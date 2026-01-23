Keski-Suomen hyvinvointialueen tuloksen ennakoidaan olevan talousarviota parempi

- Olemme viime vuonna toteuttaneet laajat sopeuttamistoimenpiteitä ja olemme selkeästi saaneet toimintakulujen kasvun taittumaan. Erityisesti viime syksyn toimenpiteet, kuten palveluiden myöntämisperusteiden muutos ja henkilöstömenoihin vaikuttavat toimenpiteet ovat olleet tärkeitä. Määrätietoinen työ talouden ja toiminnan yhteensovittamiseksi alkaa tuottamaan tulosta, vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo toteaa.

Vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty noin kolmanneksella eli noin 6,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 ja sen kustannus oli noin 11 miljoonaa euroa. Lomautukset, lomarahojen vaihtaminen vapaiksi ja palkattomat vapaat toivat 2,7 miljoonan euron säästöt. Edellisiin toimintavuosiin verrattuna kustannukset eivät enää painottuneet yhtä voimakkaasti joulukuulle kuin aiemmin, mikä selittää myös eroa muutettuun talousarvioon.

Kallimo kiittää hyvinvointialueen henkilöstöä sopeuttamistoimenpiteiden onnistumisesta sekä asiakkaiden ja potilaiden ammattitaitoisesta hoidosta.

- Viime vuosi ei ole ollut hyvinvointialueella työskenteleville helppo. Talouden tervehdyttämistoimenpiteet ovat olleet välttämättömiä, jotta saamme yhteensovitettua toimintamme talouden raameihin. Tämä työ jatkuu, jotta saamme vakiinnutettua toimintaamme ja pidämme jatkossakin päätäntävallan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä Keski-Suomessa, Kallimo lisää.

Vuosina 2022 ja 2023 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvu Keski-Suomessa oli yli 10 prosenttia vuosittain.

- Vuonna 2024 saimme painettua toimintamenojen kasvun alle 5 prosenttiin ja viime vuonna olimme ennusteen mukaan jo nollan tietämillä, konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä kertoo.

Vuoden 2025 toimintakulut ovat ennusteen mukaan 1,5 miljardia euroa. Alijäämää kertyy vuodelta 2025 tilinpäätösennusteen mukaan noin 70 miljoonaa euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 80 miljoonaa euroa.

Suurin syy viime vuoden alijäämälle oli Keski-Suomen hyvinvointialueen saaman valtion rahoituksen vajeet. Hyvinvointialueiden rahoitus ei kohtele Keski-Suomea oikeudenmukaisesti. Hyvinvointialueen laskelmien mukaan vuoden 2025 rahoituksesta uupuu 45,6 miljoonaa euroa, mistä hyvinvointialue on tehnyt oikaisuvaatimukseen ja valittanut hallinto-oikeuteen.

- On hyvä, että valtio selvittää nyt hyvinvointialueiden rahoitusta, mutta tapa on väärä. Selvityksestä on tulossa puutteellinen, koska siinä ei selvitetä menneiden vuosien rahoitusta. Vaarana on, että kun juurisyytä ei avata, vääristävät mahdolliset korjaukset tilannetta entisestään, konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä kertoo.

- Vuosien 2019 – 2022 pohjatietoihin perustuva rahoitus olisi perattava perusteellisesti, Leppä lisää.

Hyvinvointialueet tuottavat tilinpäätösarvion Valtiokonttorille 25.1. mennessä. Tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu tämänhetkiset toteumatiedot ja lisäksi on varovaisuuden periaatteella varauduttu vielä tehtäviin tilinpäätöskirjauksiin. Ennuste sisältää siis edelleen epävarmuuksia. Varsinaiset tilinpäätöksen ennakkotiedot käsitellään aluehallituksessa 10.3.