Ennakkotiedote: Hypon talouskatsaus julkistetaan perjantaina 30.1. klo 0:01

26.1.2026 08:30:00 EET | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote

Hypo julkistaa vuoden ensimmäisen talouskatsauksensa varhain perjantaina 30. tammikuuta klo 0:01.

Hypo

Odottavan aika on käynyt pitkäksi, kun Suomen talouskasvu on junnannut paikallaan. Tänä vuonna kotimainen kasvu hivuttautuu plussalle piristyvän viennin ja investointien ansiosta. Mutta mitä tekevät kuluttajat? Kasvun puuttuva palanen sijaitsee kuluttajan kukkarossa, mutta ihmiset ovat varautuneet geopoliittisiin talous- ja turvallisuushuoliin säästämällä. Hypo arvioi, mitä tänä vuonna tapahtuu.

Hypo-konserni

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,7 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 22,1 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,6 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,4 % ja liikevoitto 8,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.

