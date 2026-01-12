Helsingin kaupunginhallituksen kevätkausi alkoi

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus kokoontui 12. tammikuuta kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen.

Kaupunginhallituksen sali kaupungintalolla.
Kaupunginhallituksen sali kaupungintalolla. Sakari Röyskö Helsingin kaupunki

Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Pohjoisesplanadi 37:n asemakaavan muutoksen, Lauttasaarentie 50:n asemakaavan muutoksen sekä Malmin Ormuspellontie 2:n asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavat etenevät valtuustoon.

Kaupunginhallitus esittää myös kahden koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä: Katajanokan ala-asteen koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma sekä Laajasalon peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma etenevät valtuustoon.

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2026

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kello 16.00 Helsingin kaupungintalolla. Talvilomaviikolla ja pääsiäisviikolla ei pidetä kokouksia.

Kokousten esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon torstaina. Kokousten päätyttyä julkaistaan päätöstiedote, jossa kerrotaan kaupunginhallituksen kokouksessa tekemät päätökset. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen

Kaupunginhallituksen kokouskalenteri, esityslistat, päätöstiedotteet ja muistiot sekä tietoa kaupunginhallituksesta löytyvät Päätökset-palvelusta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

