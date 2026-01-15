Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous on 21.1.2026 15.1.2026 12:03:30 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 21.1.2026 kokouksen esityslistalla on muun muassa yhteisövaikuttavuustyö ja yhteistyösopimus Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan kanssa sekä valtuustoaloite lapsi- ja perheystävällisen Keski-Suomen ohjelmasta.