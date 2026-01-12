Helsingin kaupunginhallituksen kevätkausi alkoi
Kaupunginhallitus kokoontui 12. tammikuuta kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen.
Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Pohjoisesplanadi 37:n asemakaavan muutoksen, Lauttasaarentie 50:n asemakaavan muutoksen sekä Malmin Ormuspellontie 2:n asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavat etenevät valtuustoon.
Kaupunginhallitus esittää myös kahden koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä: Katajanokan ala-asteen koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma sekä Laajasalon peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma etenevät valtuustoon.
Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2026
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kello 16.00 Helsingin kaupungintalolla. Talvilomaviikolla ja pääsiäisviikolla ei pidetä kokouksia.
Kokousten esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina. Kokousten päätyttyä julkaistaan päätöstiedote, jossa kerrotaan kaupunginhallituksen kokouksessa tekemät päätökset. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen
Kaupunginhallituksen kokouskalenteri, esityslistat, päätöstiedotteet ja muistiot sekä tietoa kaupunginhallituksesta löytyvät Päätökset-palvelusta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Kesätyöhaku Helsingin tuhansiin tehtäviin on käynnistynyt – Haku nuorten tehtäviin aukeaa helmikuun lopussa12.1.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kesätyöhaku on käynnistynyt. Suomen suurin työnantaja tarjoaa tänäkin vuonna noin 3 500 kesä- ja kausityöpaikkaa sekä vuosilomansijaisuutta kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa. Eniten avoimia paikkoja on haussa tammi–helmikuussa. Uusia tehtäviä avautuu viikoittain.
Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa kestävää, elinvoimaista ja osaavaa kaupunkia9.1.2026 10:07:21 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto vahvistavat strategista kumppanuuttaan ja syventävät yhteistyötään uudella kumppanuussopimuksella, jonka kaupungin pormestari ja Aalto-yliopiston rehtori allekirjoittivat tammikuussa 2026. Yhteistyön pääteemat ovat elinvoima, innovaatiot ja yrittäjyys sekä tutkimusyhteistyö ja osaava työvoima, ja se pohjautuu vahvasti yliopiston tutkimukselliseen ja opetukselliseen osaamiseen.
Helsingin vuoden 2025 väestönkasvu poikkeuksellisen suurta, 700 000 hengen raja ylittynee vuonna 202618.12.2025 12:00:04 EET | Tiedote
Helsingin asukasmäärä ylittää miljoonan hengen rajan ennustekauden lopulla 2070. Kasvun taustalla on muuttoliike sekä Helsingin seudun ulkopuolelta että ulkomailta. Nuorimmissa ikäluokissa kasvu jää maltilliseksi, kun taas suurin kasvu kohdistuu työikäisiin ja vanhimpiin ikäluokkiin. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta väestöennustejulkaisusta.
100 työpaikkaa nuorille – Helsinki kokeilee uusia keinoja nuorten työllistämiseksi ja haastaa alueen työnantajat mukaan16.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki tarjoaa ensi keväänä sadalle korkeakoulutetulle nuorelle työpaikan osana Uusia alkuja -hanketta. Kuuden kuukauden pituisista työjaksoista toivotaan nuorille ponnahduslautaa työelämään. Helsinki haastaa myös muut työnantajat mukaan työpaikkatalkoisiin rakentamaan uusia mahdollisuuksia nuorille.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiskatsausta15.12.2025 19:19:28 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli syyskauden viimeisessä kokouksessaan 15. joulukuuta Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme