Kokoomuksen Wallinheimo: SDP vaatii hallitukselta kovempia päätöksiä, joita on itse vastustanut – pelkona oma selittely ensi vaalikaudella

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon mukaan SDP:stä esitetyt puheenvuorot julkisen talouden tilasta paljastavat puolueen ajautuneen vaikeaan ristiriitaan.



– SDP:stä vaaditaan hallitukselta nyt entistä kovempaa sopeuttamista, vaikka puolue on jääräpäisesti vastustanut kaikkia säästötoimia koko tämän hallituskauden. Puolueessa alkaa valjeta se, ettei se voi väistää tulevia sopeutuksia ja lunastaa katteettomia lupauksiaan, mikäli se pääsee hallitusvastuuseen, Wallinheimo sanoo.



Joona Räsänen syyttää hallitusta velkaantumisesta ja vastuun siirtämisestä eteenpäin. Wallinheimo huomauttaa, että Orpon hallitus on tehnyt juuri niitä päätöksiä, joita SDP ei ollut valmis tekemään hallitusvastuussa, eikä ole ollut valmis tukemaan edes oppositiossa.



– Tämän hallituksen syyttäminen vastuunpakoilusta on SDP:ltä rimanalitus. Olemme tehneet sopeutuksia ja rakenteellisia uudistuksia, jotta Suomen talous saadaan kestävälle uralle ja EU:n vaatimuksiin vastataan. Tämä ei ole ollut helppo tie, mutta vastuullinen talouspolitiikka harvoin on, Wallinheimo sanoo.



Wallinheimon mukaan kritiikki ontuu, sillä SDP on vastustanut järjestelmällisesti hallituksen tekemiä sopeutustoimia ja kasvua tukevia uudistuksia.



– SDP kantaa nyt huolta EU:n alijäämämenettelystä, mutta samaan aikaan on vaatinut jo päätettyjen säästöjen perumista. Samalla puolue on systemaattisesti vastustanut näitä toimia yksi toisensa jälkeen. On vaikea nähdä, miten julkista taloutta vahvistetaan, jos kaikki keinot ovat yhtä aikaa sekä välttämättömiä että mahdottomia, Wallinheimo toteaa.



Wallinheimon mukaan SDP:n talouspolitiikan suurin ongelma on uskottavuus.



– Kyse on myös veronmaksajien oikeusturvasta. Ihmisillä ja yrityksillä on oikeus johdonmukaiseen ja ennakoitavaan talouspolitiikkaan. Nyt SDP:n linja näyttää vaihtuvan aina yleisöstä riippuen. Eihän SDP:n linjasta ei ota se kuuluisa Erkkikään selvää, Wallinheimo sanoo.