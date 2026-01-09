Kesätyöhaku Helsingin tuhansiin tehtäviin on käynnistynyt – Haku nuorten tehtäviin aukeaa helmikuun lopussa
Helsingin kaupungin kesätyöhaku on käynnistynyt. Suomen suurin työnantaja tarjoaa tänäkin vuonna noin 3 500 kesä- ja kausityöpaikkaa sekä vuosilomansijaisuutta kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa. Eniten avoimia paikkoja on haussa tammi–helmikuussa. Uusia tehtäviä avautuu viikoittain.
Helsingin kaupunki tarjoaa tänäkin vuonna noin 3 500 kesä- ja kausityöpaikkaa sekä sijaisuutta kaupungin eri toimialoilla. Moniin tehtäviin ei tarvita aiempaa työkokemusta – soveltuvat opinnot ja halu oppia ovat tärkeämpiä.
Kesätyöntekijöitä palkataan muun muassa hoitoalalle, suunnittelijaharjoittelijoiksi, keittiötöihin, erilaisiin toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin sekä lasten ja nuorten harrastus- ja leiritoiminnan ohjaustehtäviin. Lisäksi esimerkiksi Stara etsii puutarhureita ja puistotyöntekijöitä kausitöihin huhtikuun ja lokakuun väliselle ajalle. Alan opiskelijoita ja ammattilaisia haetaan erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukseen sekä kaupunkiympäristön toimialalle.
Haku kesätöihin on nyt auki, ja uusia tehtäviä avautuu viikoittain.
Töitä tarjolla myös alaikäisille
Kaupungin tarjoamista kesätöistä noin tuhat on kohdennettu nuorille.
– Haluamme varmistaa, että nuorilla, joilla ei vielä ole työkokemusta tai jotka tarvitsevat tukea työnhakuun, on mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään. Ensimmäinen kesä- tai kausityö voi olla tärkeä askel kohti omia opinto- ja urapolkuja, Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi kertoo.
Alle 18-vuotiaille suunnattuja kesätöitä kaupungilla on tarjolla yli 700. Lisäksi Siisti kesä! -hankkeen kesätöitä on tarjolla 16–20-vuotiaille miltei 300. Näiden tehtävien hakuaika alkaa 23. helmikuuta ja päättyy 9. maaliskuuta kello 16.
Nuorten kesätöitä voivat hakea kaikki nuoret, jotka ovat ennen kesätyön alkua alle 18-vuotiaita ja suorittaneet peruskoulun. Helsingin kaupunki tarjoaa kesätöitä myös nuorille, joilla on tuen tarpeita työllistymisessä.
Siisti kesä! -hankkeeseen palkataan myös nuoria, joilla ei vielä ole työkokemusta. Hankkeen työntekijät pitävät puistot, aukiot, kadunvarret sekä liikunta- ja uimapaikat puhtaina.
Siisti kesä! -hankkeen tehtävissä voi kasvattaa myös esihenkilötaitoja ja saada kesätyön tiiminvetäjänä. Tiiminvetäjäksi voi hakea täytettyään 18 vuotta. Työssä ohjataan nuorempia kesätyöntekijöitä tehtävissään, ja tehtäviin eduksi luetaan ajokortti sekä mahdollisuus kuljettaa tiimiä eri kohteisiin.
Kaupungin kesätyöt ovat suosittuja
Helsingin kaupungin tarjoamat kesätyöpaikat ovat suosittuja, ja tänäkin vuonna odotetaan runsasta hakijamäärää.
Aiempina vuosina suosituimpia ovat olleet kesätyöt varhaiskasvatuksessa, kirjastoissa ja maauimaloissa sekä ympäristötyöntekijän, rakennusharjoittelijan, puhtaanapitotyöntekijän ja avustavan nuoriso-ohjaajan tehtävät. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle haetaan vuosittain sadoittain kesäsijaisia erityisesti lähihoitajan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tehtäviin.
– Keräämme vuosittain palautetta kesätyöntekijöiltä, jotta voimme kehittää kesätyökokemusta aina paremmaksi. Viime vuonna vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä työpaikan hyvään ilmapiiriin ja tasavertaiseen kohteluun muiden kanssa. Kesätyöntekijät kokivat, että heidät otettiin osaksi työyhteisöä ja että apua sai aina tarvittaessa. Olemme erityisen iloisia, että jopa 94 prosenttia kesätyöntekijöistä suosittelisi kesätyöpaikkaansa kaverille, Petri Lumijärvi kiittää.
Helsingin tarjoamia kesätöitä voi hakea kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuaika näkyy kunkin tehtävän kohdalla erikseen. Uusia paikkoja tulee hakuun lähes viikoittain, joten sivustoa kannattaa seurata säännöllisesti. Itselleen voi luoda myös hakuvahdin, joka ilmoittaa uusista sopivista osumista.
Tämä tiedote julkaistaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja SorvaliJohtava asiantuntijaHelsingin kaupunginkanslia, henkilöstöosastoPuh:040 334 0368katja.sorvali@hel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa kestävää, elinvoimaista ja osaavaa kaupunkia9.1.2026 10:07:21 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto vahvistavat strategista kumppanuuttaan ja syventävät yhteistyötään uudella kumppanuussopimuksella, jonka kaupungin pormestari ja Aalto-yliopiston rehtori allekirjoittivat tammikuussa 2026. Yhteistyön pääteemat ovat elinvoima, innovaatiot ja yrittäjyys sekä tutkimusyhteistyö ja osaava työvoima, ja se pohjautuu vahvasti yliopiston tutkimukselliseen ja opetukselliseen osaamiseen.
Helsingin vuoden 2025 väestönkasvu poikkeuksellisen suurta, 700 000 hengen raja ylittynee vuonna 202618.12.2025 12:00:04 EET | Tiedote
Helsingin asukasmäärä ylittää miljoonan hengen rajan ennustekauden lopulla 2070. Kasvun taustalla on muuttoliike sekä Helsingin seudun ulkopuolelta että ulkomailta. Nuorimmissa ikäluokissa kasvu jää maltilliseksi, kun taas suurin kasvu kohdistuu työikäisiin ja vanhimpiin ikäluokkiin. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta väestöennustejulkaisusta.
100 työpaikkaa nuorille – Helsinki kokeilee uusia keinoja nuorten työllistämiseksi ja haastaa alueen työnantajat mukaan16.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki tarjoaa ensi keväänä sadalle korkeakoulutetulle nuorelle työpaikan osana Uusia alkuja -hanketta. Kuuden kuukauden pituisista työjaksoista toivotaan nuorille ponnahduslautaa työelämään. Helsinki haastaa myös muut työnantajat mukaan työpaikkatalkoisiin rakentamaan uusia mahdollisuuksia nuorille.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiskatsausta15.12.2025 19:19:28 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli syyskauden viimeisessä kokouksessaan 15. joulukuuta Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman 202515.12.2025 18:49:57 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. joulukuuta yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025. Valtuustokausittain päivitettävä ohjelma määrittää yleiskaavan toteuttamisen periaatteet ja aikatauluttaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme