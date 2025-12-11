Ennakkotiedote: Hypon talouskatsaus julkistetaan perjantaina 30.1. klo 0:01

Työelämän hidasteet estävät vieraskielisten asumistoiveiden toteuttamista 28.8.2025 00:05:00 EEST | Tiedote

Hypon ja MDI:n tutkimus: Maahanmuutto lisää kerrostalojen ja suurten perheasuntojen tarvetta - Hypo ja MDI ovat selvittäneet ensimmäistä kertaa vieraskielisen väestön asumista ja heidän asumistoiveitaan. Suomeen muuttaneet vieraskieliset asuvat tyypillisesti useammin vuokra-asunnoissa ja kaupunkien laita-alueilla kuin kotimainen kantaväestö. Asumisen toiveet ovat sen sijaan hyvin samankaltaiset kuin kotimaisella väestöllä, sillä suurella joukolla nousee esille oman kodin omistaminen