Niko Kähkönen nimitetty SSO:n uudeksi toimialajohtajaksi – Lohjan Autokeskuksen toimitusjohtajaksi Petteri Heiskanen

Kähkönen tunnetaan tulevaisuusorientoituneena ja kasvuhakuisena johtajana, jolla on vahva kokemus SSO:n autokaupan johdosta. EMBA-koulutus on entisestään vahvistanut hänen kiinnostustaan kasvaa uusiin tehtäviin ja kehittää toimialoja rohkeasti eteenpäin.

Uusi toimialajohtaja ottaa vastuulleen liikennekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan, jotka ovat viime vuosina tehneet erinomaista työtä ja ovat nyt vahvalla kehityksen tiellä.

– Tässä kohtaa haluankin kiittää sydämellisesti Riitta-Leenaa ja Heikkiä, jotka ovat yhdessä tiimiensä kanssa hoitaneet toimialajohtajan vastuutehtäviä toisen erittäin vastuullisen roolin ohella. Riitta-Leena jatkaakin edelleen talousjohtajana ja Heikki market- ja tavaratalokaupan toimialajohtajana. Teidän panoksenne on ollut korvaamaton, ja sen ansiosta meillä on nyt vahva pohja, jolle rakentaa uutta, kiittää SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

– Strategiamme pysyy kirkkaana mielessä eli pidämme huolta siitä, että asiakkaan arki rullaa mutkattomasti. Yhdistämällä matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan johtamisen saman henkilön luotsattavaksi, haluamme panostaa entistä enemmän siihen, että asiakkaamme saavat saumattomia palvelukokemuksia. Meillä on kaikki edellytykset tehdä arjesta vielä entistäkin parempaa – asiakkaillemme ja toisillemme. Yhdessä, osaamisella ja rohkeudella, rakennamme palveluita, jotka todella tuntuvat asiakkaan arjessa, toteaa Tapio.

– Odotamme innolla, että Niko ottaa toimialat johtoonsa ja vie niiden kehitystä eteenpäin. Meillä on vahva pohja ja kaikki edellytykset rakentaa yhdessä entistä sujuvampaa arkea asiakkaillemme ja henkilöstöllemme. On hienoa, että voimme tarjota yrityksemme sisällä mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä, toteaa Tapio.

Yhteinen toimitusjohtaja vahvistaa SSO:n autokauppojen yhteistyötä

PP-auto Oy:n toimitusjohtaja Petteri Heiskanen on nimitetty 15.1.2026 alkaen myös Lohjan Autokeskus Oy:n toimitusjohtajaksi. Molemmat tytäryhtiöt jatkavat erillisinä, mutta yhteinen toimitusjohtaja vahvistaa yhteistyötä ja tuo lisää tehokkuutta autokaupan arkeen. Petteri raportoi edelleen Tapio Finérille, joka toimii oman tehtävänsä ohella autokaupan toimialajohtajana ja edustaa autokauppoja SSO:n johtoryhmässä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tapio Finér p. 040 5402 006, toimialajohtaja Niko Kähkönen p. 0500 667 581