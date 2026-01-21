KHO:n muu päätös, joka koskee asemakaavaan valituslupahakemusta ja valitusta (Sairaalanniemen asemakaava, Rovaniemi)

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa ja tavaroiden myyntiä 21.1.2026 09:35:59 EET | Päätös

A Oyj myi sähköautojen latauslaitteita ulkomaille sijoittautuneelle A-myyntiyhtiölle, joka myi tuotteet välittömästi edelleen EU:n ulkopuolella sijoittautuneelle loppuasiakkaalle. Molemmissa myynneissä ostaja oli toimitusehdon mukaan velvollinen järjestämään tavaran kuljetuksen A Oyj:n Suomessa sijaitsevasta toimipaikasta EU:n ulkopuolelle. Itsenäinen kuljetusliike nouti loppuasiakkaan toimeksiannosta tavarat Suomesta ja vei ne suoraan EU:n ulkopuolelle loppuasiakkaan osoittamaan paikkaan. A Oyj toimi tavaran viejänä Suomessa ja sai tullin sähköisesti poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen todisteeksi viennistä. Lisäksi A Oyj sai itsenäisen kuljetusliikkeen kuittaaman rahtikirjan kappaleen näytöksi kuljetuksesta EU:n ulkopuolelle. Kysymys oli siitä, voiko A Oyj käsitellä tavaramyyntinsä arvonlisäverottomana vientimyyntinä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oyj:n myynti täytti kaikki unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut arvonlisäverodirektiivin mukaiset verosta vapa