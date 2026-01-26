Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa

Kokouksessaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli ja merkitsi tiedoksi Helsingin brändin tilannekatsauksen. Katsauksen mukaan kaupungin vahva brändi edistää sen elinvoimaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä. Helsingin brändin vahvistamisen päätavoitteita ovat kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen ja mielikuvan vahvistaminen, tunnesiteen vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen sekä palveluiden kiinnostavuuden ja elämysten houkuttelevuuden parantaminen.

Katsauksessa esiteltiin Helsingin brändin tilannekuvaa. Kaupunkilaisten keskuudessa mielikuva on pitkälti brändikonseptin vetovoimatekijöiden mukainen, ja suurella osalla kaupunkilaisista on vahva tunneside Helsinkiin. Lisäksi palvelut ja elämykset ovat houkuttelevia erityisesti vapaa-ajanvieton näkökulmasta. Helsingin kansainvälisen houkuttelun päämarkkinoilla (USA, Yhdistynyt Kuningaskunta, Saksa) 31 prosenttia vastaajista liitti onnellisuuden Helsinkiin ja 44 prosenttia koki Helsingin positiivisesti.

Brändikatsauksen lisäksi elinkeinojaosto käsitteli aluevarauksia toimitilahankkeiden suunnittelua ja toteutusta varten sekä käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkumista.

Elinkeinojaosto kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa

Maanantain kokouksen jälkeen elinkeinojaosto kokoontuu vuonna 2026 vielä seitsemän kertaa. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 23. helmikuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät elinkeinojaoston sivuilta.

