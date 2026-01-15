Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.1.2026 17:48:24 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.1.2026

RAKENNUSPALO: SUURI, PIHTIPUDAS PÄÄKKÖLÄNTIE

Pihtiputaan Pääkköläntiellä syttyi tulipalo kolmen asunnon rivitalon yhdessä huoneistossa. Palon arvioidaan syttyneen asunnon liedeltä. Asunnossa oli palon syttyessä aikuinen ja kaksi lasta, jotka poistuivat omatoimisesti ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista. 

Pelastuslaitos sammutti palon, tällä hetkellä on käynnissä jälkisammutus ja yläpuolisten sekä viereisten tilojen tiedustelu.

Ensitietojen mukaan tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, aineelliset vahingot selviää sammutustyön ja savutuuletuksen päätyttyä.

Lisätietoja: klo 18:15 jälkeen päivystävältä päälliköltä puh. 040-355 9664

Yhteyshenkilöt

Päivystävä päällikköKeski-Suomen pelastuslaitos

Puh:0403559664

