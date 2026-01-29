Kaarlen palkinnot kirjailija Juha Itkoselle, tietokirjailija Noora Vaaralalle ja suomentaja Antero Tiittulalle
30.1.2026 21:00:00 EET | Gummerus | Tiedote
Kaarlen palkinnon kaunokirjailijalle saa Juha Itkonen romaanistaan Huomenna kerron kaiken. Kaarlen tietokirjapalkinto myönnetään Noora Vaaralalle taiteilija Reidar Särestöniemen elämäkerrasta Sarviini puhkeaa lehti. Suomentaja Antero Tiittula palkitaan vuonna 2025 ilmestyneistä laatukäännöksistä Barbara Kingsolverin romaanille Demon Coppperhead ja Richard Powersin romaanille Alkumeri. Kaarlen palkinnot on nimetty Gummeruksen perustajan Kaarle Jaakko Gummeruksen mukaan.
Lukijoiden ja kriitikoiden kiittämä ja myyntilistojen kärkeen yltänyt Huomenna kerron kaiken on Juha Itkosen ansiokkaan kirjailijanuran kymmenes romaani.
”Huomenna kerron kaiken on kerronnallisesti taidokas ja rakenteeltaan hallittu romaani sanojen voimasta: siitä mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta. Läpi uransa Juha Itkonen on ollut loistava kuvaamaan romaanihenkilöitään. Hän onnistuu poikkeuksellisen hienosti avatessaan lukijalle antikvariaatin pitäjä Lassen kompleksisen ajatusmaailman ja oikukkaan sielun. Lasse ja Marja rakastuvat kirjojen keskellä ja etsivät vastauksia kirjallisuudesta. Sanojen vastaparina on kosketus. Kahden keski-ikäisen rakkaus hehkuu fyysisenä ja aistillisena. Intohimoa ja halun leikkiä kuvataan suoraan ja konstailematta. Juha Itkosen komea ja tuottelias kirjailijanura on jatkunut yli kaksikymmentä vuotta, ja nyt hän on kirjoittanut tähän mennessä kenties hienoimman romaaninsa”, Gummeruksen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Aleksi Pöyry sanoo.
Noora Vaaralan taiturimaisesti kirjoitettu kirja Sarviini puhkeaa lehti. Ihmeellinen Reidar Särestöniemi tempaa lukijan mukaan pohjoisen taiteilijan maailmaan ja menneiden vuosikymmenten Suomeen.
”Vaaralan vahvuus on pettämätön tyylitaju, ja lopputuloksena on kirkas, hallittu henkilökuva. Kuten laadukkaan elämäkertateoksen kuuluu, se perustuu runsaaseen taustatyöhön, haastatteluihin ja arkistoissa uurastukseen. Vaarala ei kuitenkaan tyydy kertaamaan ja jäsentämään aiemmin Reidar Särestöniemestä sanottua, vaan tuo esiin uuden, paljolti vaietun näkökulman. Homoseksuaalinen identiteetti oli olennainen osa sekä Särestöniemen taidetta että hänen persoonaansa, ja Vaaralan teos uudelleenkirjoittaa nämä näkökulmat osaksi suomalaista sateenkaarihistoriaa. Sarviini puhkeaa lehti on sivistävä ja silmiä avaava lukukokemus, joka ulottuu sydämeen asti”, Johanna Laitinen, Gummeruksen tietokirjallisuuden ja suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja, luonnehtii.
Barbara Kingsolverin Pulitzer-palkittu romaani Demon Copperhead ja yhdysvaltalaisen nykykirjallisuuden jättiläisen Richard Powersin kiitetty Alkumeri-romaani ilmestyivät vuonna 2025 Antero Tiittulan taidokkaina suomennoksina.
”Nämä kaksi hyvin erilaista suomennostyötä todistavat, kuinka suomentaja Antero Tiittula tavoittaa käännöksissään poikkeuksetta kielen moninaiset rekisterit vaivattoman ja elegantin oloisesti, kuitenkin säilyttäen alkutekstin hienovaraiset merkitykset ja eetoksen. Tiittula on työssään aina luotettava, luova ja huolellinen. Hänellä on ilmiömäinen taito selättää kääntämisen kinkkisimmätkin haasteet, oli kyse sitten tekoälykehityksen tai valtameritutkimuksen monimutkaisista yksityiskohdista tai Yhdysvaltojen opioidikriisin keskellä elävän orpopoika Demonin kaltaisen henkilöhahmon vallattoman omalakisesta puheenparresta. Tiittulan rytmiltään äärimmäisen luontevaa tekstiä tekee mieli lukea ääneen. Lukija saa ihastella lopputulosta ja häikäistyä rakkaan suomen kielemme säkenöivästä ja kipunoivasta ilmaisuvoimasta”, Johanna Laitinen toteaa.
