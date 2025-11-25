Demariopiskelijat: Politiikan on oltava turvallista jokaiselle – eduskunta-avustajista vapaaehtoistoimijoihin
Demariopiskelijoiden liittohallitus tuomitsee tiukasti häirinnän ja epäasiallisen kohtelun eduskunnassa, politiikassa ja kaikissa työyhteisöissä.
SDP:n kansanedustaja Ville Merinen on nostanut Ylen Vallan algoritmi -dokumenttisarjassa esille keskustelun eduskunta-avustajien kokemasta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta eduskunnassa, mikä vahvistaa jo valmiiksi tiedossa olevaa ilmiötä yhteiskunnassa.
Häirintää tapahtuu kaikkialla yhteiskunnassa eikä eduskunta työpaikkana tai politiikka laajemmin ole siihen poikkeus. Eduskunnan kuitenkin tulisi työyhteisönä sekä keskeisenä demokraattisena instituutiona näyttää esimerkkiä häirintäepäilyihin vakavasti suhtautumisessa, ilmenneisiin tapauksiin puuttumisessa ja niiden syntymisen torjumisessa.
Kenenkään ei tule sietää häirintää millään yhteiskunnan osa-alueella - ei työelämässä eikä politiikassa. Häirintään ja epäasialliseen käytökseen on aina puututtava.
“Häirinnästä ja sen esiintymisestä työyhteisöissä ja politiikassa on puhuttava. Häirintään on puututtava ja jokaiseen epäilyyn suhtauduttava vakavasti. On todella hienoa, että demarikansanedustaja Merinen on nostanut asian esille julkisuuteen, ja että myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen on ottanut asiaa vahvasti kantaa. Jokaisen puolueen pitäisi suhtautua asiaan yhtälaisella vakavuudella”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.
“Eduskunta-avustajat ovat usein nuoria ja opiskelevia ihmisiä, jotka haaveilevat urasta politiikassa. Kuitenkin epäsymmetrinen valta-asema kansanedustajiin nähden tekee häirinnän ilmoittamisesta valtavan kynnyksen. Kuka aidosti uskaltaa nostaa esiin epäkohtia, kun pelkää leimautuvansa vaikeaksi tai herkkänahkaiseksi ja sulkevansa ovet tulevaisuudeltaan? Eduskunnan pitää demokratian kulmakivenä näyttää, että häirintään voi ja pitää puuttua turvallisesti” linjaa Demariopiskelijoiden toinen varapuheenjohtaja Jasmin Närhi.
“Liian usein poliittiset puolueet ja yhteisöt asettavat oman maineensa häirintäkokemusten edelle. Monella häirintää kokeneella on pelko siitä, että hänet pyritään hiljentämään sen sijaan, että itse häirintätapaus tai ongelma käsitellään. Me Demariopiskelijoissa kuitenkin ajattelemme Merisen rohkeuden tuoda asia julkisuuteen näyttävän esimerkkiä siitä, millaista avoimuutta tarvitaan. Hänen rohkeutensa toivottavasti inspiroi muitakin puhumaan kokemuksistaan, jotta asioiden avoin käsittely rakentaisi aidosti turvallisia yhteisöjä, joissa nuoret uskaltaisivat sitoutua politiikkaan ilman hiljentämisen pelkoa” toteaa liittohallituksen jäsen ja häirintäyhdyshenkilö Jasmin Pelkonen.
“Kenenkään ei tulisi joutua asiattoman, häiritsevän tai aggressiivisen käytöksen kohteeksi omalla työpaikallaan, saatikka joutua työskentelemään sairaana. Työntekijöiden ei tulisi pelätä ilmoittaa epäkohdista tai häirinnästä työpaikalla valta-asetelmien vuoksi. Työturvallisuus ja oikeus turvalliseen työympäristöön kuuluvat kaikille asemasta, iästä tai työnantajasta riippumatta, ja työturvallisuuslakia on noudatettava myös eduskunnassa. Kukaan työnantaja ei ole lain yläpuolella”, linjaa liittohallituksen jäsen Pekka Laurila.
“Me Demariopiskelijoissa vaadimme, että eduskunta toimii jatkossa esimerkkinä turvallisesta työyhteisöstä erityisesti opiskelijoille ja nuorille. Eduskunnan tulee näyttää esimerkkiä siitä, mikä työyhteisössä on hyväksyttävää ja samalla toimia eturintamassa häirintään ja muihin ongelmiin puuttumisesta. Tällainen esimerkki luo opiskelijoille ja nuorille luottoa turvalliseen ja oikeudenmukaiseen työelämään. Tätä luottoa me opiskelijat ja nuoret todella tarvitsemme juuri tässä ajassa”, päättää liittohallituksen jäsen Veera Järvitalo.
Demariopiskelijat vaatii, että häirintään ja epäasialliseen käytökseen politiikassa otetaan ryhtiliike. Kaikkien eduskuntaryhmien on yhteisesti tuomittava häirintä ja epäasiallinen käytös eduskunnassa. Häirintää ei pidä hyväksyä eikä siitä saa hiljentyä edes silloin, kun sen aiheuttajana on esimerkiksi kansanedustaja tai muu keskeisessä valta-asemassa oleva henkilö. Selkeiden ohjeiden, toimintatapojen ja häirintään sekä epäasialliseen käytökseen puuttuvien käytänteiden lisäksi näitä ohjeita, toimintatapoja ja käytänteitä on myös noudatettava. Eduskuntaryhmissä ja myös puolueiden sisällä on keskusteltava avoimesti siitä, miten häirintää ja epäasiallista kohtelua työntekijöitä ja poliittisia toimijoita kohtaan voitaisiin vähentää.
Jokaisella on oltava oikeus inhimillisiin ja turvallisiin työoloihin sekä häirinnästä vapaaseen työyhteisöön - myös eduskunnassa.
