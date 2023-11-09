Vääksyn Konepiste

Vääksyn Konepisteestä Yamaha-mönkijöiden ja -vesijettien uusi jälleenmyyjä

14.1.2026 12:26:31 EET | Vääksyn Konepiste | Tiedote

Vääksyn Konepiste Oy vahvistaa vapaa-ajan koneiden tuotevalikoimaansa aloittamalla Yamaha-mönkijöiden sekä -vesijettien valtuutettuna jälleenmyyjänä. Samalla huollon palvelut Vääksyssä laajenevat myös Yamahan Grizzly-, Kodiak-, Wolverine- ja YXZ-mönkijöiden ja WaveRunner-vesijettien huolto- ja varaosapalveluun.  

Vääksyn Konepisteen palvelut laajenevat Yamaha-vesijettien myyntiin ja huoltoon. WaveRunner-jettimalliston huipulla on vuoden 2026 uutuuksiin kuuluva kolmipaikkainen FX Limited SVHO. GPS:ää hyödyntävä ajonohjausjärjestelmä ja kaksi automaattista trimmitilaa takaavat poikkeuksellisen hyvän hallittavuuden
Vääksyn Konepiste on jo aiemmin palvellut Yamaha-perämoottoreiden myynti- ja merkkihuoltopisteenä eteläisen Suomen vilkkaimpiin veneily- ja mökkialueisiin kuuluvassa Päijät-Hämeessä. Uusi edustus tuo myymälään laajasti vaihtoehtoja niin työhön ja mökkikäyttöön kuin vauhdikkaampaan harrastamiseen.

Laaja mönkijä- ja vesijettimallisto hyöty- ja vapaa-ajan käyttöön

Yamahan mönkijämallistoon kuuluu sekä perinteisiä mönkijöitä eli ATV-malleja (All-Terrain Vehicle) että rinnakkain istuttavia SSV-malleja (Side-by-Side)

  • Arvostetut, maastokelpoiset Grizzly-mallit hyöty- ja harrastuskäyttöön
  • Rinnakkain istuttavat mönkijät: Wolverine 850 sekä RMAX 1000 -mallisto
  • Hyötykäyttöön suunnitellut Kodiak-mönkijät ja rinnakkain istuttava Viking-malli
  • Lasten mallit YFZ 50 ja YFM 110R sekä ATV-crossiin tarkoitettu YFZ 450R ja enduroversio YFM 700R 

Yamaha WaveRunner -vesijettimallisto puolestaan jakautuu Recreation-, Cruising- ja Sport-malleihin. Ensin mainittuja edustavat kompaktit, kevyet ja ketterät JetBlaster-vesijetit. VX- ja FX-sarjojen Cruising-jeteissä taas korostuu pidemmille siirtymille ja retkeilyyn sopiva vakaus ja mukavuus. Sport-mallistoon puolestaan kuuluvat urheilulliset GP HO ja GP SVHO -mallit sekä seisaaltaan ajettava SuperJet.

Veneilykauden 2026-uutuuksiin kuuluvat freestyle-ajoon sopiva JetBlaster LTD, keskikokoisen VX-sarjan uusi, entistä tehokkaampi VX Limited HO, sekä FX Limited SVHO, jossa yhdistyy huippuluokan suorituskyky ja hienostunut mukavuus.

Yamaha on tervetullut laadukas lisä Vääksyn Konepisteen valikoimaan

Vääksyn Konepisteen toimitusjohtaja Janne Korhonen on innoissaan valikoiman laajentumisesta Yamahan tunnetuilla ja arvostetuilla tuotteilla.

”Yamahan takuuajat ja valmistajan luottamus tekniikkaan kertovat paljon mönkijöiden ja vesijettien laadusta. Kun laitteet on suunniteltu kestämään ja takuut ovat alan kärkeä, se on asiakkaalle selkeä turva ja meille helppo lupaus seistä tuotteiden takana”, Janne Korhonen sanoo.

Yamahan laadusta kertoo esimerkiksi mönkijöiden 2+3 vuoden takuu sekä portaattomien Ultramatic-vaihteistojen voimansiirtohihnan 10 vuoden takuu. 

Yamaha Motorilla nähdään puolestaan tärkeänä Vääksyn Konepisteen vahva ammattitaito ja tunnettuus Päijät-Hämeen alueella

”Olemme tyytyväisiä, kun voimme vahvistaa pitkäaikaista yhteistyötämme Vääksyn Konepisteen kanssa entisestään. Yrityksen vankka osaaminen mönkijä- ja vesijettikaupassa tuo varmasti hyvää asiakaspalvelua ja hyviä tuloksia”, kertoo Yamaha Motor Nordicin kenttäpäällikkö Pasi Mäki-Paavola.

Vääksyn Konepisteen valikoima laajenee Yamaha-mönkijöihin. Mallistoon kuuluvat hyötykäyttöön suunnitellut Kodiak-mönkijät, rinnakkain istuttavat Wolverine- ja Viking-mallit sekä arvostetut, maastokelpoiset Grizzly -mönkijät. Yamaha Grizzly 700 EPS XT-R -mönkijä on työjuhta ja reittikone samassa paketissa. Sähköinen ohjaustehostin tekee ajosta kevyttä myös tiukoissa paikoissa.
Vääksyn Konepisteen valikoima laajenee Yamaha-mönkijöihin. Mallistoon kuuluvat hyötykäyttöön suunnitellut Kodiak-mönkijät, rinnakkain istuttavat Wolverine- ja Viking-mallit sekä arvostetut, maastokelpoiset Grizzly -mönkijät. Yamaha Grizzly 700 EPS XT-R -mönkijä on työjuhta ja reittikone samassa paketissa. Sähköinen ohjaustehostin tekee ajosta kevyttä myös tiukoissa paikoissa.
Vääksyn Konepiste

Vääksyn Konepiste Oy on vuonna 1983 perustettu, Suomen suurimpiin kuuluva vene- ja koneliike. Vääksyn Konepisteen myy tuotteitaan eteläisen Suomen vilkkaalla veneily- ja mökkeilyalueella Vääksyssä sekä Lahdessa Niemen satamassa. 

Yamaha Motor Nordic

Yamaha Motor -tuoteperheeseen kuuluu mm. moottoripyörät ja skootterit, mönkijät (ATV) ja rinnakkain istuttavat Side-by-Side-mallit (SSV), vesijetit, perämoottorit sekä Yamaha-varaosat ja -tarvikkeet. Yamaha-tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa vastaa Yamaha Motor Nordic.

