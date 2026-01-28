Selvitys: Kuljetuspalveluiden uudet ratkaisut vahvistavat maaseutualueiden elinvoimaa
28.1.2026 07:07:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Maaseutumaisten alueiden on sopeuduttava väestörakenteen muutokseen väestön vähetessä ja ikääntyessä, mikä voi ilman toimenpiteitä johtaa supistuvan kehityksen kierteeseen. Samanaikaisesti kehitykseen voidaan vaikuttaa panostamalla elinvoimaisuutta ja hyvinvointia lisääviin muutostekijöihin.
Osana Maaseutumaisen alueen tavaraliikenteen kehittäminen (MATAVA) -hanketta Oulun yliopiston tutkijat ovat julkaisseet selvityksen "Kuljetuspalveluiden kehittäminen maaseutumaisilla alueilla", jossa tarkastellaan maaseutumaisten alueiden toimintaympäristön muutoksia sekä niistä aiheutuvia kuljetuspalveluiden haasteita ja tarpeita.
”Kuljetusliiketoiminnan näkökulmasta maaseudun toimintaympäristön muutos luo uusia haasteita ja tarpeita, mutta samalla vauhdittaa kuljetusliiketoiminnan ja -palveluiden uudistumista. Kuljetuspalvelujen parantaminen vaikuttaa myönteisesti moniin tekijöihin, ja pienilläkin muutoksilla voidaan saavuttaa paikallisesti merkittäviä hyötyjä”, sanoo selvitystyön toinen kirjoittajista projektisuunnittelija Aino-Maija Vuori Oulun yliopistosta.
Väestörakenteeseen sopeutumisesta johtuvia kuljetuspalveluiden haasteita ovat muun muassa asiakkaiden väheneminen, muuttuvat kuljetustarpeet sekä pitkät etäisyydet ja tiedottamisen tarve. Elinvoimaisuutta ja hyvinvointia vahvistavien tekijöiden osalta haasteita ovat muuttuva kysyntä, heikko ostovoima sekä tarve kehittää uusia palveluja muuttuneeseen elinkeinorakenteeseen.
Vastauksena näihin haasteisiin tarvitaan useita toimenpiteitä, joista tutkijat nostavat esille muutamia.
- Paikallisten yritysten yhteistyömalleja, joilla varmistetaan kustannustehokas toiminta
- Eri kuljetustarpeiden ja -palveluiden yhdistelyä (esim. koulu- ja postikuljetusten liittäminen muihin kuljetuksiin) sekä mahdollista kuljetusten joukkoistamista
- Digitaalisuuden hyödyntämistä järkevissä määrin esimerkiksi palvelutarjonnan kokoamista samalle alustalle tai sovellukseen kuljetusten parhaan yhdistämisen mahdollistamiseksi.
- Lisäksi on syytä tarkastella drone- ja robotti-kuljetuspalveluita tulevaisuuden potentiaalina maaseutumaisten alueiden erityispiirteet huomioiden.
”Selvityksemme tulokset ovat pohja keskusteluille pilottialueiden kuntien eri toimijoiden ja tutkimustyömme välillä määriteltäessä ja päätettäessä pilottien sisällöstä ja toteutuksesta,” kertoo yliopisto-opettaja MATAVA-hankkeen projektipäällikkö Veikko Pekkala Oulun yliopistosta.
Selvityksen tekijät Aino-Maija Vuori ja Veikko Pekkala toteavat, että kuljetuspalveluiden parantaminen vaikuttaa myönteisesti moneen tekijään, ja pienilläkin muutoksilla voidaan saavuttaa paikallisesti merkittäviä hyötyjä.
”Maaseutumaisten alueiden kuljetuspalvelujen kehittämisellä on suuri merkitys alueiden elinvoimaisuudelle ja väestön hyvinvoinnille: palvelutaso paranee, alueiden houkuttelevuus kasvaa, kuljetusten hiilijalanjälki pienenee, yritysten kilpailukyky ja toimintaedellytykset paranevat, yritysten jatkokehitysmahdollisuudet lisääntyvät ja syntyy uusia työpaikkoja.”
Maaseutumaisilla alueilla näkyy kaupunkialueita selvemmin väestörakenteen muutoksesta johtuva kehitys. Väestön vähetessä palveluita keskitetään, lopetetaan ja muutetaan digitaaliseksi, jolloin myös kuljetuspalveluiden tarve kasvaa. Kuljetuspalvelut ovat maaseutumaisilla alueilla elintärkeitä ja selvityksellä kartoitettiin toimintaympäristön muutoksista johtuvia kuljetuspalvelujen haasteita ja tarpeita hankkeen tulevia pilotteja varten.
Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyttää älykästä sopeutumista ja paikkaperustaista kehittämistä kaupungistumisen ja väestörakenteen muutoksen takia. Paikkaperustaisessa kehittämisessä huomioidaan alueiden erilaisuus ja kehittämistoimet räätälöidään vastaamaan alueiden resursseja ja tarpeita. Alueiden tarpeita voidaan selvittää maaseutualueilla järjestettävissä työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa, jotka samalla lisäävät väestön osallisuutta. Paikallisten kehitystoimien ja ratkaisujen toteuttaminen voi tarvita muutoksia lainsäädäntöön.
MATAVA-hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutumaisen alueen kuljetuspalveluja digitaalisin ja yhteisöllisin ratkaisuin, jotka parantavat palvelutasoa, vähentävät kustannuksia ja päästöjä sekä luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston lisäksi Centria ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu sekä Iin Micropolis Oy. Kunnista mukana ovat Pudasjärvi, Liminka, Ii, Kärsämäki ja Kalajoki. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta sekä Limingan kunta ja Pudasjärven Kehitys.
