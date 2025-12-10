KYS Uusi Sydän -rakennusprojektin viimeinen vaihe alkamassa Kuopiossa
Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 1.12.2025 KYS Uusi Sydän -projektin neljännen, eli viimeisen vaiheen käynnistämisen vuoden 2026 alussa. Neljännen toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin KYSillä viime viikon lopulla.
KYS Uusi Sydän -rakennusprojektin neljännessä vaiheessa puretaan ensin Puijon sairaalakampuksen pohjoispuolella sijaitseva v. 1985 valmistunut vuodeosastotorni, KYSin pääsairaalan D-rakennusosa. Purkutyöt käynnistyvät tammi-helmikuun vaihteessa ja valmistuvat loppukesällä.
Tämän jälkeen paikalla käynnistyvät uudisrakennuksen rakennustyöt. Uudisrakennukseen on sijoittumassa kuvantamisen ja huollon tiloja sekä yhdyskäytävät Kaarisairaalaan.
Uudisrakennus on laajuudeltaan n. 2 800 bruttoneliötä ja hankevaihetta kutsutaan nimellä 1C4. Uudisrakennus valmistuu käyttöön syksyllä 2027.
– Käynnistyvän KYS Uusi Sydän -projektin viimeisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 15 M€, kertoo Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Pyy.
– Uudisrakennuksella vastataan radiologian palvelurakenneuudistuksen tuomiin toiminnallisiin tarpeisiin. Sen avulla pystytään lisäämään hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa rintaradiologiassa. Angiografian uudet tilat tulevat sijoittumaan 2. kerrokseen muun kuvantamisen yhteyteen, jolloin kaikki kuvantamiskeskuksen tilat saadaan saman katon alle. Tämän myötä tilojen käyttö ja toiminta tehostuvat henkilöstön työskennellessä lähellä toisiaan, toteaa hankepäällikkö Menna Kärnä hyvinvointialueelta.
Uusi Sydän -allianssin muodostavat tilaajana toimivan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja päätoteuttajana toimivan Rakennusliike Lapti Oy:n lisäksi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Granlund Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky sekä aliallianssiosapuolina Are Oy ja Caverion Suomi Oy.
– On hienoa olla mukana toteuttamassa jo neljättä vaihetta KYSin sairaala-alueen uudistuksessa. Luvassa on jälleen haastava vanhan sairaalan purkutyö ja sen jälkeen uuden rakentamista toimivan sairaalan kyljessä kiinni. Avainasemassa on sairaalatoimintojen ymmärtäminen ja turvallisuuden huomiointi tiiviissä yhteistyössä allianssikumppaneidemme kanssa, kertoo aluejohtaja Noora Sokero Laptilta.
KYS Uusi Sydän -projektin 1. ja 2. vaiheissa rakennettiin kymmenenkerroksinen sairaalatorni vuosien 2018-2023 aikana ja 3. vaiheessa peruskorjattiin KYSin pääsairaalan vuonna 1959 valmistunut vuodeosastorakennus vuosien 2023–2025 aikana. Projektin 4. vaiheessa puretaan sairaalakampuksen pohjoispuolella oleva vuonna 1985 valmistunut vuodeosastotorni ja rakennetaan kuvantamisen- ja huollon tiloja sekä yhdyskäytävät Kaarisairaalan 1., 2. ja 3. kerroksiin. Hankkeessa toteutettava uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 203,5 miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiinteistöhallinto, kiinteistöjohtaja Petri Pyy, p. 044 717 9715, etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi
hankejohtaja Menna Kärnä, p. 044 717 6838, etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi
Lapti, aluejohtaja Noora Sokero, p. 040 097 6904, noora.sokero@lapti.fi
Tietoja julkaisijasta
Lapti lyhyesti
Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi
Vaikuttavaa jälkeä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusliike Lapti Oy
Rakennusliike Lapti aloittanut uuden RS-kohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylään – yhtiön neljäs gryndialoitus 202510.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen asuntokohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylässä. Asunto Oy Helsingin Kruununvoutiin valmistuu 21 asuntoa loppuvuodesta 2026.
Rakennusliike Lapti toteuttaa Hoivatiloille ikäihmisten hoivakodit Seinäjoelle ja Kuopioon26.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Rakennusliike Lapti suunnittelee ja rakentaa Hoivatiloille kaksi uutta ikäihmisten hoivakotia Seinäjoelle ja Kuopioon. Hoivakotien palveluntuottajaksi tulee Attendo. Kohteiden rakentaminen on käynnistynyt marraskuussa, ja hoivakodit valmistuvat loppuvuodesta 2026.
Urban Partners ja Rakennusliike Lapti voittaneet kilpailutuksen viiden päiväkodin toteutuksesta Turkuun11.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Turun kaupunki investoi historiallisen paljon kouluihin ja päiväkoteihin. Osana Turun päiväkotien uudistushanketta Urban Partners ja Rakennusliike Lapti rakentavat suunnitelmien mukaan viisi uutta, kestävää ja laadukasta päiväkotikiinteistöä kaupungin omaan käyttöön.
Lapti toteuttaa TA Yhtymälle asuinkerrostalon Oulun Hiukkavaaraan10.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Rakennusliike Lapti ja TA Yhtymä ovat allekirjoittaneet sopimuksen asuinkerrostalon toteuttamisesta Oulun Hiukkavaaraan. Lapti suunnittelee ja rakentaa Hiukkavaaran keskustaan seitsemänkerroksisen talon, johon tulee 33 vuokra-asuntoa. Kerrostalon rakentaminen on aloitettu, ja asunnot valmistuvat alkuvuodesta 2027.
KYSin vuodeosastorakennuksen peruskorjaus on valmistunut – toiminta käynnistyy vaiheittain marras-joulukuussa31.10.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) pääsairaalan kaupunkikuvallisesti tunnetuimman osan, vuonna 1959 valmistuneen vuodeosastorakennuksen peruskorjaus on valmistunut. Loppuvuodesta vuodeosastorakennuksen vaiheittaisen käyttöönoton myötä Kuopion Harjulan sairaalan vuodeosastot ja poliklinikkatoiminnot siirtyvät KYSille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme