Laaja tutkimus Helsingissä: Startupien työllisyysvaikutus lähes 20-kertaistunut vuodesta 2005
Helsingin kaupunki ja Suomen startup yhteisö julkistavat ensimmäistä kertaa laajan tutkimuksen, joka tarjoaa kokonaiskuvan Helsingin startup yritysten määrästä, rakenteesta ja taloudellisesta vaikutuksesta. Helsingissä sijaitsee yli 40 prosenttia koko maan startupeista ja suurten startupien työllistävä vaikutus Helsingissä on suurempi, kuin muun Suomen yhteensä. Helsingin startup-kentälle on ominaista myös tutkimusintensiivisyys – yritykset työllistävät yli 3 000 tutkijaa.
Startupit ovat keskeinen osa Helsingin elinvoimaa ja innovaatiokykyä. Vahva startup-ekosysteemi toimii vauhdittajana, joka edistää suomalaisen osaamisen viemistä maailmalle. Helsingin kaupunki tukee alkuvaiheen yrityksiä ja haluaa mitata luotettavasti tässä vaiheessa olevien yritysten kehitystä. Kaupungin teettämä tutkimus käynnistää uudenlaisen seurantamallin, joka tuottaa vertailukelpoista tietoa vuosittain ja auttaa kohdentamaan toimenpiteet vaikuttavammin.
– Helsingin startup-kenttä on merkittävä työllistäjä, joka myös synnyttää maahamme kipeästi kaivattuja innovaatioita, joissa on potentiaalia kehittyä uusiksi talouden vetureiksi. Startupit ja startup-lähtöiset yritykset Helsingissä investoivat tutkimus- ja kehitystyöhön satoja miljoonia euroja vuosittain. Vuonna 2023 summa oli lähes 350 miljoonaa euroa. Tämä edistää tavoitettamme olla kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kehittyvä kaupunki, jossa uudet ideat ja osaajat voivat kasvaa ja menestyä, sanoo Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.
Mitä tutkimus kertoo Helsingin startup-ekosysteemistä?
Startup-yhteisön mukaan Helsingissä toimii noin 1 550 startup‑lähtöistä yritystä. Siitä merkittävä osa, 840 kappaletta, on varhaisen vaiheen startup-yrityksiä. Tässä luvussa ovat mukana vain jo virallisesti perustetut startupit.
Helsingin startup‑lähtöisissä yrityksissä työskentelee yhteensä 22 300 henkilöä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on 7,14 miljardia euroa vuonna 2023. Varhaisen vaiheen startupien liikevaihto on yhteenlaskettuna noin 480 miljoonaa euroa, mikä kuvaa varhaisen vaiheen yritysten kasvupotentiaalia. Koko maan startup-lähtöisten yritysten osalta Helsingissä toimivien osuus on tutkimuksen mukaan merkittävä, 42 prosenttia.
Alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivat startupit työllistävät Helsingissä lähes 3 000 henkilöä. Muualla Suomessa vastaavan kokoiset startupit työllistävät yhteensä noin 4 000 henkilöä, mikä suhteutettuna väestöpohjaan korostaa pääkaupungin keskittymistä varhaisen vaiheen yrittäjyyteen.
Suurten, yli 10 miljoonan euron liikevaihdon startupien työllisyys Helsingissä on 11 244 henkilöä, mikä on enemmän, kuin muun Suomen startup-työllisyys yhteensä. Tämä viittaa siihen, että Helsingin rooli on keskeinen nimenomaan yritysten skaalausvaiheessa. Luvut antavat viitteitä myös siitä, että isommat startupit muuttavat Helsinkiin esimerkiksi rahoituksen perässä.
– Startupit ovat Suomen talouden kasvun moottori. Helsinki, jossa suuri osa maamme startupeista sijaitsevat, tarjoaa ainutlaatuisen ekosysteemin yrityksille, sijoittajille ja osaajille. Ja nyt meillä on ensimmäistä kertaa tarkat luvut, jotka osoittavat tämän merkityksen käytännössä, sanoo Suomen startup‑yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Helsingissä painottuu tutkimus- ja kehitystoiminta
Helsingissä toimivat startupit ja startup‑lähtöiset yritykset investoivat tutkimus‑ ja kehitystoimintaan 345 miljoonaa euroa vuonna 2023. Yritykset työllistivät noin 3 000 tutkijaa, joista yli kymmenellä prosentilla on tohtorin tutkinto.
– Tulosten mukaan Helsingin startup‑kenttä on tutkimusintensiivinen, jota todennäköisesti selittävät yhteydet lähellä oleviin yliopistoihin, korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, toteaa Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.
Helsinki on Suomen startup‑pääkaupunki
Startup‑työllisyys Helsingissä on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2005 lähtien, jolloin työllisiä oli noin 1200, ja nyt yli 22 000.
Suomen startup-yhteisön tekemän tutkimuksen mukaan startup‑toiminta on kasvanut saman suuntaisesti koko maassa. Helsingin rooli korostuu kuitenkin erityisesti yritysten alku‑ ja skaalausvaiheissa. Pääkaupungissa toimiminen tarjoaa startup-yrittäjille suotuisan ympäristön: osaajia on saatavilla, sijoittajat ja asiakkaat lähellä ja verkostot ovat tiheitä ja helposti saavutettavia. Tästä konkreettinen esimerkki on Pohjois-Euroopan johtava startup-keskittymä Maria01.
Tutkimuksesta vuosittaista tietoa päätöksentekoon
Suomen startup-yhteisön kehittämä seurantamalli perustuu edistyneisiin tutkimusaineistoihin ja tarjoaa jatkossa vuosittain toistettavan näkymän Helsingin startup‑kenttään.
– Tämä ensimmäinen julkaisu toimii lähtölaukauksena Helsingin kaupungin ja Suomen startup-yhteisön yhteistyölle. Tulokset auttavat meitä suuntaamaan kaupungin toimenpiteitä entistä vaikuttavammin: alkuvaiheen yrityksille kohdennettua neuvontaa, yrityshautomoita, startup-valmennusta, kokeilumahdollisuuksia, sijoittajasuhteiden vahvistamista sekä osaajien saatavuuden parantamista, Rinkineva jatkaa.
Tutkimuksessa on käytetty Suomen startup-yhteisön ja muiden ekosysteemitoimijoiden kuratoimaa startup-listaa ja laajoja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja. Tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2023. Tutkimustyön on toteuttanut Suomen startup-yhteisö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki, marja-leena.rinkineva@hel.fi, 050 559 9183
Youssef Zad, pääekonomisti, Suomen startup-yhteisö ry, youssef@startupyhteiso.com, 040 593 3316
Riikka Pakarinen, toimitusjohtaja, Suomen startup-yhteisö ry, riikka@startupyhteiso.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian 2026–202921.1.2026 23:55:59 EET | Tiedote
Kaupunginvaltuusto kokoontui kevätkauden ensimmäiseen kokoukseensa 21. tammikuuta. Valtuusto päätti kokouksessa myös Katajanokan ala-asteen ja Laajasalon peruskoulun perusparannuksesta.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa19.1.2026 18:15:02 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 19. tammikuuta Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Startup Maria Oy:n ajankohtaiskatsauksia.
Meri-Rastilan monitoimitalon hankesuunnitelma etenee valtuustoon19.1.2026 17:37:16 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 19. tammikuuta kokouksessaan Meri-Rastilan monitoimitalon hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen Kruununhaan Maurinkadun kortteliin sekä kaupunkistrategian vaikuttavuusmittarit.
Kerro oma näkemyksesi – tehdään uusi osallisuusmalli Helsingille19.1.2026 09:47:07 EET | Tiedote
Millaisia osallistamisen keinoja Helsingissä tulisi olla tulevaisuudessa? Voit kertoa näkemyksesi Voxit-keskustelussa. Luomme uudistuvan osallisuusmallin ja sen toimintatavat yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Helsingin kaupunginhallituksen kevätkausi alkoi12.1.2026 17:07:56 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 12. tammikuuta kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme