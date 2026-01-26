Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus päätti esittää Pitkärivin luonnonsuojelualueen perustamista

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26. tammikuuta esittää Uudenmaan elinvoimakeskukselle, että se perustaa Pitkärivin luonnonsuojelualueen sekä hyväksyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Helsingin kaupungintalo.
Kaupunginhallitus kokoontuu Helsingin kaupungintalolla maanantaisin. Sakari Röyskö

Pitkärivi sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Santahaminan itäpuolella ja Villingin kaakkoispuolella. Alue on kaksiosainen luoto, ja osien välissä on kapea hiekka- ja kiviosainen kannas. Pinta-ala on 2,79 hehtaaria. Suojelun tarkoituksena on turvata monimuotoinen niittyluonto ja linnusto.

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon valtiovarainministeriölle alueellisen matkailijaveron toteuttamisesta ja hyväksyi Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjojen sivulla.

