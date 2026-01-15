Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 15.1.2026 17:48:24 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.1.2026 RAKENNUSPALO: SUURI, PIHTIPUDAS PÄÄKKÖLÄNTIE Pihtiputaan Pääkköläntiellä syttyi tulipalo kolmen asunnon rivitalon yhdessä huoneistossa. Palon arvioidaan syttyneen asunnon liedeltä. Asunnossa oli palon syttyessä aikuinen ja kaksi lasta, jotka poistuivat omatoimisesti ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos sammutti palon, tällä hetkellä on käynnissä jälkisammutus ja yläpuolisten sekä viereisten tilojen tiedustelu. Ensitietojen mukaan tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, aineelliset vahingot selviää sammutustyön ja savutuuletuksen päätyttyä. Lisätietoja: klo 18:15 jälkeen päivystävältä päälliköltä puh. 040-355 9664