Tiedon valoa -tapahtuma Tampereen yliopistossa – pääpuhujana kulttuuri-ikoni Seela Sella
Tiedon valoa -tapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Tampereen yliopiston keskustakampuksen Päätalossa, ja samalla tapahtuma laajenee kaksipäiväiseksi. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Ohjelmaa on kaikille tieteestä, tutkimuksesta ja kulttuurista kiinnostuneille.
Ohjelmassa kuullaan luentoja ja keskusteluja Ikääntymisen iloista, taiteen voimasta Ukrainan sodan aikana sekä fysiikan ja kemian Nobel-palkinnoista sekä annetaan musiikin puhutella Värien tanssia -konsertissa.
Lisäksi tapahtumassa on esittelypisteitä, robotteja, kirjanmyyntiä ja monipuolista oheisohjelmaa. Perjantaina paikalla on myös Poliisiammattikorkeakoulun osasto.
Perjantaina 23.1 ohjelmassa on luentoja erilaisista nuorista, nuorista pakolaisina, pelikulttuurista ja uutisten merkityksestä.
Konserttikokeella selvitetään, miltä musiikki tuntuu soittajasta ja kuulijasta. Antureiden avulla voidaan seurata, miten musiikki vaikuttaa osallistujien biosignaaleihin. Tulokset heijastetaan reaaliaikaisesti salin valkokankaalle.
Lisäksi yliopiston tiloissa on lukuisia esittelypisteitä, joissa kävijät pääsevät katsomaan, kokemaan ja ihailemaan tieteen sovelluksia.
Perjantain tarkka ohjelma on katsottavissa täältä.
Lauantaina 24.1 tiedettä ja kulttuuria voi seurata kolmessa salissa. Lauantain ohjelma huipentuu Seela Sellan haastatteluun, haastattelijana Ruben Stiller.
***
Tiedon valoa -tapahtuma järjestetään keskustakampuksen Päätalossa (Kalevantie 4) perjantaina 23.1. ja lauantaina 24.1.2026. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lauantaina Juhlasalin ohjelmaa voi seurata myös Yle Areenassa sekä suorana että tallenteena 30 päivän ajan.
Tutustu kattavaan ohjelmaan tapahtuman nettisivuilla osoitteessa tuni.fi/tiedonvaloa.
Tapahtumasuunnittelun asiantuntija Kyösti Koskela
kyosti.koskela@tuni.fi
050 318 6621
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen.
