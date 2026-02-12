Kriisit uhkaavat lasten arkea ja hyvää lapsuutta
12.2.2026 00:01:00 EET | Lapsiasiavaltuutettu | Tiedote
Lapsiasiavaltuutettu esittää eduskuntakertomuksessaan vakavan huolensa kriisien vaikutuksista lasten arkeen ja lapsuuteen. Lasten asiat eivät kuulu yhteiskunnallisessa keskustelussa niin paljon kuin olisi syytä, eikä lasten etua riittävästi huomioida lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lapsiasiavaltuutettu luovuttaa kertomuksensa eduskunnalle 12.2.
Lapsiasiavaltuutetun eduskuntakertomuksen mukaan viimeiset neljä vuotta ovat olleet lapsille, nuorille ja perheille vaikeita. Erilaiset kriisit ovat seuranneet toistaan ja vaikuttaneet lasten elinoloihin. Samalla on toteutettu politiikkaa, jossa on tietoisesti tehty lasten edun vastaisia päätöksiä esimerkiksi kaikkein köyhimpien perheiden sosiaaliturvaa leikkaamalla ja alkoholin saatavuutta helpottamalla.
– Haluan painottaa eduskunnalle, että lapset yrittävät elää hyvää lapsuutta aikuisten luomassa, ajoittain sietämättömän vaikeassa maailmassa. Suomella on erinomaiset edellytykset pitää hyvää huolta kaikista lapsistaan. Aikuisten täytyy lakeja säätämällä ja päätöksiä tekemällä huolehtia siitä, että lasten etu todella toteutuu, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa.
Lainsäädäntöön tarvittavat kiireellisimmät muutokset
Lapsiasiavaltuutettu esittää, että lapsen edun huomioiminen lisätään Suomen perustuslakiin. Jos lainsäädännön tasolla ei erikseen vaadita lapsen edun huomioimista tärkeimpänä tekijänä lapsia koskevissa asioissa, tämä jää helposti päätöksentekijöiden hyvän tahdon varaan ja siten liian helposti toteutumatta.
– Erityisen huolestuttavaa on, että jopa lainsäädäntömuutoksia tehdään huolimatta siitä, että niillä on todettu olevan vain kielteisiä vaikutuksia lasten oikeuksiin ja lasten hyvinvointiin, juristi Merike Helander lapsiasiavaltuutetun toimistosta kertoo.
Yhtenä akuuttina kriisinä lapsiasiavaltuutettu nostaa eduskuntakertomuksessaan esille mielenterveysasiat. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut toteutuvat puutteellisesti ja ne järjestetään eri tavoin eri alueilla. Kokonaisuudesta on tärkeää säätää lainsäädännöllä kaikkia alueita velvoittavasti.
Lapsiasiavaltuutettu tuo kertomuksessaan neljä ehdotusta:
- Lapsen edun ensisijaisuus sisällytetään perustuslain perusoikeussäännöksiin.
- Lainsäädännöllä varmistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin yhtenevät kansalliset rakenteet ja työnjako. Myös lasten ja nuorten päihdepalveluja kehitetään ja resursoidaan kiireellisesti.
- Perustetaan lapsipolitiikan arviointineuvosto.
- Lastensuojelulaki kirjoitetaan uudelleen kokonaisuudessaan. Lastensuojelun painopisteen on siirryttävä ennaltaehkäisyyn ja avohuollon palveluihin.
Lapsiasiavaltuutetun eduskuntakertomus 2026
Eduskuntakertomuksen tarkoitus on antaa eduskunnalle katsaus lasten asemasta ja heidän oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa vuosina 2022–2025. Kertomuksen tavoitteena on auttaa eduskuntaa huomioimaan lapsen oikeudet päätöksenteossaan, jotta se voisi edistää hyvää ja lapsioikeusperustaista lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaa.
Lapsiasiavaltuutetun eduskuntakertomuksessa äänen saavat suomalaislapset ja asiantuntijat. Analyysit luotaavat syvälle lasten ja nuorten arkeen, kouluun, palveluihin ja lainsäädäntöön.
Lisätietoja
Lapsiasiavaltuutetun eduskuntakertomuksen julkaisutilaisuus pidetään Finlandia-talossa torstaina 12.2. klo 12–15. Sitä voi seurata etäyhteydellä. Jos haluat tulla paikan päälle, otathan yhteyttä hallinnolliseen avustajaamme Mari Laitiseen.
Julkaisutilaisuus on suomenkielinen, ja siinä on viittomakielen tulkkaus. Eduskuntakertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Siinä on tiivistelmät myös pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Ruotsinkielinen tiedote julkaistaan pian. Eduskuntakertomuksen vedoksen voi pyytää etukäteen tutustuttavaksi viestintäasiantuntija Annaleena Airalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina PekkarinenLapsiasiavaltuutettu | Barnombudsmannenelina.pekkarinen@oikeus.fi
Mari LaitinenHallinnollinen avustaja | Administrativ assistent
Lapsiasiavaltuutetun haastattelupyynnöt | Intervjuförfrågningar till barnombudsmannen
Annaleena AiraViestintäasiantuntija | KommunikationsexpertLapsiasiavaltuutetun toimisto
Eduskuntakertomuksen vedos
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.
* * *
Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.
Kriser hotar barnens vardag och en god barndom12.2.2026 00:01:00 EET | Pressmeddelande
Barnombudsmannen framför i sin riksdagsberättelse sin allvarliga oro över krisernas inverkan på barnens vardag och barndom. Barnens angelägenheter hörs inte så mycket i samhällsdebatten som de borde och barnens bästa beaktas inte tillräckligt i beslutsfattande som gäller barn. Barnombudsmannen överlämnar sin berättelse till riksdagen den 12 februari.
