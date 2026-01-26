Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa

26.1.2026

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantai-iltana vuoden 2026 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa elinkeinojaosto kuuli muun muassa Helsingin brändin tilannekatsauksen.

Kuva kaupungintalolta, kaupunginhallituksen kokoushuoneesta.
Elinkeinojaosto kokoontuu kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Kokouksessaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli ja merkitsi tiedoksi Helsingin brändin tilannekatsauksen. Katsauksen mukaan kaupungin vahva brändi edistää sen elinvoimaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä. Helsingin brändin vahvistamisen päätavoitteita ovat kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen ja mielikuvan vahvistaminen, tunnesiteen vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen sekä palveluiden kiinnostavuuden ja elämysten houkuttelevuuden parantaminen.

Katsauksessa esiteltiin Helsingin brändin tilannekuvaa. Kaupunkilaisten keskuudessa mielikuva on pitkälti brändikonseptin vetovoimatekijöiden mukainen, ja suurella osalla kaupunkilaisista on vahva tunneside Helsinkiin. Lisäksi palvelut ja elämykset ovat houkuttelevia erityisesti vapaa-ajanvieton näkökulmasta. Helsingin kansainvälisen houkuttelun päämarkkinoilla (USA, Yhdistynyt Kuningaskunta, Saksa) 31 prosenttia vastaajista liitti onnellisuuden Helsinkiin ja 44 prosenttia koki Helsingin positiivisesti.

Brändikatsauksen lisäksi elinkeinojaosto käsitteli aluevarauksia toimitilahankkeiden suunnittelua ja toteutusta varten sekä käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkumista.

Elinkeinojaosto kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa 

Maanantain kokouksen jälkeen elinkeinojaosto kokoontuu vuonna 2026 vielä seitsemän kertaa. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 23. helmikuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät elinkeinojaoston sivuilta.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

