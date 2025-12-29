Erto, Super ja Tehy antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Lakko alkaa tiistaina 17.2.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 19.2.2026 klo 23.59. Lakko koskee tiettyjä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavia yksikköjä Lapissa ja Pohjois-PohjanmaallaLakolla vaaditaan alalle riittäviä palkankorotuksia sekä alan muiden epäkohtien korjaamista.



Neuvotteluja yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotuksista ja muista työehdoista käytiin 3.11.2025 lähtien. Erto ja muut työntekijäliitot vaativat alalle oikeudenmukaisia palkankorotuksia.



Lisäksi työntekijäliitot vaativat kirjauksia, joilla olisi korjattu alan epäkohtia, kuten esimerkiksi määräaikaisiin työsopimuksiin ja vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyviä ongelmia.



Työntekijäpuolen näkemyksen mukaan työnantajapuolen tarjoukset olivat tasoltaan liian heikkoja. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina eilen 28.1.



”Matalapalkkaisella ja naisvaltaisella yksityisellä sosiaalipalvelualalla tarvitaan veto- ja pitovoimaa sekä reiluja työnteon ehtoja. Tämä on tärkeää myös tasa-arvon näkökulmasta. Työnantajilla ei ole valitettavasti ollut riittävää valmiutta korjata alan epäkohtia.”, kertoo Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola.



Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025.

Lue lisää:

https://www.erto.fi/yksityisen-sosiaalipalvelualan-tyotaistelut-ukk-2026

https://www.erto.fi/lakko-attendo-esperi-ja-mehilainen-konserneissa-17.-19.2.2026

https://www.erto.fi/ajankohtaista/yksityisen-sosiaalipalvelualan-tes-neuvottelut-2025

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi



