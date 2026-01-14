Talentia: Määräaikaisuuksia helpotetaan hinnalla, jonka maksavat naiset ja vähemmistöt

Hallituksen ehdotuksessa määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä ilman perustetta vuodeksi, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta osapuolten välillä. Akavan mukaan uudistuksen vaikutukset työllisyyteen ja talouteen jäänevät vähäisiksi.

Hallitus arvioi esityksessään lakimuutoksen vaikutuksia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Sen mukaan on odotettavissa, että raskaus- ja perhesyrjintätapausten määrä kasvaa.

Kuten hallitus esityksessään toteaa, määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät raskaus- ja perhevapaasyrjintätapaukset muodostavat merkittävän osan tasa-arvovaltuutetuille ilmoitetuista syrjintäepäilyistä. Raskaussyrjintä Suomessa -tutkimuksen mukaan yleisin raskaussyrjinnän muoto on se, ettei määräaikaista työsuhdetta jatketa.

Määräaikaisuudet ovat yleisiä erityisesti naisilla ja työuraansa aloittavilla. Talentian naisvaltaisen jäsenistön arjessa raskaussyrjintä näkyy jo nyt konkreettisesti.

– Raskaussyrjintään liittyvät yhteydenotot ja neuvontatapaukset ovat meillä valitettavan arkipäiväisiä. Työsuhteita ei jatketa, kun perhevapaalle jääminen on tiedossa. Perhevapaalla olevaa ei palkata avoinna olevaan tehtävään, tai häntä ei palkata, kun raskaus on näkyvissä tai muuten tiedossa. Nämä ovat tyypillisimpiä tapauksia, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio kertoo.

Suuri osa Talentian jäsenistä työskentelee sosiaalihuollossa esimerkiksi sosiaalityöntekijöinä ja sosiaaliohjaajina. Karsio huomauttaa, että sosiaalihuollon asiakkaille pysyvyys on avainasemassa, joten määräaikaisuuksien aiheuttama vaihtuvuus heikentää myös heidän asiakasturvallisuuttaan.

Hallituksen esityksen mukaan on riski, että myös muun tyyppinen syrjintä kuin raskaus- ja perhevapaasyrjintä lisääntyy, koska määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee paljon etnisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

– Hallituksen esitys on valtava takapakki työelämän epätasa-arvon korjaamiselle ja nuorten työurien tukemiselle. On täysin käsittämätöntä, että hallitus edistää lakimuutosta tietoisena siitä, että se tulee lisäämään syrjintää työelämässä. Lakimuutos tulee perua, Karsio summaa.