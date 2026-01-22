Kun suorittaminen päättyy, sielun ääni voimistuu - Hanna Pelttarin uutuuskirja on matkaopas uupumuksesta omannäköiseen elämään
Mitä tapahtuu, kun elämä pysäyttää niin voimalla, ettei mikään enää kanna? Tornionjoen varressa asuva energiahoitaja ja KTM Hanna Pelttari julkaisee esikoisteoksensa Sielun siivillä. Se on rehellinen ja koskettava tarina uupumuksesta, äidin menetyksestä ja näkymättömän maailman avautumisesta osaksi arkipäivää.
Teoksesta
Sielun siivillä syntyi kirjoittajan omasta tarpeesta jäsentää elämäänsä päiväkirjan muodossa uupumuksen, äidin sairauden ja kuoleman keskellä. Teos kysyy pysäyttävän kysymyksen: ”Kuka olen, kun kaikki suorittaminen ja roolit riisutaan pois?”
”Kirjani syntyi vahvasta halusta jakaa kokemukseni vertaistueksi muille vastaavaa kohdanneille. Toivon sen tarjoavan tukea vaikeisiin elämänvaiheisiin ja lisäävän ymmärrystä itseämme ja muita kohtaan”, Pelttari kertoo.
Teos ei kuitenkaan ole vain kuvaus raskaista ajoista, vaan se on matkaopas toipumisen tueksi.
”Haluan välittää toivon ja rakkauden viestiä. Olen itse saanut valtavasti apua muiden tarinoista, ja siksi tuntui merkitykselliseltä kantaa oma korteni tähän yhteiseen kekoon”, Pelttari kertoo.
Sielun siivillä puhuttelee erityisesti uupuneita, erityisherkkiä, ja menetyksen kokeneita. Se tarjoaa samaistuttavia oivalluksia myös niille, joille näkymätön maailma alkaa avautua luonnolliseksi osaksi elämää. Pelttari pohtii elämän ihmeitä lempeästi ihmisyyden tasolla ja haluaa välittää viestiä siitä, että romahdus voi olla alku jollekin syvästi merkitykselliselle.
Kirjailijasta
Hanna Pelttari asuu sukunsa juurilla Torniossa. Entinen ekonomi keskittyy nykyään energiahoitamiseen ja jakaa ajatuksiaan myös suositussa Sielun siivillä -podcastissaan.
Kirjan tiedot:
Nimi: Sielun siivillä
Kirjailija: Hanna Pelttari
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 164
ISBN: 9789527603406
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Hanna Pelttari, tekijä
hanna.pelttari@gmail.com
+358 403 546 010
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus
Kidnappausdraama trooppisessa Gambiassa - Antti Eskelisen uutuusjännäri koukuttaa22.1.2026 08:20:52 EET | Tiedote
Gambia on monelle suomalaiselle tuttu aurinkoisena lomakohteena, mutta kirjailija Antti Eskelisen uudessa romaanissa paratiisin rannikon varjot syvenevät. Viimeinen vapaa -teoksen tekijä palaa uudella jännitysromaanillaan maahan, jota hän kutsuu toiseksi kotimaakseen.
Yksi ilta, yksi ateria ja elämän mittainen tilitys – Hanna Vilkan esikoisromaani Elosiivous perkaa ylisukupolviset taakat16.1.2026 13:52:26 EET | Tiedote
Hämeenlinnalainen yliopistonlehtori ja tietokirjailija Hanna Vilkka on julkaissut esikoisromaaninsa Elosiivous. Teos on tiivis ja tunnelmallinen kuvaus naisen elämänvaiheista, ylisukupolvisista taakoista ja rakkauden muuttuvista kasvoista.
Homo stultus – Uusi teos tekee uskonnot tarpeettomiksi selittämällä jumalat biologiana13.1.2026 09:50:02 EET | Tiedote
Onko uskonnoilla enää paikkaa tieteen aikakaudella? Miksi ihminen on luonut jumalat? Kirjailija ja ajattelija Santtu Sorri haastaa maailmankuvamme uudella teoksellaan Homo stultus.
Sudenkaato on uusi romaani, joka vie lukijan rautakauden mystiikkaan9.12.2025 14:15:20 EET | Tiedote
Tarinankertoja Tiitu Ranta julkaisee kauan odotetun esikoisromaaninsa "Sudenkaato". Runollisuutta ja kekseliäitä kielikuvia yhdistelevä teos on rautakauteen sijoittuva seikkailu, jossa on teemana muun muassa luonnonvoimien vaikutus ihmisiin.
Elämän parketeilla: Uusi runokirja elämästä, rakkaudesta ja Kuusamon erämaista8.12.2025 14:22:38 EET | Tiedote
Utajärvellä syntynyt eläkeläiskirjailija Aarno Rimpiläinen julkaisee kattavan runokokoelman "Elämän parketeilla". Kirja on poikkeuksellinen katsaus yhden miehen maalliseen vaellukseen teini-iästä eläkeikään – ajanjakso, joka kattaa lähes kuusi vuosikymmentä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme