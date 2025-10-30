Hedin Automotive avaa uudistuneen myymälän Herttoniemeen Mekaanikonkatu 12:ta
Hedin Automotiven Herttoniemen Kia- ja Mitsubishi-myynti sekä merkkihuolto muuttavat uusiin toimitiloihin Mekaanikonkadulle. Uudistuneen liikkeen avajaisia vietetään ke-la 7.-10. tammikuuta, jolloin luvassa hienoja avajaistarjouksia. Hedin Automotiven Kia-myynti- ja huoltoverkostoon kuuluu 10 paikkakuntaa ja Mitsubishin myynti- ja huoltoverkostoon 11 paikkakuntaa.
Hedin Automotive vahvistaa jalansijaansa pääkaupunkiseudun Kia- ja Mitsubishi-asiakkaiden palvelemisessa avaten uudistuneen myyntipisteen ja merkkihuollon Helsingin Herttoniemeen. Osoitteeseen Mekaanikonkatu 12 avattava toimipiste reflektoi paitsi Kian vahvistuvaa brändiä, myös Hedin Automotiven ja merkkien maahantuojan Astara Auto Finland Oy:n vahvaa visiota kasvusta.
Uuudistuneen liikkeen avajaisia vietetään loppiaisviikolla keskiviikosta lauantaihin 7.-10. tammikuuta. Avajaisten aikana Herttoniemen uusi toimipiste tarjoaa mahdollisuuden pyöräyttää onnenpyörää, hot dogit 200 ensimmäiselle lauantaina 10.1., sekä hienoja avajaistarjouksia niin Kia- kuin Mitsubishi-uutuuksiin.
Kia on noussut vahvaksi toimijaksi Suomen automarkkinoilla ja vakiinnuttanut paikkansa viiden myydyimmän merkin joukossa. Merkin menestys perustuu monipuoliseen mallistoon, joka kattaa sekä polttomoottori- että sähköautot. Viime vuosien kiinnostavimpiin uutuuksiin kuuluu Vuoden Auto Suomessa 2025 -tunnustuksen saanut Kia EV3. Kian sähköinen tarjonta laajenee lähiaikoina entisestään, kun markkinoille tuodaan muun muassa Kia EV2 sekä merkin ensimmäinen täyssähköinen hyötyajoneuvo, Kia PV5. Herttoniemen uudistuneet toimitilat parantavat Kian tunnistettavuutta pääkaupunkiseudulla tukien Kia-asiakkaita koko auton elinkaaren ajan.
Herttoniemen toimitiloihin avataan myös Mitsubishi-myynti ja -merkkihuolto. Japanilaismerkin pitkä historia Suomessa saa keväällä jatkoa uuden sukupolven täyssähköisen Eclipse Crossin myötä, joka edustaa Mitsubishin uuden sukupolven sähköistynyttä mallistoa. Merkkiuskollinen asiakaskunta, sähköistyvät voimalinjat, sekä jopa 8 vuoden takuu luovat luottamusta tulevaisuuteen.
”Kasvava kysyntä edellyttää helposti saavutettavia ja brändien mukaisia myymälöitä. Herttoniemen sijainti on keskeinen ja palvelee laajasti pääkaupunkiseudun asiakkaita. Myös asiakaskokemus paranee uusien toimitilojen sekä uuden identifikaation kautta. Yhteistyö Hedin Automotiven kanssa on ollut pitkäjänteistä ja tuloksellista, ja sen jatkaminen ja kehittäminen uuden, modernin toimipisteen myötä on luontevaa”, toteaa Astara Auto Finland Oy:n kaupallinen johtaja Klaus Pohjala.
”Uudistunut myymälä Herttoniemessä antaa meille paremmat mahdollisuudet palvella Kia -ja Mitsubishi -asiakkaita pääkaupunkiseudulla. Uudistuneet toimitilat Mekaanikonkatu 12:ta yhdistää kaikki autonkaupan toiminnot saman katon alle ja tarjoaa Kia- ja Mitsubishi- asiakkaille kattavamman palvelukokonaisuuden automyynnistä huoltoon ja vauriokorjaukseen”, toteaa Hedin Automotiven liiketoimintajohtaja Teemu Hakala.
Herttoniemen uudistuneen myymälän myötä Hedin Automotive jatkaa toimimistaan Kia-jälleenmyyjänä 10 paikkakunnalla ja Mitsubishi-jälleenmyyjänä 12 paikkakunnalla. Kaikissa toimipisteissä asiakkaita palvelevat myös valtuutetut Kia- ja Mitsubishi-merkkihuollot. Kia-merkkihuolto löytyy myös Hedin Autotiven Oulun, Porin ja Helsingin Konalan toimipisteistä.
Hedin Automotive Oy on Hedin Mobility Groupin Suomen maayhtiö. Yhtiön autoliiketoiminnasta vastaavat Hedin Automotive Bavaria Oy, Hedin Automotive Finland Oy ja Hedin Automotive Retail Oy, jotka myyvät vuosittain yli 35 000 autoa ja suorittavat yli 300 000 huoltokäyntiä. Hedin Automotive Oy edustaa Suomessa yhdeksäätoista automerkkiä: BMW, Citroën, Fiat, Ford, Hongqi, INEOS, IVECO, Jeep, Kia, Maxus, Mazda, MINI, Mitsubishi, MG, Nissan, Opel, Peugeot, Škoda ja Subaru. www.hedinautomotive.fi
Astara Finland on osa kansainvälistä Astara-konsernia, joka tarjoaa yksilöllisiä liikkumispalveluita. Astara-konserni toimii yhteensä 19 maassa kolmella eri mantereella ja sen palveluksessa on noin 3 000 henkilöä. Astaran liikevaihto oli yli 5 miljardia euroa vuonna 2024, ja se myy vuosittain noin 230 000 autoa. Suomessa Astara edustaa Kia- ja Mitsubishi-merkkejä. www.astara.com
