutuu tällä hetkellä kaupungin toiminnassa ja palveluissa. Ja, miten sitä kannattaisi kehittää.
– Osallisuusmalli koskettaa kaikkia kaupungissa toimivia, siksi teemme mallin päivittämistä yhdessä. Tammikuussa keräämme kaupunkilaisten näkemyksiä Voxit-alustalla. Näkemysten pohjalta pidämme kevään aikana yhteisiä kaupunkilaisille tarkoitettuja työpajoja. Lisäksi järjestämme tilaisuuksia ja kyselyjä järjestöille sekä yrityksille. Tavoitteena on saada monipuolinen ja syvällinen käsitys siitä, millaisia asioita uudessa osallisuusmallissa tulisi tulevaisuuden näkökulmasta olla, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Stadius.
Helsinkiläisten tietotaitoa ja kokemusta halutaan hyödyntää laajemmin
Helsingissä noin kymmenen vuotta voimassa ollut osallisuus- ja vuorovaikutusmalli on suunnannut sitä, miten kaupunkilaiset ja monet toimijat ovat voineet osallistua kaupungin kehittämiseen.
Osallisuusmallin avulla lisätään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin palveluihin sekä päätöksentekoon. Osallisuusmalli tukee helsinkiläisiä myös tekemään yhdessä vaikuttavia tekoja ja toimimaan toisten hyväksi.
– Osallistu Voxit-alustalla keskusteluun siitä, millaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Helsingissä pitäisi tulevaisuudessa olla. Alustalla voit äänestää sujuvasti oletko samaa tai eri mieltä osallisuuteen liittyvien väitteiden kanssa. Voit myös lisätä omia väitteitä tärkeinä pitämistäsi näkökulmista muiden mietittäväksi, sanoo kehittämispäällikkö Marjatta Peltonen.
Voxit-keskustelu on avoinna 19.1.–1.2.2026 välisenä aikana.
Keskustelun säännöt
1. Älä mainitse yksittäisiä henkilöitä. Moderaattorit hylkäävät väitteet, jotka kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin tai niistä on mahdollista tunnistaa henkilöitä.
2. Älä loukkaa toisia. Moderaattorit hylkäävät kaikki epäkunnioittavat tai loukkaavat kannanotot.
3. Pysy aiheessa. Moderaattorit hylkäävät kaikki aiheeseen kuulumattomat ja ilmeisen virheelliset väitteet. Emme julkaise väitteitä, jotka ovat keskusteluun jo aikaisemmin syötettyjen väitteiden kanssa merkityssisällöltään vastaavia.
Voit lisätä omia väitteitäsi keskusteluun sunnuntaihin 25.1.2026 asti. Moderoimme väitteet ennen julkaisua. Pyrimme lisäämään uudet väitteet alustalle arkisin 24 tunnin kuluessa.
Tämä tiedote tullaan uutisoimaan hel.fi-sivustolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Stadius, kaupunginkanslia, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallituksen kevätkausi alkoi12.1.2026 17:07:56 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 12. tammikuuta kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen.
Kesätyöhaku Helsingin tuhansiin tehtäviin on käynnistynyt – Haku nuorten tehtäviin aukeaa helmikuun lopussa12.1.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kesätyöhaku on käynnistynyt. Suomen suurin työnantaja tarjoaa tänäkin vuonna noin 3 500 kesä- ja kausityöpaikkaa sekä vuosilomansijaisuutta kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa. Eniten avoimia paikkoja on haussa tammi–helmikuussa. Uusia tehtäviä avautuu viikoittain.
Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa kestävää, elinvoimaista ja osaavaa kaupunkia9.1.2026 10:07:21 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto vahvistavat strategista kumppanuuttaan ja syventävät yhteistyötään uudella kumppanuussopimuksella, jonka kaupungin pormestari ja Aalto-yliopiston rehtori allekirjoittivat tammikuussa 2026. Yhteistyön pääteemat ovat elinvoima, innovaatiot ja yrittäjyys sekä tutkimusyhteistyö ja osaava työvoima, ja se pohjautuu vahvasti yliopiston tutkimukselliseen ja opetukselliseen osaamiseen.
Helsingin vuoden 2025 väestönkasvu poikkeuksellisen suurta, 700 000 hengen raja ylittynee vuonna 202618.12.2025 12:00:04 EET | Tiedote
Helsingin asukasmäärä ylittää miljoonan hengen rajan ennustekauden lopulla 2070. Kasvun taustalla on muuttoliike sekä Helsingin seudun ulkopuolelta että ulkomailta. Nuorimmissa ikäluokissa kasvu jää maltilliseksi, kun taas suurin kasvu kohdistuu työikäisiin ja vanhimpiin ikäluokkiin. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta väestöennustejulkaisusta.
100 työpaikkaa nuorille – Helsinki kokeilee uusia keinoja nuorten työllistämiseksi ja haastaa alueen työnantajat mukaan16.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki tarjoaa ensi keväänä sadalle korkeakoulutetulle nuorelle työpaikan osana Uusia alkuja -hanketta. Kuuden kuukauden pituisista työjaksoista toivotaan nuorille ponnahduslautaa työelämään. Helsinki haastaa myös muut työnantajat mukaan työpaikkatalkoisiin rakentamaan uusia mahdollisuuksia nuorille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme