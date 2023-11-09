Vääksyn Konepisteestä Yamaha-mönkijöiden ja -vesijettien uusi jälleenmyyjä
Vääksyn Konepiste Oy vahvistaa vapaa-ajan koneiden tuotevalikoimaansa aloittamalla Yamaha-mönkijöiden sekä -vesijettien valtuutettuna jälleenmyyjänä. Samalla huollon palvelut Vääksyssä laajenevat myös Yamahan Grizzly-, Kodiak-, Wolverine- ja YXZ-mönkijöiden ja WaveRunner-vesijettien huolto- ja varaosapalveluun.
Vääksyn Konepiste on jo aiemmin palvellut Yamaha-perämoottoreiden myynti- ja merkkihuoltopisteenä eteläisen Suomen vilkkaimpiin veneily- ja mökkialueisiin kuuluvassa Päijät-Hämeessä. Uusi edustus tuo myymälään laajasti vaihtoehtoja niin työhön ja mökkikäyttöön kuin vauhdikkaampaan harrastamiseen.
Laaja mönkijä- ja vesijettimallisto hyöty- ja vapaa-ajan käyttöön
Yamahan mönkijämallistoon kuuluu sekä perinteisiä mönkijöitä eli ATV-malleja (All-Terrain Vehicle) että rinnakkain istuttavia SSV-malleja (Side-by-Side)
- Arvostetut, maastokelpoiset Grizzly-mallit hyöty- ja harrastuskäyttöön
- Rinnakkain istuttavat mönkijät: Wolverine 850 sekä RMAX 1000 -mallisto
- Hyötykäyttöön suunnitellut Kodiak-mönkijät ja rinnakkain istuttava Viking-malli
- Lasten mallit YFZ 50 ja YFM 110R sekä ATV-crossiin tarkoitettu YFZ 450R ja enduroversio YFM 700R
Yamaha WaveRunner -vesijettimallisto puolestaan jakautuu Recreation-, Cruising- ja Sport-malleihin. Ensin mainittuja edustavat kompaktit, kevyet ja ketterät JetBlaster-vesijetit. VX- ja FX-sarjojen Cruising-jeteissä taas korostuu pidemmille siirtymille ja retkeilyyn sopiva vakaus ja mukavuus. Sport-mallistoon puolestaan kuuluvat urheilulliset GP HO ja GP SVHO -mallit sekä seisaaltaan ajettava SuperJet.
Veneilykauden 2026-uutuuksiin kuuluvat freestyle-ajoon sopiva JetBlaster LTD, keskikokoisen VX-sarjan uusi, entistä tehokkaampi VX Limited HO, sekä FX Limited SVHO, jossa yhdistyy huippuluokan suorituskyky ja hienostunut mukavuus.
Yamaha on tervetullut laadukas lisä Vääksyn Konepisteen valikoimaan
Vääksyn Konepisteen toimitusjohtaja Janne Korhonen on innoissaan valikoiman laajentumisesta Yamahan tunnetuilla ja arvostetuilla tuotteilla.
”Yamahan takuuajat ja valmistajan luottamus tekniikkaan kertovat paljon mönkijöiden ja vesijettien laadusta. Kun laitteet on suunniteltu kestämään ja takuut ovat alan kärkeä, se on asiakkaalle selkeä turva ja meille helppo lupaus seistä tuotteiden takana”, Janne Korhonen sanoo.
Yamahan laadusta kertoo esimerkiksi mönkijöiden 2+3 vuoden takuu sekä portaattomien Ultramatic-vaihteistojen voimansiirtohihnan 10 vuoden takuu.
Yamaha Motorilla nähdään puolestaan tärkeänä Vääksyn Konepisteen vahva ammattitaito ja tunnettuus Päijät-Hämeen alueella
”Olemme tyytyväisiä, kun voimme vahvistaa pitkäaikaista yhteistyötämme Vääksyn Konepisteen kanssa entisestään. Yrityksen vankka osaaminen mönkijä- ja vesijettikaupassa tuo varmasti hyvää asiakaspalvelua ja hyviä tuloksia”, kertoo Yamaha Motor Nordicin kenttäpäällikkö Pasi Mäki-Paavola.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne KorhonentoimitusjohtajaVääksyn Konepiste OyPuh:044 591 5555janne.korhonen@venekauppa.com
Pasi Mäki-PaavolakenttäpäällikköYamaha Motor NordicPuh:050 433 9578pasi.maki-paavola@yamaha-motor.fi
Kuvat
Linkit
Vääksyn Konepiste
Vääksyn Konepiste Oy on vuonna 1983 perustettu, Suomen suurimpiin kuuluva vene- ja koneliike. Vääksyn Konepisteen myy tuotteitaan eteläisen Suomen vilkkaalla veneily- ja mökkeilyalueella Vääksyssä sekä Lahdessa Niemen satamassa.
Yamaha Motor Nordic
Yamaha Motor -tuoteperheeseen kuuluu mm. moottoripyörät ja skootterit, mönkijät (ATV) ja rinnakkain istuttavat Side-by-Side-mallit (SSV), vesijetit, perämoottorit sekä Yamaha-varaosat ja -tarvikkeet. Yamaha-tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa vastaa Yamaha Motor Nordic.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vääksyn Konepiste
Yamarin palaa Vääksyn Konepisteeseen9.11.2023 07:30:00 EET | Tiedote
Suomen johtaviin venekauppoihin kuuluva Vääksyn Konepiste laajentaa valikoimaansa Yamarin- ja Yamarin Cross -veneillä. Suomen suosituimpiin moottorivenemerkkeihin kuuluva Yamarin tunnetaan erityisesti keulahytillä varustetuista daycruiser-tyyppisistä päiväretkiveneistä, alumiinirunkoisessa Yamarin Cross -mallistossa painottuvat avokeulaiset, monikäyttöiset bow rider -mallit.
Päijät-Hämeeseen syntyy Suomen suurin vene- ja konekaupan palvelukeskittymä27.4.2023 07:28:00 EEST | Tiedote
Suomen suurimpiin vene- ja konekauppoihin kuuluva Vääksyn Konepiste laajentaa toimintaansa ja siirtyy vuoden loppupuolella uusiin tiloihin. Käyttöön tulee kaikkiaan lähes 5000 neliötä hallitilaa uusille ja käytetyille veneille, mönkijöille ja moottorikelkoille.
Päijät-Häme on venekauppiaan unelmapaikka, sanoo Vääksyn Konepisteen toimitusjohtaja Janne Korhonen18.4.2023 07:15:00 EEST | Tiedote
Suomen vilkkaimman kanavan vieressä, Päijänteen ja Lahden Vesijärven välisellä kannaksella on hyvä tehdä venekauppaa, sanoo Vääksyn Konepisteen toimitusjohtaja Janne Korhonen. 40 vuotta tänä vuonna täyttävä yritys tunnetaan erityisesti venekauppiaana, mutta liiketoiminnan tukijalkoja ovat myös jetit, mönkijät ja moottorikelkat.
Lahden Konepiste avasi uuden venemyymälän ja palvelupisteen Niemen satamaan6.2.2023 12:35:43 EET | Tiedote
Lahden Konepiste on avannut uuden venemyymälän Niemen satamaan. Lahden Vesijärven rannalla sijaitsevissa tiloissa myydään kotimaisia AMT- ja Falcon-veneitä ja Mercury-perämoottoreita sekä huolletaan Yamaha-, Mercury- ja Honda-perämoottoreita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme