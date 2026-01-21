Laaja tutkimus Helsingissä: Startupien työllisyysvaikutus lähes 20-kertaistunut vuodesta 2005

Startupit ovat keskeinen osa Helsingin elinvoimaa ja innovaatiokykyä. Vahva startup-ekosysteemi toimii vauhdittajana, joka edistää suomalaisen osaamisen viemistä maailmalle. Helsingin kaupunki tukee alkuvaiheen yrityksiä ja haluaa mitata luotettavasti tässä vaiheessa olevien yritysten kehitystä. Kaupungin teettämä tutkimus käynnistää uudenlaisen seurantamallin, joka tuottaa vertailukelpoista tietoa vuosittain ja auttaa kohdentamaan toimenpiteet vaikuttavammin.

– Helsingin startup-kenttä on merkittävä työllistäjä, joka myös synnyttää maahamme kipeästi kaivattuja innovaatioita, joissa on potentiaalia kehittyä uusiksi talouden vetureiksi. Startupit ja startup-lähtöiset yritykset Helsingissä investoivat tutkimus- ja kehitystyöhön satoja miljoonia euroja vuosittain. Vuonna 2023 summa oli lähes 350 miljoonaa euroa. Tämä edistää tavoitettamme olla kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kehittyvä kaupunki, jossa uudet ideat ja osaajat voivat kasvaa ja menestyä, sanoo Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Mitä tutkimus kertoo Helsingin startup-ekosysteemistä?



Startup-yhteisön mukaan Helsingissä toimii noin 1 550 startup‑lähtöistä yritystä. Siitä merkittävä osa, 840 kappaletta, on varhaisen vaiheen startup-yrityksiä. Tässä luvussa ovat mukana vain jo virallisesti perustetut startupit.

Helsingin startup‑lähtöisissä yrityksissä työskentelee yhteensä 22 300 henkilöä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on 7,14 miljardia euroa vuonna 2023. Varhaisen vaiheen startupien liikevaihto on yhteenlaskettuna noin 480 miljoonaa euroa, mikä kuvaa varhaisen vaiheen yritysten kasvupotentiaalia. Koko maan startup-lähtöisten yritysten osalta Helsingissä toimivien osuus on tutkimuksen mukaan merkittävä, 42 prosenttia.

Alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivat startupit työllistävät Helsingissä lähes 3 000 henkilöä. Muualla Suomessa vastaavan kokoiset startupit työllistävät yhteensä noin 4 000 henkilöä, mikä suhteutettuna väestöpohjaan korostaa pääkaupungin keskittymistä varhaisen vaiheen yrittäjyyteen.

Suurten, yli 10 miljoonan euron liikevaihdon startupien työllisyys Helsingissä on 11 244 henkilöä, mikä on enemmän, kuin muun Suomen startup-työllisyys yhteensä. Tämä viittaa siihen, että Helsingin rooli on keskeinen nimenomaan yritysten skaalausvaiheessa. Luvut antavat viitteitä myös siitä, että isommat startupit muuttavat Helsinkiin esimerkiksi rahoituksen perässä.

– Startupit ovat Suomen talouden kasvun moottori. Helsinki, jossa suuri osa maamme startupeista sijaitsevat, tarjoaa ainutlaatuisen ekosysteemin yrityksille, sijoittajille ja osaajille. Ja nyt meillä on ensimmäistä kertaa tarkat luvut, jotka osoittavat tämän merkityksen käytännössä, sanoo Suomen startup‑yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Helsingissä painottuu tutkimus- ja kehitystoiminta





Helsingissä toimivat startupit ja startup‑lähtöiset yritykset investoivat tutkimus‑ ja kehitystoimintaan 345 miljoonaa euroa vuonna 2023. Yritykset työllistivät noin 3 000 tutkijaa, joista yli kymmenellä prosentilla on tohtorin tutkinto.

– Tulosten mukaan Helsingin startup‑kenttä on tutkimusintensiivinen, jota todennäköisesti selittävät yhteydet lähellä oleviin yliopistoihin, korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, toteaa Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.

Helsinki on Suomen startup‑pääkaupunki





Startup‑työllisyys Helsingissä on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2005 lähtien, jolloin työllisiä oli noin 1200, ja nyt yli 22 000.

Suomen startup-yhteisön tekemän tutkimuksen mukaan startup‑toiminta on kasvanut saman suuntaisesti koko maassa. Helsingin rooli korostuu kuitenkin erityisesti yritysten alku‑ ja skaalausvaiheissa. Pääkaupungissa toimiminen tarjoaa startup-yrittäjille suotuisan ympäristön: osaajia on saatavilla, sijoittajat ja asiakkaat lähellä ja verkostot ovat tiheitä ja helposti saavutettavia. Tästä konkreettinen esimerkki on Pohjois-Euroopan johtava startup-keskittymä Maria01.

Tutkimuksesta vuosittaista tietoa päätöksentekoon





Suomen startup-yhteisön kehittämä seurantamalli perustuu edistyneisiin tutkimusaineistoihin ja tarjoaa jatkossa vuosittain toistettavan näkymän Helsingin startup‑kenttään.

– Tämä ensimmäinen julkaisu toimii lähtölaukauksena Helsingin kaupungin ja Suomen startup-yhteisön yhteistyölle. Tulokset auttavat meitä suuntaamaan kaupungin toimenpiteitä entistä vaikuttavammin: alkuvaiheen yrityksille kohdennettua neuvontaa, yrityshautomoita, startup-valmennusta, kokeilumahdollisuuksia, sijoittajasuhteiden vahvistamista sekä osaajien saatavuuden parantamista, Rinkineva jatkaa.

Tutkimuksessa on käytetty Suomen startup-yhteisön ja muiden ekosysteemitoimijoiden kuratoimaa startup-listaa ja laajoja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja. Tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2023. Tutkimustyön on toteuttanut Suomen startup-yhteisö.