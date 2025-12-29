Toimihenkilöliitto ERTO

Erto, Super ja Tehy antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle

29.1.2026 14:56:25 EET | Toimihenkilöliitto ERTO | Tiedote

Jaa

Sote ry:n jäsenjärjestöt Erto, Super ja Tehy ovat antaneet lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lisäksi Erto on ilmoittanut koko alaa koskevasta vuoronvaihtokiellosta sekä tiettyjä alan yrityksiä koskevasta hakusaarrosta.

Jalat portaissa.
Jalat portaissa. Kuvaaja: Pia Inberg.

Lakko alkaa tiistaina 17.2.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 19.2.2026 klo 23.59. Lakko koskee tiettyjä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavia yksikköjä Lapissa ja Pohjois-PohjanmaallaLakolla vaaditaan alalle riittäviä palkankorotuksia sekä alan muiden epäkohtien korjaamista. 
 
Neuvotteluja yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotuksista ja muista työehdoista käytiin 3.11.2025 lähtien. Erto ja muut työntekijäliitot vaativat alalle oikeudenmukaisia palkankorotuksia.  
 
Lisäksi työntekijäliitot vaativat kirjauksia, joilla olisi korjattu alan epäkohtia, kuten esimerkiksi määräaikaisiin työsopimuksiin ja vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyviä ongelmia.  
 
Työntekijäpuolen näkemyksen mukaan työnantajapuolen tarjoukset olivat tasoltaan liian heikkoja.  Neuvottelut päättyivät tuloksettomina eilen 28.1.  
 
”Matalapalkkaisella ja naisvaltaisella yksityisellä sosiaalipalvelualalla tarvitaan veto- ja pitovoimaa sekä reiluja työnteon ehtoja. Tämä on tärkeää myös tasa-arvon näkökulmasta. Työnantajilla ei ole valitettavasti ollut riittävää valmiutta korjata alan epäkohtia.”, kertoo Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola. 
 
Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025.  

Lue lisää: 
https://www.erto.fi/yksityisen-sosiaalipalvelualan-tyotaistelut-ukk-2026

https://www.erto.fi/lakko-attendo-esperi-ja-mehilainen-konserneissa-17.-19.2.2026

https://www.erto.fi/ajankohtaista/yksityisen-sosiaalipalvelualan-tes-neuvottelut-2025

Lisätietoja: 
Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi  

Avainsanat

Toimihenkilöliitto Ertolakkovaroituslakkosote rysupertehyvuoronvaihtokieltohakusaartososiaalialayksityinen sosiaalipalvelualatyöehtosopimustes-neuvottelutertotyöehdottyöelämä

Yhteyshenkilöt

Linkit

Erto ry ja Sote ry

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia. 
 
Erto, SuPer ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:een, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta eräiden muiden työntekijäliittojen ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee reilu 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, kotipalvelut, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt sekä ensi- ja turvakodit. 

Erton logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Toimihenkilöliitto ERTO

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye