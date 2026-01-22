Calidris Kustannus

Kun suorittaminen päättyy, sielun ääni voimistuu - Hanna Pelttarin uutuuskirja on matkaopas uupumuksesta omannäköiseen elämään

22.1.2026 10:21:47 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Mitä tapahtuu, kun elämä pysäyttää niin voimalla, ettei mikään enää kanna? Tornionjoen varressa asuva energiahoitaja ja KTM Hanna Pelttari julkaisee esikoisteoksensa Sielun siivillä. Se on rehellinen ja koskettava tarina uupumuksesta, äidin menetyksestä ja näkymättömän maailman avautumisesta osaksi arkipäivää.

Kipu ja kauneus kulkevat rinnakkain. Sielun siivillä tarjoaa lohtua ja vertaistukea uupumuksen ja surun keskelle.

Teoksesta

Sielun siivillä syntyi kirjoittajan omasta tarpeesta jäsentää elämäänsä päiväkirjan muodossa uupumuksen, äidin sairauden ja kuoleman keskellä. Teos kysyy pysäyttävän kysymyksen: ”Kuka olen, kun kaikki suorittaminen ja roolit riisutaan pois?”

”Kirjani syntyi vahvasta halusta jakaa kokemukseni vertaistueksi muille vastaavaa kohdanneille. Toivon sen tarjoavan tukea vaikeisiin elämänvaiheisiin ja lisäävän ymmärrystä itseämme ja muita kohtaan”, Pelttari kertoo.

Teos ei kuitenkaan ole vain kuvaus raskaista ajoista, vaan se on matkaopas toipumisen tueksi.

”Haluan välittää toivon ja rakkauden viestiä. Olen itse saanut valtavasti apua muiden tarinoista, ja siksi tuntui merkitykselliseltä kantaa oma korteni tähän yhteiseen kekoon”, Pelttari kertoo.

Sielun siivillä puhuttelee erityisesti uupuneita, erityisherkkiä, ja menetyksen kokeneita. Se tarjoaa samaistuttavia oivalluksia myös niille, joille näkymätön maailma alkaa avautua luonnolliseksi osaksi elämää. Pelttari pohtii elämän ihmeitä lempeästi ihmisyyden tasolla ja haluaa välittää viestiä siitä, että romahdus voi olla alku jollekin syvästi merkitykselliselle.

Kirjailijasta

Hanna Pelttari asuu sukunsa juurilla Torniossa. Entinen ekonomi keskittyy nykyään energiahoitamiseen ja jakaa ajatuksiaan myös suositussa Sielun siivillä -podcastissaan.

Kirjan tiedot:

Nimi: Sielun siivillä
Kirjailija: Hanna Pelttari
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 164
ISBN: 9789527603406
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Hanna Pelttari, tekijä
hanna.pelttari@gmail.com
+358 403 546 010

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

