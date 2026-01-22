Kun suorittaminen päättyy, sielun ääni voimistuu - Hanna Pelttarin uutuuskirja on matkaopas uupumuksesta omannäköiseen elämään

Mitä tapahtuu, kun elämä pysäyttää niin voimalla, ettei mikään enää kanna? Tornionjoen varressa asuva energiahoitaja ja KTM Hanna Pelttari julkaisee esikoisteoksensa Sielun siivillä. Se on rehellinen ja koskettava tarina uupumuksesta, äidin menetyksestä ja näkymättömän maailman avautumisesta osaksi arkipäivää.