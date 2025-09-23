Kuinka paljon lounasta saa 10 eurolla? Picadeli lanseeraa uuden salaattilaskurin
Tammikuu on monelle suomalaiselle vuoden haastavin kuukausi – lompakko on kevyt, mutta arjen ruokavalinnat painavat. Samaan aikaan vain kahdeksan prosenttia suomalaisista syö kasviksia suositusten mukaisesti. Picadeli vastaa haasteeseen uudella, kepeällä ja oivaltavalla laskurilla, jonka tavoitteena on herättää keskustelua ruoan hinnasta, hyvinvoinnista ja terveellisten valintojen saavutettavuudesta.
Ruokakulut kiristävät suomalaisten arkea erityisesti vuoden alussa. Tammikuussa moni joutuu venyttämään budjettia, vaikka samalla kaipaa terveellistä ja täyttävää ruokaa, joka tukee jaksamista. Yhtälö on vaikea: kuluttajahinnat ovat nousseet ja suomalaisten kasvisten kulutus on edelleen poikkeuksellisen vähäistä.
Salaattibaareistaan tunnettu Picadeli lanseeraa Most Bowl for the Buck -laskurin – kevyen, mutta ajatuksia herättävän inspiraatiotyökalun, joka havainnollistaa, millaisen salaattiannoksen eri budjeteilla voi koota. Laskuri tarjoaa vaihtoehtoja eri tavoitteisiin: kylläisyyteen, proteiiniin tai energiaan painottuen. Kyse ei ole tieteellisestä ravintolaskurista, vaan helposti jaettavasta tavasta käynnistää keskustelua ruoasta, hinnasta ja arjen hyvinvoinnista.
“Tammikuu haastaa monia suomalaisia: rahat ovat tiukilla, mutta samalla hyvinvointiin halutaan panostaa. Halusimme nostaa esiin, kuinka pienelläkin budjetilla voi tehdä fiksuja ja täyttäviä valintoja. Tämä on meidän tapamme osallistua keskusteluun ruoan hinnasta, arjen jaksamisesta ja terveellisestä ravinnosta,” sanoo Picadeli Finland Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Väistö-Nurminen.
Taustalla merkittävä ilmiö: kasvisten kulutus yhä huolestuttavan alhaista
Most Bowl for the Buck -laskuri liittyy laajempaan ilmiöön, joka näkyy suomalaisten arjessa. Kasvisten terveyshyödyt tunnetaan hyvin, mutta niiden kulutus on edelleen matalaa. Picadelin Vegocracy Report 2025 -raportin mukaan vain noin kahdeksan prosenttia suomalaisista syö kasviksia WHO:n suositusten mukaisesti. Lähes 90 prosenttia kertoo syövänsä enemmän kasviksia, jos ne olisivat edullisempia. Hinta ja mielikuva salaatista kevyenä lisukkeena saattavat estää monia tekemästä kasvispitoisempia valintoja, erityisesti silloin kun rahatilanne tai energiatasot ovat alhaalla.
Laskuri ei pyri ratkaisemaan ongelmaa, mutta tarjoaa konkreettisen ja helposti lähestyttävän tavan herättää keskustelua siitä, miten ruokavalinnat liittyvät jaksamiseen, hintaan ja saavutettavuuteen.
Mitä saa salaattibaarista 5, 10 ja 15 eurolla vuonna 2026?
Laskurissa käyttäjä syöttää budjettinsa ja saa sen perusteella ehdotuksen salaattiannoksesta, joka on räätälöity tukemaan valittua tavoitetta: kylläisyyttä, proteiinia tai energiaa. Laskelmat perustuvat Picadelin salaattibaarin kilohintaan 15,90 €.
5 € – Kylläisyys (314 g, 640 kcal)
Paras kylläisyys pienellä budjetilla
- Pasta Bruschetta (Ciao bella), 126 g
- Mozzarella (Say cheese!), 94 g
- Coleslaw (Cool slow), 63 g
- Perhesalaattisekoitus (Let us eat lettuce), 31 g
10 € – Proteiini (629 g, 90 g proteiinia)
Reilusti proteiinia
- Salaattibroilerikuutiot (Chickabiddy bites), 252 g
- Marinoidut soijapavut (Joy of soy), 189 g
- Mozzarella (Say cheese!), 126 g
- Lehtikaalisalaatti (Kale on a scale), 63 g
15 € – Energia (1007 g, 1195 kcal)
Runsas energiapitoisuus
- Musta kvinoa & linssi (All about this base), 377 g
- Maissi (Oh so corny), 283 g
- Perhesalaattisekoitus (Let us eat lettuce), 189 g
- Täyteläinen tonnikalamix (Tunalicious), 94 g
Kokeile laskuria täällä:
https://v0-picadeli-mbftb.vercel.app/fi
Tietoa Picadelista
Picadeli on ruotsalainen ruokateknologiayritys, jonka tavoitteena on mullistaa pikaruoka-ala terveellisillä ja herkullisilla vaihtoehdoilla. Yrityksen taustalla on ajatus siitä, että myös pikaruoan tulisi edistää ihmisten terveyttä. Picadeli on erikoistunut itsepalveluperiaatteella toimiviin salaattibaareihin, joiden avulla terveellisestä syömisestä tehdään helppoa ja kaikkien saavutettavissa olevaa. Innovatiiviset salaattibaarit yhdistävät teknologian ravitseviin, tuoreisiin ja maukkaisiin vaihtoehtoihin – samalla haastaen käsitystä pikaruoasta.
Yli 2 000 toimipisteellään Euroopassa ja Yhdysvalloissa Picadeli on noussut terveellisen pikaruokamarkkinan johtajaksi. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on tällä hetkellä yli 200 miljoonaa euroa, mikä vastaa yli 70 miljoonaa myytyä salaattiannosta vuodessa. Suomessa Picadelin salaattibaareja on yli 280.
