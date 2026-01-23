Helsingin yliopiston sijoitustuotto kuusi prosenttia vuonna 2025

Helsingin yliopiston arvopaperisijoitusten tuotto oli 6,0 prosenttia vuonna 2025. Vuoden 2019 alusta, jolloin yliopisto siirtyi nykyiseen strategiaan, sijoitukset ovat tuottaneet yhteensä 116,9 prosenttia tai noin 440 miljoonaa euroa. Vuosittainen keskituotto on ollut 11,7 prosenttia, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin vertailuindeksin vastaava. Yhdysvaltain dollarin voimakas heikkeneminen suhteessa euroon rasitti tuottoa vuonna 2025, mutta valuuttakurssien tuottovaikutus on ollut vähäinen pidemmällä aikavälillä, rahoitusteorian tarjoaman odotusarvon mukaisesti.

− Olemme erittäin iloisia, että arvopaperisijoitukset ovat kasvattaneet vakavaraisuuttamme näin merkittävästi. Kun lisäksi yli 90 prosenttia sijoituksistamme on hyvin likvidejä, tämä tukee vahvasti taloudellista varautumistamme yhä epävarmemmassa toimintaympäristössä, toteaa talousjohtaja Marjo Berglund.

Helsingin yliopiston dollarimääräinen kahdentoista kuukauden tuotto oli 13,6 prosenttia kesäkuun lopussa. Se on verrannollinen Yhdysvaltalaisten yliopistosijoittajien ”Fiscal Year 2025” -tuottoihin, ja ylsi alustavien tietojen mukaan jopa kolmanneksi ”Ivy League”-yliopistojen joukossa. Kesäkuussa 2024 Helsingin yliopiston viiden vuoden dollarimääräinen tuotto ylsi korkeimpaan desiiliin NACUBO-järjestön tekemän 599 yliopistosijoittajan vertailussa. NACUBO julkaissee vuoden 2025 tuottovertailun kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jonka jälkeen Helsingin yliopisto tiedottaa omasta sijoituksestaan.

Helsingin yliopiston sijoitustoiminta rakentuu vankasti tieteen pohjalle. Sen kulmakivet ovat laaja hajauttaminen, alhaiset kustannukset, johdonmukainen riskitaso sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Sijoitusvaroista vähintään 90 prosenttia hajautetaan maailmanlaajuisesti listattuihin osakkeisiin ja velkakirjoihin. Lisäksi enintään 10 prosenttia sijoitusvaroista keskitetään ensisijaisesti Helsingin yliopiston yhteydessä perustettuihin spinout- ja startup-yrityksiin.