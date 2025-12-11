Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta auttaa kaksinkertaistamaan ruokaviennin

Vientivuosi 2026 polkaistiin vauhtiin Säätytalolla 27.1.2026. Maa- ja metsätalousministeriön tapahtumassa kerrottiin yrityksille hallitusohjelman mukaisen ruoka-alan kasvuohjelman toimenpiteistä ja vienninedistämispalveluista.

Ruokavientiin investointi kannattaa

Ruokaviennissä on merkittävää kasvupotentiaalia: Suomen ruokavienti on vain 2,4 miljardia euroa, kun ruokavienti koko Pohjois-Euroopasta on yli 110 miljardia euroa. Viime vuonna Suomen ruokavienti kasvoi viisi prosenttia eli 117 miljoonaa euroa.

Ruokaviennillä on merkittävä vaikutus kansantalouteen, elintarviketeollisuuteen ja alkutuotantoon sekä välillisesti tukipalveluihin. Ruokaviennin kasvu parantaa kotimaisen tuotannon kannattavuutta, vahvistaa maamme kauppatasetta ja lisää työpaikkoja Suomeen.

”Ruokavientiin investoitu miljardi tuottaa 10 000 uutta työpaikkaa suoraan elintarvikeketjuun. Välillisesti työpaikkoja syntyy monin verroin enemmän”, toteaa ruokaviennin kasvujohtaja Jyrki Karlsson Ruokatiedosta.

Suomella on keskeisiä kilpailuetuja elintarviketuotannossa, kuten puhdas luonto ja turvallinen, korkean teknologian yhteiskunta. Ruoantuotanto on Suomessa kestävällä pohjalla, ja elintarviketeollisuudessa on paljon innovointikykyä ja -halukkuutta. Tämä luo pitkän tähtäimen kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.

Kasvualusta luo pysyvää ruokaviennin mallia

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta on osa hallitusohjelmaan kuuluvaa ruoka-alan kasvuohjelmaa. Osana Kasvualustaa Ruokatieto Yhdistys rakentaa ja johtaa kansallista ruokaviennin strategiaa ja toimii ruoka-alan äänenä. Suvi ry kehittää vientipalveluja, jotka mahdollistavat viennin toteuttamisen tehokkaasti. Esimerkiksi uusi Runway-palvelu tarjoaa yrityksille sparrausta kansainvälisille markkinoille suunnattujen tuotekonseptien kehittämisessä.

Helmikuun lopulla käynnistyy ruoka-alan kasvuohjelmaan kuuluva vertaisoppimisen pilotti ruokaviennin edelläkävijöille. Pilotissa kansainvälisen kaupan asiantuntijat jakavat kokemuksiaan ja sparraavat toisiaan. Vertaistapaamisia ohjaa ja pilotin toteuttaa Kasvuryhmä.