Viikkokatsaus 19.–23.1.2026

Nordic Sustainable Development Report 2025

Pohjoismaiden kestävän kehityksen raportti 2025 arvioi, miten Pohjoismaat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:t) kotimaassa ja globaalien vaikutusten kautta. Raportti pohjautuu Euroopan kestävän kehityksen raporttiin ja analysoi Tanskaa, Suomea, Islantia, Norjaa ja Ruotsia. Raporttia on ollut koostamassa myös Syken ryhmäpäällillö, johtava tutkija Kaisa Korhonen-Kurki. Raportti lanseeraataan 19.1. verkkotilaisuudessa Suomen aikaa klo 14.

Ilmoittaudu tilaisuuteen (unsdsn-ne.org)

Tutustu raporttiin (unsdsn.org)

Lisätiedot: ryhmäpäällikkö Kaisa Korhonen-Kurki, puh. 029 525 1412, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Median akkreditoituminen Liiketoiminta ja luonto -raportin julkistustilaisuuteen 9.2.

Kansainvälisen luontopaneeli IPBESin seuraava arviointiraportti käsittelee luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan kytköksiä.

Median ilmoittautumiset pyydetään 21.1. mennessä.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) tuottaa laajoja tieteellisiä arvioita luonnon monimuotoisuuden tilasta, sen muutoksista ja vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin. Seuraava arviointiraportti kokoaa yhteen tutkimustietoa siitä, miten yritykset vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja miten yritykset ovat riippuvaisia luonnon ekosysteemipalveluista.

Liiketoiminta ja luonto -raportti julkaistaan 9.2. klo 15.00. Akkreditoituneet median edustajat pääsevät seuraamaan julkistustilaisuutta ja materiaali välitetään embargolla. Median edustajien tulee ilmoittautua IPBESin sivuilla ke 21.1. mennessä: IPBES Business & Biodiversity Report Launch Accreditation (ipbes.net)

Raportin tavoitteena on tarjota menetelmiä yritysten luontovaikutusten ja riippuvuuksien mittaamiseen, raportointiin ja riskien hallintaan sekä keinoja luoda mahdollistava toimintaympäristö tukemaan yritysten luontotoimia. Suomen Luontopaneeli julkaisee raportin julkaisupäivänä mietinnön, jossa tarkastellaan Suomen näkökulmasta keskeisiä IPBESin raportin pääviestejä.

Syke, ympäristöministeriö, ja Luontopaneeli järjestävät teemasta sidosryhmätilaisuuden maaliskuun alkupuolella, josta tiedotetaan myöhemmin.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES

IPBES on YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin ja sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä. Sitä voidaan verrata ilmastopaneeli IPCC:hen. Paneelit tuottavat tutkittua tietoa, joka tukee kansainvälisten biodiversiteettiä ja ilmastoa koskevien sopimusten toimeenpanoa ja edistämistä. Ne palvelevat kansainvälistä yhteisöä, hallituksia ja yhteiskuntaa.

Lisätietoja

IPBESin hallituksen jäsen, tutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus

puh. 029 525 1521, etunimi.sukunimi@syke.fi

IPBESin kansallinen yhdyshenkilö, erityisasiantuntija Suvi Borgström, ympäristöministeriö

puh. 029 525 0342, etunimi.sukunimi@gov.fi

Luontopaneelin puheenjohtaja, ekologian professori Janne Kotiaho

puh. 050 594 688, etunimi.sukunimi@jyu.fi

Lue lisää kansallisesta IPBES-työryhmästä Syken sivuilta

