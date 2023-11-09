Vääksyn Konepisteestä Yamaha-mönkijöiden ja -vesijettien uusi jälleenmyyjä

Vääksyn Konepiste on jo aiemmin palvellut Yamaha-perämoottoreiden myynti- ja merkkihuoltopisteenä eteläisen Suomen vilkkaimpiin veneily- ja mökkialueisiin kuuluvassa Päijät-Hämeessä. Uusi edustus tuo myymälään laajasti vaihtoehtoja niin työhön ja mökkikäyttöön kuin vauhdikkaampaan harrastamiseen.

Laaja mönkijä- ja vesijettimallisto hyöty- ja vapaa-ajan käyttöön

Yamahan mönkijämallistoon kuuluu sekä perinteisiä mönkijöitä eli ATV-malleja (All-Terrain Vehicle) että rinnakkain istuttavia SSV-malleja (Side-by-Side)

Arvostetut, maastokelpoiset Grizzly-mallit hyöty- ja harrastuskäyttöön

Rinnakkain istuttavat mönkijät: Wolverine 850 sekä RMAX 1000 -mallisto

Hyötykäyttöön suunnitellut Kodiak-mönkijät ja rinnakkain istuttava Viking-malli

Lasten mallit YFZ 50 ja YFM 110R sekä ATV-crossiin tarkoitettu YFZ 450R ja enduroversio YFM 700R

Yamaha WaveRunner -vesijettimallisto puolestaan jakautuu Recreation-, Cruising- ja Sport-malleihin. Ensin mainittuja edustavat kompaktit, kevyet ja ketterät JetBlaster-vesijetit. VX- ja FX-sarjojen Cruising-jeteissä taas korostuu pidemmille siirtymille ja retkeilyyn sopiva vakaus ja mukavuus. Sport-mallistoon puolestaan kuuluvat urheilulliset GP HO ja GP SVHO -mallit sekä seisaaltaan ajettava SuperJet.

Veneilykauden 2026-uutuuksiin kuuluvat freestyle-ajoon sopiva JetBlaster LTD, keskikokoisen VX-sarjan uusi, entistä tehokkaampi VX Limited HO, sekä FX Limited SVHO, jossa yhdistyy huippuluokan suorituskyky ja hienostunut mukavuus.

Yamaha on tervetullut laadukas lisä Vääksyn Konepisteen valikoimaan

Vääksyn Konepisteen toimitusjohtaja Janne Korhonen on innoissaan valikoiman laajentumisesta Yamahan tunnetuilla ja arvostetuilla tuotteilla.

”Yamahan takuuajat ja valmistajan luottamus tekniikkaan kertovat paljon mönkijöiden ja vesijettien laadusta. Kun laitteet on suunniteltu kestämään ja takuut ovat alan kärkeä, se on asiakkaalle selkeä turva ja meille helppo lupaus seistä tuotteiden takana”, Janne Korhonen sanoo.

Yamahan laadusta kertoo esimerkiksi mönkijöiden 2+3 vuoden takuu sekä portaattomien Ultramatic-vaihteistojen voimansiirtohihnan 10 vuoden takuu.

Yamaha Motorilla nähdään puolestaan tärkeänä Vääksyn Konepisteen vahva ammattitaito ja tunnettuus Päijät-Hämeen alueella

”Olemme tyytyväisiä, kun voimme vahvistaa pitkäaikaista yhteistyötämme Vääksyn Konepisteen kanssa entisestään. Yrityksen vankka osaaminen mönkijä- ja vesijettikaupassa tuo varmasti hyvää asiakaspalvelua ja hyviä tuloksia”, kertoo Yamaha Motor Nordicin kenttäpäällikkö Pasi Mäki-Paavola.