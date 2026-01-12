Niko Kähkönen nimitetty SSO:n uudeksi toimialajohtajaksi – Lohjan Autokeskuksen toimitusjohtajaksi Petteri Heiskanen
SSO:n liikennemyymäläkaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan uudeksi toimialajohtajaksi on nimitetty Niko Kähkönen, joka aloittaa uudessa tehtävässään 15.1.2026 ja aloittaa samalla SSO:n johtoryhmän jäsenenä. Niko siirtyy tehtävään Lohjan Autokeskuksen toimitusjohtajan tehtävistä.
Kähkönen tunnetaan tulevaisuusorientoituneena ja kasvuhakuisena johtajana, jolla on vahva kokemus SSO:n autokaupan johdosta. EMBA-koulutus on entisestään vahvistanut hänen kiinnostustaan kasvaa uusiin tehtäviin ja kehittää toimialoja rohkeasti eteenpäin.
Uusi toimialajohtaja ottaa vastuulleen liikennekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan, jotka ovat viime vuosina tehneet erinomaista työtä ja ovat nyt vahvalla kehityksen tiellä.
– Tässä kohtaa haluankin kiittää sydämellisesti Riitta-Leenaa ja Heikkiä, jotka ovat yhdessä tiimiensä kanssa hoitaneet toimialajohtajan vastuutehtäviä toisen erittäin vastuullisen roolin ohella. Riitta-Leena jatkaakin edelleen talousjohtajana ja Heikki market- ja tavaratalokaupan toimialajohtajana. Teidän panoksenne on ollut korvaamaton, ja sen ansiosta meillä on nyt vahva pohja, jolle rakentaa uutta, kiittää SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.
– Strategiamme pysyy kirkkaana mielessä eli pidämme huolta siitä, että asiakkaan arki rullaa mutkattomasti. Yhdistämällä matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan johtamisen saman henkilön luotsattavaksi, haluamme panostaa entistä enemmän siihen, että asiakkaamme saavat saumattomia palvelukokemuksia. Meillä on kaikki edellytykset tehdä arjesta vielä entistäkin parempaa – asiakkaillemme ja toisillemme. Yhdessä, osaamisella ja rohkeudella, rakennamme palveluita, jotka todella tuntuvat asiakkaan arjessa, toteaa Tapio.
– Odotamme innolla, että Niko ottaa toimialat johtoonsa ja vie niiden kehitystä eteenpäin. Meillä on vahva pohja ja kaikki edellytykset rakentaa yhdessä entistä sujuvampaa arkea asiakkaillemme ja henkilöstöllemme. On hienoa, että voimme tarjota yrityksemme sisällä mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä, toteaa Tapio.
Yhteinen toimitusjohtaja vahvistaa SSO:n autokauppojen yhteistyötä
PP-auto Oy:n toimitusjohtaja Petteri Heiskanen on nimitetty 15.1.2026 alkaen myös Lohjan Autokeskus Oy:n toimitusjohtajaksi. Molemmat tytäryhtiöt jatkavat erillisinä, mutta yhteinen toimitusjohtaja vahvistaa yhteistyötä ja tuo lisää tehokkuutta autokaupan arkeen. Petteri raportoi edelleen Tapio Finérille, joka toimii oman tehtävänsä ohella autokaupan toimialajohtajana ja edustaa autokauppoja SSO:n johtoryhmässä.
Lisätietoja: toimitusjohtaja Tapio Finér p. 040 5402 006, toimialajohtaja Niko Kähkönen p. 0500 667 581
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
SSO:lle Innostavimmat työpaikat -tunnustus jo kahdeksatta kertaa peräkkäin12.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen innostavimmat työpaikat on Eezy Flown vuosittainen tunnustus organisaatioille, jotka ovat saaneet poikkeuksellisen hyvät PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen tulokset. Näiden organisaatioiden joukkoon kuuluu myös Suur-Seudun Osuuskauppa SSO – jo kahdeksatta kertaa. Työyhteisötutkimuksen tulokset kertovat osuuskauppalaisten vahvasta yhteishengestä sekä tiimityön ja palautteenannon merkityksellisyydestä.
Prisma Halikko uudistuu kevään 2026 aikana7.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Vuodesta 2000 asiakkaita palvellut Prisma Halikko kokee mittavan konseptiuudistuksen. Työt aloitetaan tammikuussa ja myymäläpohjan osalta remontti on valmis kesäkuussa. Myymälän on tarkoitus olla avoinna koko uudistuksen ajan.
SSO:n hallintoneuvosto kaudelle 2026–20282.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskaupan edustajisto valitsi 20.11.2025 pitämässään kokouksessa hallintoneuvostoon uusia jäseniä. Hallintoneuvoston jäseniksi kaudeksi 2026–2028 valittiin uudelleen erovuorossa olleet Jyrki Sjöholm (Salo), Sanfrid Lindblom (Lohja), Panu Ruoste (Lohja) sekä Markus Kinnunen (Lohja). Erovuorossa olleiden Maarit Salon ja Marianne Vainion tilalle valittiin Kaisa Isotupa (Salo) sekä Juhana Salmenpohja (Nummi). Henkilökunnan edustajina kaudella 2026 ovat Sari Salminen (henkilökohtaisena varaedustajana Timo Färm) ja Marjukka Turunen. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan. SSO:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajia. Hallituksen ja toimitusjohtajan valitsemisen lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa SSO:n strategia, tavoitteet ja vuosittaiset taloudelliset kokonaistavoitteet sekä valvoa hallintoa ja ohjeistaa hallit
Kaikki saman katon alta – Saloon uusi monikäyttöinen tapahtumatila30.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Original Sokos Hotel Rikalan kupeessa sijaitsevaan entiseen ravintolatilaan valmistuu helmikuun loppuun mennessä uusi tapahtumatila. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n omistamassa tilassa on mahdollisuus järjestää erilaisia, niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin järjestämiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Uuden tilan kilpailuvalttina tulee olemaan järjestelyjen helppous, kun majoitus ja ravintolapalvelutkin löytyvät saman katon alta.
SSO:n kesätyöhaku starttaa 5.1. Hae elämäsi kesätyöhön!15.12.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n kesätyöhaku järjestetään tuttuun tapaan kaksiosaisena. Ensimmäisenä vuorossa on yli 18-vuotiaiden haku 5.–18.1., ja alle 18-vuotiaita S-kesiksiä haetaan 2.–15.2. Aiempien vuosien tapaan haastattelemme täysi-ikäiset hakijat Kesädeiteillä eli pikahaastattelutapahtumissa ja 15–17-vuotiaat hakijat videohaastattelulla. Jokainen hakija saa siis arvokasta haastattelukokemusta. Tulevana kesänä tarjoamme kesätöitä noin 450 innokkaalle kesätyöntekijälle eri toimialoilla.
