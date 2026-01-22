Viikkokatsaus 2.–6.2.2026

Suomen ympäristökeskus

Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. 

Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.

Kuva: Kai Widell.
Tv-dokumentti ma 2.2.

MOT TV1 klo 20.00 ja YleAreena

Syken ylitarkastaja Hannele Nikanderia haastatellaan kansainvälisistä jätesiirroista. 

Kysy lisää jätesiirroista: ylitarkastaja Hannele Nikander, puh. 029 525 1456, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote 2.2.: YM, MMM ja Syke

Kansainvälisen luontopaneelin seuraava arviointiraportti käsittelee luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan kytköksiä

Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) 12. täysistunto käynnistyy 3. helmikuuta Manchesterissä. Paneeli hyväksyy istunnossaan liiketoiminta ja luonto -arviointiraportin. Lisätietoja tiedotteesta: viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, etunimi.sukunimi@syke.fi

Suomen delegaatiossa IPBES-kokouksessa mukana Sykestä mm.

Tutkimusjohtaja Eeva Primmer
Puh. 029 525 1521
etunimi.sukunimi@syke.fi

Pääjohtaja Leif Schulman
etunimi.sukunimi@syke.fi

Haastattelupyyntöjä voi tehdä kokousviikon aikana tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Syke mukana Vene 26 -messuilla 13.2.

Helmikuun 6. päivänä avautuvat Helsingin kansainväliset venemessut. Perjantai 13. päivä on messuilla nimetty Itämeripäiväksi ja silloin Suomen ympäristökeskus on mukana muun muassa Purjehdussataman Maritim-lavan ohjelmassa seuraavissa tapahtumissa: 

Itämeren roskaantuminen – mikromuovit Itämeren ravintoverkossa (messukeskus.com)

Aiheesta kertoo Syken tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi, jolle meriin ja rannoille päätyvä roska ja sen vaikutukset meren elämälle ovat tärkeä tutkimuskohde. 

Suojelualueet tukevat Itämeren elpymistä (messukeskus.com)

WWF:n järjestämässä paneelikeskustelussa ovat mukana meriasiantuntija Vanessa Ryan (WWF Suomi), tiimivastaava Anu Riihimäki Metsähallituksesta, Topiantti Äikäs, Suomen purjehdus ja veneily ry:stä sekä tutkimusprofessori Markku Viitasalo Sykestä.  

Mitä vieheellesi tapahtuu, jos se jää pohjaan? Sukellus Itämeren näkymättömään roskaongelmaan (messukeskus.com)

Paneelikeskustelussa mukana juontaja ja toimittaja Tom Nylund, vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Sykestä, meribiologi Niklas Niemi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä, sopimusasiamies Taneli Lumiaro Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:stä, tutkija Elias Haro Kala- ja vesitutkimus Oy:stä ja varatoimitusjohtaja Tuomo Leino Rapala VMC:stä. Paneelissa esitellään tuloksia Syken ja PSS ry:n Suomessa toteuttamasta Re:Fish-hankkeesta (centralbaltic.eu), jonka aikana Itämeren rannikkoalueilta kerättiin vapaa-ajan kalastusvälineitä. 

Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita on tavattavissa 13.2. kalastusroska-asioissa myös Pidä Saaristo Siistinä ry:n messuosastolla 7k100.

Huippuraportti ilmestynyt - tutustu!

PEER: Navigating the Nexus of Biodiversity & Global Trade: Challenges and Priorities for Research

Eurooppalaisten ympäristötutkimuslaitosten verkosto PEER Partnership for European Environmental Research julkaisi viime viikolla raportin monimuotoisuuden ja kaupankäynnin yhteydestä ja tutkimustarpeista: Navigating the Nexus of Biodiversity & Global Trade: Challenges and Priorities for Research.

Raportissa todetaan, että maailmanlaajuiset kauppajärjestelmät vahingoittavat niitä ekosysteemejä, joihin ne itse tukeutuvat ruoan ja raaka-aineiden tuotannossa, aiheuttaen haitallisia vaikutuksia sekä luonnolle että ihmisille.

Raportin koostamista johti Jeanne Nel, PhD, Wageningen University, mukana kirjoittamassa raporttia olivat myös sykeläiset erikoistutkija Dalia D'Amato-Pihlman, tutkimusprofessori Anu Lähteenmäki-Uutela, erikoistutkija Sampo Pihlainen ja erikoistutkija Salla Rantala. 

Lue lisää ja lataa raportti ilmaiseksi PEER-verkoston verkkosivuilla 

Lisätiedot: erikoistutkija Dalia D'Amato-Pihlman, puh. 029 525 2377, (sähköpostiosoitteen alku dalia.damato-pihlman), tutkimusprofessori Anu Lähteenmäki-Uutela, puh. 029 525 2377, erikoistutkija Sampo Pihlainen, puh. 029 525 2225 ja erikoistutkija Salla Rantala, puh. 029 525 1257, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

