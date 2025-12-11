Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta auttaa kaksinkertaistamaan ruokaviennin
27.1.2026 14:30:23 EET | Ruokatieto Yhdistys ry | Tiedote
Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta rakentaa suomalaisten elintarvikealan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Ruokatieto Yhdistyksen ja Suomen elintarvikevientiyhdistys Suvin muodostama Kasvualusta yhdistää yritykset ja julkisen sektorin palvelut luoden mahdollisuuksia viennin kasvulle. Päämääränä on Suomen ruokaviennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2031 mennessä hallituksen tahtotilan mukaisesti. Pitkällä tähtäimellä tuetaan myös huoltovarmuutta.
Vientivuosi 2026 polkaistiin vauhtiin Säätytalolla 27.1.2026. Maa- ja metsätalousministeriön tapahtumassa kerrottiin yrityksille hallitusohjelman mukaisen ruoka-alan kasvuohjelman toimenpiteistä ja vienninedistämispalveluista.
Ruokavientiin investointi kannattaa
Ruokaviennissä on merkittävää kasvupotentiaalia: Suomen ruokavienti on vain 2,4 miljardia euroa, kun ruokavienti koko Pohjois-Euroopasta on yli 110 miljardia euroa. Viime vuonna Suomen ruokavienti kasvoi viisi prosenttia eli 117 miljoonaa euroa.
Ruokaviennillä on merkittävä vaikutus kansantalouteen, elintarviketeollisuuteen ja alkutuotantoon sekä välillisesti tukipalveluihin. Ruokaviennin kasvu parantaa kotimaisen tuotannon kannattavuutta, vahvistaa maamme kauppatasetta ja lisää työpaikkoja Suomeen.
”Ruokavientiin investoitu miljardi tuottaa 10 000 uutta työpaikkaa suoraan elintarvikeketjuun. Välillisesti työpaikkoja syntyy monin verroin enemmän”, toteaa ruokaviennin kasvujohtaja Jyrki Karlsson Ruokatiedosta.
Suomella on keskeisiä kilpailuetuja elintarviketuotannossa, kuten puhdas luonto ja turvallinen, korkean teknologian yhteiskunta. Ruoantuotanto on Suomessa kestävällä pohjalla, ja elintarviketeollisuudessa on paljon innovointikykyä ja -halukkuutta. Tämä luo pitkän tähtäimen kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.
Kasvualusta luo pysyvää ruokaviennin mallia
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta on osa hallitusohjelmaan kuuluvaa ruoka-alan kasvuohjelmaa. Osana Kasvualustaa Ruokatieto Yhdistys rakentaa ja johtaa kansallista ruokaviennin strategiaa ja toimii ruoka-alan äänenä. Suvi ry kehittää vientipalveluja, jotka mahdollistavat viennin toteuttamisen tehokkaasti. Esimerkiksi uusi Runway-palvelu tarjoaa yrityksille sparrausta kansainvälisille markkinoille suunnattujen tuotekonseptien kehittämisessä.
Helmikuun lopulla käynnistyy ruoka-alan kasvuohjelmaan kuuluva vertaisoppimisen pilotti ruokaviennin edelläkävijöille. Pilotissa kansainvälisen kaupan asiantuntijat jakavat kokemuksiaan ja sparraavat toisiaan. Vertaistapaamisia ohjaa ja pilotin toteuttaa Kasvuryhmä.
Ruokatieto Yhdistys ry - rakkaudesta oman maan ruokaan
Ruokatieto Yhdistys ry viestii suomalaisen ruokaketjun osaamisesta ja työstä. Toimintamme ytimessä on suomalaisen ruoan arvostetuin alkuperämerkki Hyvää Suomesta. 350 jäsentä ja merkinhaltijaa edustavat ruoka-alan toimijoita monipuolisesti. Ruokakasvatus lapsille ja nuorille tekee tunnetuksi ruoan reittiä pellolta pöytään, opettaa kuluttajuustaitoja sekä vahvistaa rakentavaa ruokapuhetta. Suomalaisen ruoan vientiä ja menestystä maailmalla edistämme rakentamalla elintarvikealan kasvua yrityslähtöisesti yhdessä valtion ja alan verkostojen kanssa.
