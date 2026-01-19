Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 19. tammikuuta vuoden 2026 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa konsernijaosto käsitteli muun muassa Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Startup Maria Oy:n ajankohtaiskatsauksia.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan, Tanssin talon, Nilsiänkatu 10:n ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille.

Startup Maria Oy luo edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukee kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Konsernijaosto kokoontuu kevään aikana seitsemän kertaa

Maanantaisen kokouksen lisäksi konsernijaosto kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa: 9. helmikuuta, 9. maaliskuuta, 30. maaliskuuta, 20. huhtikuuta, 18. toukokuuta sekä 15. kesäkuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät konsernijaoston sivuilta.

Kaikki konsernijaoston kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjat -sivulta.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.