Helsinki tehostaa toimiaan asunnottomuuden vähentämiseksi
28.1.2026 12:02:04 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsinki on onnistunut vähentämään asunnottomuutta merkittävästi viime vuosina. Perheiden asunnottomuus on lähes poistunut. Yksin elävien asunnottomien määrä kääntyi kuitenkin lievään kasvuun vuonna 2024 ja jatkoi kasvuaan viime vuonna. Helsinki on tästä kehityksestä erittäin huolestunut.
Helsinki on vastannut asunnottomuuden haasteeseen lisäämällä 15 työntekijää asunnottomuustyöhön ja kaksi asumisneuvontaan. Lisäksi Helsinki on lisännyt jalkautuvaa työtä päihderiippuvaisten pariin ja nopeuttanut merkittävästi päihderiippuvaisten hoitoon ja kuntoutukseen pääsyä.
Helsingissä on myös käynnissä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen hanke (2025–2027) osana kansallista ympäristöministeriön asunnottomuusohjelmaa. Hankkeessa etsitään uusia, vaikeutuneeseen tilanteeseen sopivia asunnottomuuden ehkäisyn ja poistamisen keinoja eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.
Osana hanketta Y-Säätiö tuottaa kaupungille päätöksenteon ja käytännön työn tueksi tutkimustietoa siitä, miten pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tähtäävät uudet toimintatavat toteutuvat ja ovatko ne vaikuttavia.
Uusia toimia asunnottomuuden vähentämiseen
Helsinki on varannut tälle vuodelle 3,5 miljoonan euron lisämäärärahan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen toimenpiteiden toteuttamiseen. Tänä vuonna Helsinki hankkii esimerkiksi 48 uutta Asunto ensin -periaatteella* toimivaa asuntoa. Näissä yksiköissä jokaiselle asukkaalle tarjotaan oma sosiaalityöntekijä, joka työskentelee tiiviisti asukkaan kanssa hänen asuinympäristössään ja verkostoissaan.
– Lisäksi selvitämme yksinäisten asunnottomien tämänhetkisen tilanteen ja suunnittelemme sen perusteella tarvittavia lisätoimenpiteitä, kertoo Helsingin nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela.
Samanaikaiset muutokset lisänneet asunnottomuutta
Asunnottomien määrän kasvuun ovat vaikuttaneet toimintaympäristössä tapahtuneet samanaikaiset muutokset, kuten sosiaaliturvan leikkaukset, elinkustannusten kasvu, vaikeus löytää Kelan sosiaaliturvarajoihin meneviä asuntoja sekä työttömyyden lisääntyminen.
Viime vuosina Helsingissä asuntojen saatavuus on ollut aikaisempaan verrattuna hyvä, mikä on helpottanut tilannetta. Asuntorakentamisen vähäisyys, Helsingin ennätyksellinen väestönkasvu sekä valtion tukemaan asuntotuotantoon kohdistuvat leikkaukset muuttavat tilannetta jatkossa vaikeammaksi.
Valtaosa asunnottomista yksineläviä
Helsingissä oli marraskuussa 2025 yhteensä 979 asunnotonta, kun heitä vuonna 2019 oli vielä 1800. Vaikka Helsinki on onnistunut vähentämään asunnottomuutta merkittävästi pitkäjänteisillä toimenpiteillä, niin huolestuttavaa on, että määrä kääntyi viime vuonna kasvuun. Asunnottomuus on lisääntynyt samanaikaisesti muuallakin Suomessa.
Helsingin asunnottomista valtaosa on yksineläviä. Asunnottomia perheitä on vain muutama. Heillä kaikilla on tilapäinen asunto.
Helsinki on sitoutunut poistamaan asunnottomuuden vuoteen 2030 mennessä. Helsingissä valmistellaan parhaillaan vuoteen 2029 ulottuvaa kolmatta asunnottomuusohjelmaa uuden kaupunkistrategian mukaisesti.
*) Asunto ensin -periaate tarkoittaa toimintamallia, jossa asunnottomalle tarjotaan asunto ilman ehtoja ja sen jälkeen muuta tukea arkeen. Asunnottoman ei esimerkiksi tarvitse olla raitis saadakseen kodin.
Yhteyshenkilöt
Mikko Tamminen
Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja
Puh. 050 339 5858
mikko.tamminen@hel.fi
Leena Luhtasela
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja
Puh. 09 310 64489
leena.luhtasela@hel.fi
