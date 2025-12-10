KYS Uusi Sydän -rakennusprojektin viimeinen vaihe alkamassa Kuopiossa

KYS Uusi Sydän -rakennusprojektin neljännessä vaiheessa puretaan ensin Puijon sairaalakampuksen pohjoispuolella sijaitseva v. 1985 valmistunut vuodeosastotorni, KYSin pääsairaalan D-rakennusosa. Purkutyöt käynnistyvät tammi-helmikuun vaihteessa ja valmistuvat loppukesällä.

Tämän jälkeen paikalla käynnistyvät uudisrakennuksen rakennustyöt. Uudisrakennukseen on sijoittumassa kuvantamisen ja huollon tiloja sekä yhdyskäytävät Kaarisairaalaan.

Uudisrakennus on laajuudeltaan n. 2 800 bruttoneliötä ja hankevaihetta kutsutaan nimellä 1C4. Uudisrakennus valmistuu käyttöön syksyllä 2027.

– Käynnistyvän KYS Uusi Sydän -projektin viimeisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 15 M€, kertoo Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Pyy.

– Uudisrakennuksella vastataan radiologian palvelurakenneuudistuksen tuomiin toiminnallisiin tarpeisiin. Sen avulla pystytään lisäämään hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa rintaradiologiassa. Angiografian uudet tilat tulevat sijoittumaan 2. kerrokseen muun kuvantamisen yhteyteen, jolloin kaikki kuvantamiskeskuksen tilat saadaan saman katon alle. Tämän myötä tilojen käyttö ja toiminta tehostuvat henkilöstön työskennellessä lähellä toisiaan, toteaa hankepäällikkö Menna Kärnä hyvinvointialueelta.

Uusi Sydän -allianssin muodostavat tilaajana toimivan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja päätoteuttajana toimivan Rakennusliike Lapti Oy:n lisäksi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Granlund Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky sekä aliallianssiosapuolina Are Oy ja Caverion Suomi Oy.

– On hienoa olla mukana toteuttamassa jo neljättä vaihetta KYSin sairaala-alueen uudistuksessa. Luvassa on jälleen haastava vanhan sairaalan purkutyö ja sen jälkeen uuden rakentamista toimivan sairaalan kyljessä kiinni. Avainasemassa on sairaalatoimintojen ymmärtäminen ja turvallisuuden huomiointi tiiviissä yhteistyössä allianssikumppaneidemme kanssa, kertoo aluejohtaja Noora Sokero Laptilta.

KYS Uusi Sydän -projektin 1. ja 2. vaiheissa rakennettiin kymmenenkerroksinen sairaalatorni vuosien 2018-2023 aikana ja 3. vaiheessa peruskorjattiin KYSin pääsairaalan vuonna 1959 valmistunut vuodeosastorakennus vuosien 2023–2025 aikana. Projektin 4. vaiheessa puretaan sairaalakampuksen pohjoispuolella oleva vuonna 1985 valmistunut vuodeosastotorni ja rakennetaan kuvantamisen- ja huollon tiloja sekä yhdyskäytävät Kaarisairaalan 1., 2. ja 3. kerroksiin. Hankkeessa toteutettava uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 203,5 miljoonaa euroa.