Helsingin kaupunginhallitus päätti esittää Pitkärivin luonnonsuojelualueen perustamista

Pitkärivi sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Santahaminan itäpuolella ja Villingin kaakkoispuolella. Alue on kaksiosainen luoto, ja osien välissä on kapea hiekka- ja kiviosainen kannas. Pinta-ala on 2,79 hehtaaria. Suojelun tarkoituksena on turvata monimuotoinen niittyluonto ja linnusto.

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon valtiovarainministeriölle alueellisen matkailijaveron toteuttamisesta ja hyväksyi Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjojen sivulla.

