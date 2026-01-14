Gummerus

ENNAKKOTIEDOTE: Jängällä kukaan ei kuule huutoasi – Kirjailijapariskunnan vinksahtanut dekkaridebyytti Turisti (Gummerus) vie Lapin matkailubisneksen synkälle puolelle

16.1.2026 10:26:12 EET | Gummerus | Tiedote

Noora Mustajoen ja Bosse Hellstenin Turisti on omaleimainen, Lappiin sijoittuva esikoisjännäri, jonka miljöönä on tunturiparatiisin synkkä puoli.​ Sen oudot tapahtumat, elämänmakuiset ja salaisuuksien riivaamat henkilöhahmot sekä musta huumori pitävät lukijan tiukasti otteessaan. Jo ennen ilmestymistään kansainvälistä kiinnostusta herättänyt rikosromaani aloittaa Arktis-dekkarisarjan. Turisti (Gummerus) ilmestyy 13.2.2026.

Noora Mustajoki ja Bosse Hellsten
Noora Mustajoki ja Bosse Hellsten Kuva: Petri Teppo

Safarikeisari Pete Huhtaniemen epätoivo kasvaa, kun hän suhaa neonvalojen valaisemassa hiihtokeskuksessa vintagemallisella Mustangilla yritystensä välillä. Takaluukussa on säkillinen männyn siemeniä, jotka Peten mukaan voisivat tehdä Lapin matkailusta kestävää. Peten alainen Sanni Paljakka, entinen Miss Joensuu, emännöi turistikierroksia ja löytää rauhaa new age -henkisen verkkokurssin kautta. Kun brittitoimittaja kuolee lumikenkäretkellä, alkaa syöksykierre.

Hyllytetty poliisi Frank Korpela kuluttaa aikaansa autoillen päämäärättömästi vanhalla maasturillaan huskytarhalta eläköityneen vetokoira Sandströmin kanssa. Frank on yrittänyt rakentaa palomuurin entiseen elämäänsä, mutta kun hän sattumalta näkee albanialaisen mafiamiehen matkailukeskuksessa, menneisyys iskee vasten hänen kasvojaan. 

Turisti on nyrjähtänyt tarina kestävän matkailun paradoksista ja ihmisen ahneudesta. Napapiirin pohjoispuolelle sijoittuva rikosromaani on täynnä kaamoksenpimeää huumoria, joka henkii Coenin veljesten elokuvien tunnelmaa. Se kuvaa tarkkanäköisesti ja hätkähdyttävän ajankohtaisesti Lapin turismin haittapuolia ja kuormittavuutta.

Mahdolliset yhteydet todellisiin paikkoihin ovat täyttä fantasiaa, ja erittäin epätodennäköiset samankaltaisuudet  oikeiden ihmisten tai tapahtumien kanssa ovat täysin tahattomia ja sattumanvaraisia”, Mustajoki ja Hellsten kirjoittavat kirjan jälkisanoissa.

”Peten vinksahtaneen tarinan kautta on silti mahdollista  keskustella siitä, mitä pohjoisessa todella tapahtuu.”

Noora Mustajoki (s. 1978) on tietokirjailija ja Kittilän kirjastotoimenjohtaja. Bosse Hellsten (s. 1978) on kirjailija ja filosofi, joka on julkaissut runoutta sekä proosaa ruotsiksi. Pariskunta asuu Kittilässä koiriensa kanssa. 

Noora Mustajoki ja Bosse Hellsten: Turisti (Gummerus)
473 sivua
Ilmestyy 13.2. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Antti Virmavirta

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi 

