Kokoomuksen Partanen: Lindtmanin puheet ovat täysin ristiriidassa tekojen kanssa

26.1.2026 18:35:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen tyrmää SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin väitteen siitä, ettei nykyisessä talouden tilanteessa oltaisi, jos SDP olisi vallassa. Mittavaa veronkorotuspakettia kasvun reseptiksi tarjonnut Lindtman on vastustanut järjestelmällisesti hallituksen sopeutustoimia, mutta vaatiikin yhtäkkiä lisää säästöjä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Kimmo Falck

Kauppalehdelle antamassaan haastattelussa Lindtman väitti, ettei tässä talouden tilanteessa oltaisi, jos SDP olisi vallassa ja SDP:n esittämät kasvutoimet olisi tehty. Kokoomuksen Partanen tyrmää Lindtmanin puheet ja muistuttaa, että SDP:n johdolla julkinen talous ajautui kestämättömälle uralle.

– Tässä talouden tilanteessa ei yksinkertaisesti oltaisi ilman SDP:tä. On irvokasta, että Lindtman puhuu nyt kauniita vastuullisuudesta ja lisäsopeutuksesta, mutta ei kanna minkäänlaista vastuuta oman puolueensa päätöksistä silloin, kun SDP oli pääministeripuolue, Partanen sanoo.

- Ja sama vastuuton linja jatkui Marinin hallituksen jälkeenkin. SDP ei ollut hallitusneuvotteluissa valmis lähellekään tarvittavan mittaluokan säästöihin. Suomihan olisi ajautunut SDP:n vaihtoehdolla hallitsemattomaan velkakierteeseen heti kättelyssä, Partanen täräyttää.

Partanen korostaa, että SDP on Lindtmanin johdolla vastustanut järjestelmällisesti Orpon hallituksen tekemiä säästöjä ja julkista taloutta vahvistavia päätöksiä, mutta puolueen puheenjohtaja vaatiikin yllättäen hallitukselta lisäsopeutusta.

– Lindtman on vastustanut käytännössä jokaista tekemäämme sopeutustoimea ja vaatii nyt yhtäkkiä lisää säästöjä. Tämä on kaikkea muuta kuin johdonmukaista talouspolitiikkaa. Pysytäänkö edes SDP:ssä Lindtmanin puheiden perässä? Partanen ihmettelee.

Partanen alleviivaa, että SDP on johdonmukaisesti esittänyt mittavaa veronkiristyspakettia, joka olisi pitänyt huolen siitä, että edes tämä orastava kasvu ei olisi lähtenyt liikkeelle. 

– Jos talouskasvua haetaan heikentämällä yritysten toimintakykyä ja investointiympäristöä, niin se on kyllä erikoinen resepti kasvulle, Partanen sanoo.

Partanen korostaa, että talouspolitiikka ei ole irrallinen kysymys turvallisuudesta. Suomen kyky huolehtia puolustuksesta, huoltovarmuudesta ja kriisinkestävyydestä nojaa vahvaan talouteen.

– Ilman vahvaa taloutta ei ole uskottavaa turvallisuuspolitiikkaa. Velkaantunut ja matalan kasvun Suomi on myös haavoittuva Suomi. Juuri siksi nyt tarvitaan pitkäjänteistä ja johdonmukaista talouslinjaa. Suomi ei selviä tulevista vuosista politiikalla, jossa linja vaihtuu sen mukaan, ollaanko hallituksessa vai oppositiossa. Nyt mitataan kykyä kantaa vastuuta myös epäsuosituista ratkaisuista ja Suomen tulevaisuudesta, Partanen sanoo.

