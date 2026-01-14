ENNAKKOTIEDOTE: Jängällä kukaan ei kuule huutoasi – Kirjailijapariskunnan vinksahtanut dekkaridebyytti Turisti (Gummerus) vie Lapin matkailubisneksen synkälle puolelle
Noora Mustajoen ja Bosse Hellstenin Turisti on omaleimainen, Lappiin sijoittuva esikoisjännäri, jonka miljöönä on tunturiparatiisin synkkä puoli. Sen oudot tapahtumat, elämänmakuiset ja salaisuuksien riivaamat henkilöhahmot sekä musta huumori pitävät lukijan tiukasti otteessaan. Jo ennen ilmestymistään kansainvälistä kiinnostusta herättänyt rikosromaani aloittaa Arktis-dekkarisarjan. Turisti (Gummerus) ilmestyy 13.2.2026.
Safarikeisari Pete Huhtaniemen epätoivo kasvaa, kun hän suhaa neonvalojen valaisemassa hiihtokeskuksessa vintagemallisella Mustangilla yritystensä välillä. Takaluukussa on säkillinen männyn siemeniä, jotka Peten mukaan voisivat tehdä Lapin matkailusta kestävää. Peten alainen Sanni Paljakka, entinen Miss Joensuu, emännöi turistikierroksia ja löytää rauhaa new age -henkisen verkkokurssin kautta. Kun brittitoimittaja kuolee lumikenkäretkellä, alkaa syöksykierre.
Hyllytetty poliisi Frank Korpela kuluttaa aikaansa autoillen päämäärättömästi vanhalla maasturillaan huskytarhalta eläköityneen vetokoira Sandströmin kanssa. Frank on yrittänyt rakentaa palomuurin entiseen elämäänsä, mutta kun hän sattumalta näkee albanialaisen mafiamiehen matkailukeskuksessa, menneisyys iskee vasten hänen kasvojaan.
Turisti on nyrjähtänyt tarina kestävän matkailun paradoksista ja ihmisen ahneudesta. Napapiirin pohjoispuolelle sijoittuva rikosromaani on täynnä kaamoksenpimeää huumoria, joka henkii Coenin veljesten elokuvien tunnelmaa. Se kuvaa tarkkanäköisesti ja hätkähdyttävän ajankohtaisesti Lapin turismin haittapuolia ja kuormittavuutta.
”Mahdolliset yhteydet todellisiin paikkoihin ovat täyttä fantasiaa, ja erittäin epätodennäköiset samankaltaisuudet oikeiden ihmisten tai tapahtumien kanssa ovat täysin tahattomia ja sattumanvaraisia”, Mustajoki ja Hellsten kirjoittavat kirjan jälkisanoissa.
”Peten vinksahtaneen tarinan kautta on silti mahdollista keskustella siitä, mitä pohjoisessa todella tapahtuu.”
Noora Mustajoki (s. 1978) on tietokirjailija ja Kittilän kirjastotoimenjohtaja. Bosse Hellsten (s. 1978) on kirjailija ja filosofi, joka on julkaissut runoutta sekä proosaa ruotsiksi. Pariskunta asuu Kittilässä koiriensa kanssa.
Noora Mustajoki ja Bosse Hellsten: Turisti (Gummerus)
473 sivua
Ilmestyy 13.2. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Antti Virmavirta
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläTuottajaGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
Kuvat
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
