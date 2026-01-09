Kesätyöhaku Helsingin tuhansiin tehtäviin on käynnistynyt – Haku nuorten tehtäviin aukeaa helmikuun lopussa

Helsingin kaupunki tarjoaa tänäkin vuonna noin 3 500 kesä- ja kausityöpaikkaa sekä sijaisuutta kaupungin eri toimialoilla. Moniin tehtäviin ei tarvita aiempaa työkokemusta – soveltuvat opinnot ja halu oppia ovat tärkeämpiä.

Kesätyöntekijöitä palkataan muun muassa hoitoalalle, suunnittelijaharjoittelijoiksi, keittiötöihin, erilaisiin toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin sekä lasten ja nuorten harrastus- ja leiritoiminnan ohjaustehtäviin. Lisäksi esimerkiksi Stara etsii puutarhureita ja puistotyöntekijöitä kausitöihin huhtikuun ja lokakuun väliselle ajalle. Alan opiskelijoita ja ammattilaisia haetaan erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukseen sekä kaupunkiympäristön toimialalle.

Haku kesätöihin on nyt auki, ja uusia tehtäviä avautuu viikoittain.

Töitä tarjolla myös alaikäisille

Kaupungin tarjoamista kesätöistä noin tuhat on kohdennettu nuorille.

– Haluamme varmistaa, että nuorilla, joilla ei vielä ole työkokemusta tai jotka tarvitsevat tukea työnhakuun, on mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään. Ensimmäinen kesä- tai kausityö voi olla tärkeä askel kohti omia opinto- ja urapolkuja, Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi kertoo.

Alle 18-vuotiaille suunnattuja kesätöitä kaupungilla on tarjolla yli 700. Lisäksi Siisti kesä! -hankkeen kesätöitä on tarjolla 16–20-vuotiaille miltei 300. Näiden tehtävien hakuaika alkaa 23. helmikuuta ja päättyy 9. maaliskuuta kello 16.

Nuorten kesätöitä voivat hakea kaikki nuoret, jotka ovat ennen kesätyön alkua alle 18-vuotiaita ja suorittaneet peruskoulun. Helsingin kaupunki tarjoaa kesätöitä myös nuorille, joilla on tuen tarpeita työllistymisessä.

Siisti kesä! -hankkeeseen palkataan myös nuoria, joilla ei vielä ole työkokemusta. Hankkeen työntekijät pitävät puistot, aukiot, kadunvarret sekä liikunta- ja uimapaikat puhtaina.

Siisti kesä! -hankkeen tehtävissä voi kasvattaa myös esihenkilötaitoja ja saada kesätyön tiiminvetäjänä. Tiiminvetäjäksi voi hakea täytettyään 18 vuotta. Työssä ohjataan nuorempia kesätyöntekijöitä tehtävissään, ja tehtäviin eduksi luetaan ajokortti sekä mahdollisuus kuljettaa tiimiä eri kohteisiin.

Kaupungin kesätyöt ovat suosittuja

Helsingin kaupungin tarjoamat kesätyöpaikat ovat suosittuja, ja tänäkin vuonna odotetaan runsasta hakijamäärää.

Aiempina vuosina suosituimpia ovat olleet kesätyöt varhaiskasvatuksessa, kirjastoissa ja maauimaloissa sekä ympäristötyöntekijän, rakennusharjoittelijan, puhtaanapitotyöntekijän ja avustavan nuoriso-ohjaajan tehtävät. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle haetaan vuosittain sadoittain kesäsijaisia erityisesti lähihoitajan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tehtäviin.

– Keräämme vuosittain palautetta kesätyöntekijöiltä, jotta voimme kehittää kesätyökokemusta aina paremmaksi. Viime vuonna vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä työpaikan hyvään ilmapiiriin ja tasavertaiseen kohteluun muiden kanssa. Kesätyöntekijät kokivat, että heidät otettiin osaksi työyhteisöä ja että apua sai aina tarvittaessa. Olemme erityisen iloisia, että jopa 94 prosenttia kesätyöntekijöistä suosittelisi kesätyöpaikkaansa kaverille, Petri Lumijärvi kiittää.

Helsingin tarjoamia kesätöitä voi hakea kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuaika näkyy kunkin tehtävän kohdalla erikseen. Uusia paikkoja tulee hakuun lähes viikoittain, joten sivustoa kannattaa seurata säännöllisesti. Itselleen voi luoda myös hakuvahdin, joka ilmoittaa uusista sopivista osumista.

Tämä tiedote julkaistaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.