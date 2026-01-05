Helsingin tapahtumasäätiö

Lux Helsingissä 450 000 kävijää – vuoden päästä festivaalia juhlitaan kahdeksan päivän ajan

11.1.2026 22:03:00 EET | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote

Lux Helsinki toi talven kaupunkiin ja houkutteli 6.–11. tammikuuta huikeat 450 000 kävijää kokemaan valon, värin ja pysähtymisen hetkiä. Valotaidefestivaali laajeni yleisön toiveesta kuusipäiväiseksi, ja ensi vuonna kestoa pidennetään kahdeksaan päivään.

Henkilö katsoo lumista puistoa, jota valaisee värikäs valoteos. Puistossa on sininen valo.
Brittiläisen Steve Thompsonin Custom Fibre Opticsin Mycelium Network -teos Vanhassa kirkkopuistossa nousi kävijäkyselyssä yhdeksi yleisön suosikeista. Julius Konttinen

Vuoden päästä Lux Helsinki järjestetään 30.12.2026–6.1.2027. Uudenvuoden aatonaatosta alkava festivaali kutsuu ihmiset nyt ensi kertaa juhlistamaan vuoden vaihtumista myös valotaiteen äärelle. Seuraavasta Lux Helsingistä tiedotetaan tarkemmin kuluvan vuoden loppupuolella. 

Lumi korosti teosten vaikuttavuutta

Tämän vuoden festivaalilla nähtiin 20 teosta, jotka sijoittuivat muun muassa Kansalaistorille, Hietalahdentorille, Vanhaan kirkkopuistoon ja Kanneltaloon. Lisäksi tämän vuoden Stop time! -teeman mukaista valotaidetta koettiin ensimmäistä kertaa peräti kymmenessä keskustan taidegalleriassa. 

”Lux valaisi kaupungin kuuden talvisen päivän ajan. Oli ilo nähdä, kuinka onnistuimme houkuttelemaan kaduille runsaasti valotaiteesta nauttivia ihmisiä. Tapahtuma toi iloa ja valoa niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille”,  Lux Helsingin vastaava tuottaja Annika Pråhl summaa ja kiittää kävijöitä, taiteilijoita, kumppaneita ja kaikkia yhteistyötahoja onnistuneesta festivaalista. 

Tapahtumassa kävi kuuden päivän aikana arviolta noin 450 000 ihmistä. Väkeä oli runsaimmin liikkeellä viikonloppuna. Tänä vuonna valotaiteesta saatiin nauttia raikkaassa pakkassäässä ja lumi korosti kauniisti teosten värejä ja tunnelmaa. Erityisesti lapsille suunnatut teokset tarjosivat ainutlaatuisia taide-elämyksiä lumileikkien lomassa, esimerkiksi Lasipalatsin aukiolla mäenlasku kumpareilla yhdistyi Alexander Salvesenin moniaistiseen Viimeinen tanssi -teokseen.

Yleisön suosikeiksi nousivat muun muassa suomalaisen Max Lapinsuo-Sylwénin vaikuttava Chapters-projisointiteos Hietalahdentorilla ja brittiläisen Steve Thompsonin tunnelmallinen Mycelium Network – valokuiduista rakennettu sienirihmasto ja -installaatiokokonaisuus Vanhassa kirkkopuistossa. 

Pysyvää valotaidetta kaupunkikuvaan

Lux Helsinki tuo valotaidetta osaksi helsinkiläisten arkea nyt myös ympärivuotisesti. Helsingin kaupunkiympäristön toimialan kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena vuoden 2025 festivaalilta jää pysyvästi kaupunkikuvaan Kannelmäen juna-aseman läheisyyteen sijoitettava Jere Suontaustan Peilipöllö (Bubo Speculus) II -teos ja Sofiankadulle tuleva brittiläisen Kappa-kollektiivin Un-Reel Access -teos. Tämän vuoden festivaalilta kaupunkilaisia jää ilahduttamaan Hietalahdentorille ranskalaisen Sébastien Lefèvren teos Soleil nuit Albireo, joka säihkyy valoa ja värejä vuodenaikoja ja vuorokaudenaikoja heijastellen. Kaikki teokset pystytetään kevään aikana.

Pysyviä teoksia valitessa piti Lux Helsingin taiteellisen johtajan Juha Rouhikosken mukaan ottaa huomioon muun muassa se, että Suomessa on myös erittäin valoisia vuodenaikoja – teosten tulee siis olla ajatuksia herättäviä ja katsetta kestäviä myös kesäpäivinä. Rouhikoski iloitsee, että pysyvät valotaideteokset julkisessa tilassa ovat kansainvälisestikin iso saavutus valotaiteen kentällä.

Lux Helsingin 2026 pääyhteistyökumppaneita olivat Helsinki Shipyard, Iittala, Hietalahden kauppahalli, Citycenter, Pågå ja Bauer Media Outdoor. Yhteistyökumppaneita olivat Kamppi Helsinki, Musiikkitalo, Kanneltalo, Annantalo, Ranskan instituutti ja Espan lava.

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, Helsingin tapahtumasäätiö, anna.makela@eventshelsinki.fi, puh. 050 581 4153

Kuvat

Henkilö katsoo lumista puistoa, jota valaisee värikäs valoteos. Puistossa on sininen valo.
Brittiläisen Steve Thompsonin Custom Fibre Opticsin Mycelium Network -teos Vanhassa kirkkopuistossa nousi kävijäkyselyssä yhdeksi yleisön suosikeista.
Julius Konttinen
Lataa
Alt text: Ihmiset osallistuvat valotaideteokseen Lastenlehdon puistossa. Eri väriset valokuutiot valaisevat puistoa talvi-iltana.
Kansainvälisen tuotantostudio Kaleiderin Twist & Shine -teos Lastenlehdon puistossa innosti lapsia ja aikuisia luomaan omaa valotaidetta.
Julius Konttinen
Lataa
Julkisivu kuva Hietalahdentorin rakennuksesta, jossa on värikäs projisointi.
Max Lapinsuo-Sylwénin Chapters-projisointi- ja laserteos kertoi vanhan teknillisen korkeakoulun päärakennuksen tarinan ja valloitti Lux-yleisön sydämet Hietalahdentorilla.
Otso Kähönen
Lataa
Alt-teksti: Valotaideteos ulkona talvisessa ympäristössä, valaistu sinisestä vihreään siirtyvillä väreillä. Yleisö seisoo teoksen ympärillä.
Pysyvä versio ranskalaisen Sébastien Lefèvren Soleil nuit Albireo -teoksesta asennetaan Hietalahdentorille kevään aikana.
Otso Kähönen
Lataa
Valoteos Kansalaistorilla, jossa suuri, valkoinen, valaiseva muna ja koristeellisia valokuvioita heijastettuna pimeällä taustalla.
Heli Suonisen ja Klas Granqvistin Kansalaistorilla nähty Mielenkuvituksia-teos kuljetti Lux-kävijät arvoitusten ja mielen leikin maailmaan.
Otso Kähönen
Lataa

