Meri-Rastilan monitoimitalon hankesuunnitelma etenee valtuustoon

19.1.2026 17:37:16 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 19. tammikuuta kokouksessaan Meri-Rastilan monitoimitalon hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen Kruununhaan Maurinkadun kortteliin sekä kaupunkistrategian vaikuttavuusmittarit.

Helsingin kaupunginhallituksen istuntosali.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Meri-Rastilan monitoimitalon hankkeessa toteutetaan Merilahden peruskoulun Jaluspolun toimipisteen ja nuorisotalon perusparannus sekä päiväkodin, liikuntahallin, leikkipuiston, kotihoidon taukotilojen ja yhteisötalon sisältävä laajennus.

Tilat suunnitellaan perusopetuksen 1–4 luokkien 276 oppilaille, 24 erityisopetuksen oppilaalle ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen 191 lapselle sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen 63 lapselle.

Nuorisotalolle perus parannetaan korvaavat tilat nykyisestä kappelirakennuksesta. Kappelia laajennetaan pienellä liikuntasalilla, joka on myös varhaiskasvatuksen käytössä.

Hankesuunnitelma perustuu monitoimitalon suunnittelusta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen ”Käsi kädessä”. Ehdotus säästää merkittävän osan olemassa olevasta rakennuskannasta yhdistettynä uuteen arkkitehtuuriin. 

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Kruununhaan Maurinkadun kortteliin täydennysrakentamista

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan myös asemakaavan muutoksen Kruununhaan Maurinkadulle. Kaavaratkaisu koskee korttelia, jolla sijaitsee alun perin Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonalle rakennetut kaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta, joissa on toiminut muun muassa Sotakorkeakoulu ja Sotamuseo.

Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin täydennysrakentamisen kahdella uudella asuinrakennuksella. Rakentaminen sovitetaan osaksi historiallista arvoympäristöä.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Mittarit kaupunkistrategian seuraamiseen

Kaupunginhallitus hyväksyi myös kaupunkistrategian vaikuttavuusmittarit. Mittareiden avulla seurataan kaupunkistrategian keskeisten tavoitteiden etenemistä koko kaupungin tasolla.

Vaikuttavuusmittarit on johdettu kaupunkistrategiassa mainituista keskeistä tavoitteista ja kirjauksista. Kaikki mittarit perustuvat säännöllisesti saatavissa oleviin tutkimusaineistoihin tai tilastoihin. Mittarit julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

