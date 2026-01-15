Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.1.2026
RAKENNUSPALO: SUURI, PIHTIPUDAS PÄÄKKÖLÄNTIE
Pihtiputaan Pääkköläntiellä syttyi tulipalo kolmen asunnon rivitalon yhdessä huoneistossa. Palo syttyi asunnon liedeltä. Asunnossa oli palon syttyessä aikuinen ja kaksi lasta, jotka poistuivat omatoimisesti ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista.
Pelastuslaitos sammutti palon ja varmisti, ettei palo levinnyt rakennuksen muihin huoneistoihin. Rakennuksen muut asunnot eivät kärsineet vauroita tulipalossa. Palaneen asunnon asukkaille järjestyi tilapäismajoitus. Ensihoito varmisti asukkaiden voinnin ja he eivät loukkaantuneet palossa.
Pelastustoimet kohteessa ovat päättyneet.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
