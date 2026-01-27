Kutsu: PTT:n alueellisen asuntomarkkinaennusteen julkistus 12.2. klo 10.30  - kirkastuvatko markkinanäkymät tänä vuonna?

Selvitys: Suomen puumarkkinoiden toimivuutta on vahvistettava kun epävarmuus markkinoilla kasvaa 17.12.2025 10:06:28 EET | Tiedote

Puun tarjonta Suomessa on muuttumassa keskittyneemmäksi ja markkinaherkemmäksi, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen laaja puumarkkinaselvitys. Viime vuosikymmenen aikana puumarkkinoiden tarjonta- ja kysyntärakenne, toimintaympäristö ja ohjaus ovat muuttuneet ja epävarmuus lisääntynyt selvästi. Selvitys antaa useita ehdotuksia puumarkkinoiden, niiden toimintaympäristön ja politiikkaohjauksen kehittämiseksi sekä puun tarjonnan ja saatavuuden edistämiseksi.