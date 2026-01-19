Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 19. tammikuuta Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Startup Maria Oy:n ajankohtaiskatsauksia.

Helsingin kaupungintalo iltavalaistuksessa.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 19. tammikuuta vuoden 2026 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa konsernijaosto käsitteli muun muassa Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Startup Maria Oy:n ajankohtaiskatsauksia.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan, Tanssin talon, Nilsiänkatu 10:n ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille.

Startup Maria Oy luo edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukee kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Konsernijaosto kokoontuu kevään aikana seitsemän kertaa

Maanantaisen kokouksen lisäksi konsernijaosto kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa: 9. helmikuuta, 9. maaliskuuta, 30. maaliskuuta, 20. huhtikuuta, 18. toukokuuta sekä 15. kesäkuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät konsernijaoston sivuilta.

Kaikki konsernijaoston kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjat -sivulta.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Avainsanat

Helsingin konsernijaostohelsingin kaupunkipäätöksentekopäätökset

Yhteyshenkilöt

Lauri Kervinen
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 31070677
lauri.kervinen@hel.fi

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa

