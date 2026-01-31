Kokoomuksen Wallinheimo: SDP vaatii hallitukselta kovempia päätöksiä, joita on itse vastustanut – pelkona oma selittely ensi vaalikaudella
31.1.2026 13:33:47 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo pitää hyvänä sitä, että SDP:n Joona Räsänen on viimein heräämässä huoleen Suomen julkisen talouden tilasta. Wallinheimon mukaan SDP:ssä näyttää valjenneen se, että lukuisat kansalaisille annetut hövelit lupaukset näyttävät haihtuvan savuna ilmaan, koska myös seuraavan hallituksen on jatkettava sopeutustoimia miljardien edestä.
Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon mukaan SDP:stä esitetyt puheenvuorot julkisen talouden tilasta paljastavat puolueen ajautuneen vaikeaan ristiriitaan.
– SDP:stä vaaditaan hallitukselta nyt entistä kovempaa sopeuttamista, vaikka puolue on jääräpäisesti vastustanut kaikkia säästötoimia koko tämän hallituskauden. Puolueessa alkaa valjeta se, ettei se voi väistää tulevia sopeutuksia ja lunastaa katteettomia lupauksiaan, mikäli se pääsee hallitusvastuuseen, Wallinheimo sanoo.
Joona Räsänen syyttää hallitusta velkaantumisesta ja vastuun siirtämisestä eteenpäin. Wallinheimo huomauttaa, että Orpon hallitus on tehnyt juuri niitä päätöksiä, joita SDP ei ollut valmis tekemään hallitusvastuussa, eikä ole ollut valmis tukemaan edes oppositiossa.
– Tämän hallituksen syyttäminen vastuunpakoilusta on SDP:ltä rimanalitus. Olemme tehneet sopeutuksia ja rakenteellisia uudistuksia, jotta Suomen talous saadaan kestävälle uralle ja EU:n vaatimuksiin vastataan. Tämä ei ole ollut helppo tie, mutta vastuullinen talouspolitiikka harvoin on, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan kritiikki ontuu, sillä SDP on vastustanut järjestelmällisesti hallituksen tekemiä sopeutustoimia ja kasvua tukevia uudistuksia.
– SDP kantaa nyt huolta EU:n alijäämämenettelystä, mutta samaan aikaan on vaatinut jo päätettyjen säästöjen perumista. Samalla puolue on systemaattisesti vastustanut näitä toimia yksi toisensa jälkeen. On vaikea nähdä, miten julkista taloutta vahvistetaan, jos kaikki keinot ovat yhtä aikaa sekä välttämättömiä että mahdottomia, Wallinheimo toteaa.
Wallinheimon mukaan SDP:n talouspolitiikan suurin ongelma on uskottavuus.
– Kyse on myös veronmaksajien oikeusturvasta. Ihmisillä ja yrityksillä on oikeus johdonmukaiseen ja ennakoitavaan talouspolitiikkaan. Nyt SDP:n linja näyttää vaihtuvan aina yleisöstä riippuen. Eihän SDP:n linjasta ei ota se kuuluisa Erkkikään selvää, Wallinheimo sanoo.
Sinuhe Wallinheimo
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
