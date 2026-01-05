Kiinteistömaailma valjasti tekoälyn asiakkaiden avuksi asuntokauppaan

Kodinvaihto on monelle pitkä prosessi, ja eniten epätietoisuutta on tyypillisesti sen alkuvaiheessa.



”Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää palveluamme siten, että kodinvaihto on asiakkaalle selkeämpää ja sujuvampaa. Tekoäly nopeuttaa tiedon saamista ja auttaa tekemään parempia päätöksiä – kuitenkaan korvaamatta ihmistä. Tekoälyn ja kiinteistönvälittäjän yhteispelillä palvelemme asiakkaan kodinvaihdossa alusta loppuun”, lisää Kiinteistömaailman digitaalisten palveluiden kehityspäällikkö Rikhard Sjöberg.



Kiinteistömaailman asuntokauppa-apuri Kima on koulutettu alan terminologiaan ja käytäntöihin sekä asuntokauppaa koskevaan lainsäädäntöön ja hyvään välitystapaan. Jatkuvasti kehittyvä asuntokauppa-apuri löytyy ensi vaiheessa Kiinteistömaailman verkkopalvelun etusivulta sekä sivuston Pohtimassa-osiosta. Palvelun käyttö edellyttää evästeiden käytön hyväksymisen.

www.kiinteistomaailma.fi



