Viikkokatsaus 26.–30.1.2026

Tapahtuma to 22.1. klo 18

Kuvittelumatka reilun vihreän siirtymän tulevaisuuteen Tieteiden yössä

Helsingin Tieteiden yössä pohditaan, miltä näyttää reilu ja oikeudenmukainen vihreän siirtymän tulevaisuus. Mukana keskustelemassa on mm. Syken erikoistutkija Maria Hällfors.

Helsingin yliopiston Porthaniassa järjestettävä tapahtuma on kaikille avoin. Lue lisää Tieteiden yöstä (syke.fi)

Webinaari to 22.1. klo 13.00–15.30

Markkinavuoropuhelu: Kalaa ja kasviproteiineja ruokapalveluihin

Ruokapalveluissa halutaan lisää terveellisiä ja kestäviä tuotteita. Kala- ja kasviproteiinituotteita on saatavilla yhä paremmin, mutta tarvitaan lisää kotimaisia vaihtoehtoja ja vuoropuhelua elintarvikeyritysten ja ruokapalvelujen välille.

Kaksi kiinnostavaa teemaa tiivistävässä tilaisuudessa kuullaan ruokapalveluiden tuottajilta ja tilaajilta toiveita elintarvikeyrityksille sekä elintarvikeyritysten terveisiä – tukkuja unohtamatta! Luvassa on paljon hyödyllisiä vinkkejä ruokapalveluille erilaisista tuotteista ja niiden käytöstä.

Tilaisuus on kaikille avoin. Lue webinaarista lisää osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi

Väitös ja uutinen pe 23.1.

Ilmastonmuutos näkyy yhä enemmän uutisissa – mutta suhde talouskasvuun on yhä tabu

Uusi väitöstutkimus osoittaa, että ilmastonmuutoksesta uutisoidaan suomalaisessa mediassa aiempaa enemmän, mutta keskustelu pysyy pääosin talouskasvun ehdoilla.

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Erkki Mervaala tarkasteli väitöskirjassaan, miten ilmastonmuutosta ja talouskasvua on käsitelty yhdessä tai pidetty erillään suomalaisessa uutismediassa. Tutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta ja perustuu 40 000 uutisartikkeliin, jotka kattavat suomalaista valtavirtamedian ilmastokeskustelua vuosilta 1990–2023.

Lue uutinen osoitteessa syke.fi

Tutustu väitöskirjaan (julkaisuarkisto Helda)

Väitöstä voi seurata verkossa pe 23.1. klo 13–15 (helsinki.fi)

Lisätiedot: tutkija Erkki Mervaala, puh. 029 525 2150, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Hiilineutraali-webinaari ti 27.1.2026 klo 15–16

Työkaluja ja käytännön oppeja kiertotalouden sähköistymisinvestointeihin

Pienemmät kustannukset, parempi kannattavuus, alemmat päästöt ja lisää vastuullisuutta työkoneita sähköistämällä? Tervetuloa Hiilineutraali-webinaariin kuulemaan ja keskustelemaan työkaluista ja käytännön opeista kiertotalouden sähköistymisinvestointeihin. Webinaarissa esitellään yrityksille laadittu pikaopas sähköistämisinvestointien tueksi sekä jaetaan oppeja teollisuuden korvausinvestoinneista Kajaanin Romu Oy:n käytännön esimerkin kautta. Tilaisuun on kaikille avoin, ja sen päätteeksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)

Uutinen ti 27.1.

Ryhti-karttapalveluun uusia tietoja rakennuksista

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) karttapalveluun lisätään vahvasti tunnistautuneille käyttäjille aiempaa tarkempia tietoja rakennuksista ja rakentamishankkeista, kuten rakennusmateriaaleista, energiamuodoista ja huoneistoista. Kaikki palvelussa näkyvät tiedot ovat rakennuslupaprosessin aikana syntyvää julkista tietoa.

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Päivi Malmi, puh. 029 525 1831, projektipäällikkö Henrik Saari, puh. 0295 252 257 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi.

Uutinen (pvm. avoin)

Kansallinen päästötietokanta mahdollistaa rakennusten ilmastovaikutusten laskemisen

Kansallinen päästötietokanta CO2data mahdollistaa ja yhdenmukaistaa rakennusten hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskemisen. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä palvelu tarjoaa Suomessa yleisesti käytössä olevien rakennustuotteiden hiilijalanjälkeä kuvaavat arvot, energiamuotojen päästökertoimet, kuljetusten ja työmaatoimintojen päästötietoja sekä hiilikädenjäljen laskentaan tarvittavia tietoja. Palvelu liittyy vuoden 2025 alusta voimaan astuneeseen rakentamislakiin, jolla asetetaan rakennusten kasvihuonekaasupäästöille raja-arvot.

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Janne Pesu, puh. 029 525 1405 ja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 029 525 2355, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

