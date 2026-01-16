Työterveyslaitoksen selvitys paljastaa sosiaalialan ammattilaisten ahdingon – säästörajat on nyt ylitetty

Tuore selvitys tarkasteli työhyvinvoinnin kehitystä kahdeksalla hyvinvointialueella. Vaikka työntekijöiden hyvinvointi on mennyt yleisellä tasolla parempaan suuntaan, koetaan sosiaalipalveluissa yhä muita ryhmiä enemmän kuormitusta.

Kun pelastustoimen työntekijöistä 62 prosenttia katsoi palautuvansa työstään hyvin, oli vastaava osuus sosiaalipalvelun työntekijöistä vain 35 prosenttia.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia katsoo, että heikko työhyvinvointi johtuu ennen kaikkea työmäärän ja resurssien epätasapainosta, työn jatkuvista muutoksista sekä säästöistä ja yt-neuvotteluista, joiden keskellä töitä tehdään.

Onkin huolestuttavaa, että kolmannes sosiaalipalvelujen työntekijöistä, kuten sosionomeista ja sosiaalityöntekijöistä, koki joutuvansa toimimaan työssä omien arvojensa vastaisesti.

– Arvoristiriitoja syntyy erityisesti tilanteissa, joissa sosiaalihuollon asiakkaat ovat entistä heikommassa asemassa, mutta heidän palvelunsa joudutaan järjestämään jatkuvien säästöpaineiden alla ammattietiikan edellyttämää tasoa heikommin, kertoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.

Työsuojeluun satsattava

Työntekijät kokivat omat vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi työssään. Talentian mukaan tutkimustulokset osoittavat siksi selkeän tavoitteen hyvinvointialueiden uusille työsuojeluorganisaatioille.

– Sosiaalipalveluiden työoloja on kehitettävä turvallisemmiksi ja kaikissa työtehtävissä on tunnistettava psykososiaaliset kuormitustekijät. Esihenkilöille on annettava todelliset resurssit hallita kuormitusta työpaikoilla ja mahdollisuus kehittää omaa työkykyjohtamistaan, Pekkarinen sanoo.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöt tarvitsevat arjessa vahvaa ammatillista johtamista, joka tukee työn laatua, eettistä kestävyyttä ja työssä jaksamista, hän lisää.

Säästökierre saatava poikki

Alan vaikea tilanne on jatkunut pitkään, ja tuore selvitys vahvistaa aiempien tutkimusten, kuten Talentian työolobarometrin, tulokset. Varoituksista huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu riittävin toimin.

Talentia vaatii päättäjiltä nyt tiedolla johtamista lyhytnäköisten säästöpäätösten sijaan. Hyvinvointialueiden yt-neuvottelujen aalto lisää työntekijöiden ahdinkoa tilanteessa, jossa kuormitus on jo valmiiksi korkealla.

– Tutkimustieto osoittaa selvästi, että sosiaalipalveluista ei voida enää säästää ilman vakavia seurauksia työntekijöille ja asiakkaille, Pekkarinen sanoo.

Lue lisää: Mitä kuuluu hyvinvointialueiden työhyvinvoinnille 2025 -raportti