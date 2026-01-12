Kerro oma näkemyksesi – tehdään uusi osallisuusmalli Helsingille

Helsingin osallisuustyö on kaupunkilaisten kohtaamista ja kuulemista, asiakaslähtöisyyttä sekä avointa toimintakulttuuria. Helsinki päivittääkin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia tämän vuoden aikana yhdessä asukkaiden, kaupungin henkilöstön, järjestöjen, yritysten ja päättäjien kanssa.

Mallin uudistamisen tavoitteena on saada kattava kokonaiskuva siitä, miten kaupunkilaisten ja eri toimijoiden osallisuus toteutuu tällä hetkellä kaupungin toiminnassa ja palveluissa. Ja, miten sitä kannattaisi kehittää.

– Osallisuusmalli koskettaa kaikkia kaupungissa toimivia, siksi teemme mallin päivittämistä yhdessä. Tammikuussa keräämme kaupunkilaisten näkemyksiä Voxit-alustalla. Näkemysten pohjalta pidämme kevään aikana yhteisiä kaupunkilaisille tarkoitettuja työpajoja. Lisäksi järjestämme tilaisuuksia ja kyselyjä järjestöille sekä yrityksille. Tavoitteena on saada monipuolinen ja syvällinen käsitys siitä, millaisia asioita uudessa osallisuusmallissa tulisi tulevaisuuden näkökulmasta olla, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Stadius.

Helsinkiläisten tietotaitoa ja kokemusta halutaan hyödyntää laajemmin

Helsingissä noin kymmenen vuotta voimassa ollut osallisuus- ja vuorovaikutusmalli on suunnannut sitä, miten kaupunkilaiset ja monet toimijat ovat voineet osallistua kaupungin kehittämiseen.



Osallisuusmallin avulla lisätään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin palveluihin sekä päätöksentekoon. Osallisuusmalli tukee helsinkiläisiä myös tekemään yhdessä vaikuttavia tekoja ja toimimaan toisten hyväksi.

– Osallistu Voxit-alustalla keskusteluun siitä, millaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Helsingissä pitäisi tulevaisuudessa olla. Alustalla voit äänestää sujuvasti oletko samaa tai eri mieltä osallisuuteen liittyvien väitteiden kanssa. Voit myös lisätä omia väitteitä tärkeinä pitämistäsi näkökulmista muiden mietittäväksi, sanoo kehittämispäällikkö Marjatta Peltonen.

Voxit-keskustelu on avoinna 19.1.–1.2.2026 välisenä aikana.

Keskustelun säännöt

1. Älä mainitse yksittäisiä henkilöitä. Moderaattorit hylkäävät väitteet, jotka kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin tai niistä on mahdollista tunnistaa henkilöitä.

2. Älä loukkaa toisia. Moderaattorit hylkäävät kaikki epäkunnioittavat tai loukkaavat kannanotot.

3. Pysy aiheessa. Moderaattorit hylkäävät kaikki aiheeseen kuulumattomat ja ilmeisen virheelliset väitteet. Emme julkaise väitteitä, jotka ovat keskusteluun jo aikaisemmin syötettyjen väitteiden kanssa merkityssisällöltään vastaavia.

Voit lisätä omia väitteitäsi keskusteluun sunnuntaihin 25.1.2026 asti. Moderoimme väitteet ennen julkaisua. Pyrimme lisäämään uudet väitteet alustalle arkisin 24 tunnin kuluessa.

Tämä tiedote tullaan uutisoimaan hel.fi-sivustolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.