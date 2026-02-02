Naistenpäivän tiedesauna – tiedettä, teknologiaa ja ainutlaatuinen saunaelämys Kumpulassa
Tervetuloa naistenpäivän tiedesaunaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle torstaina 5.3.2026!
Helsingin yliopisto kutsuu toimittajat perinteiseen, naistenpäivän alla järjestettävään tiedesaunaan. Tänä vuonna luvassa on ajankohtaista tiedettä ja teknologiaa Kumpulan kampuksen tutkijoiden johdolla – napakoita puheenvuoroja ja keskustelua tutkijoiden kanssa sekä rentoa verkostoitumista ruokailun ja saunan merkeissä.
Aika: torstai 5.3.2026 klo 14 alkaen
Paikka: Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Exactum A114
Ilmoittautuminen viimeistään 26.2. mennessä tästä linkistä.
Iltapäivän aikana kuulemme yleistajuisia ja keskustelua herättäviä esityksiä. Jokaisen puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tutkijat ovat paikalla myös ruokailun aikana, jolloin keskustelua voi jatkaa vapaamuotoisesti.
Ennen saunaa halukkailla on mahdollisuus tutustua fysiikan osaston röntgenlaboratorioon, jossa voi nähdä, miten uusien akkumateriaalien, meteoriittien, kyynelnestekalvon vahakerroksen, tai Vasa-laivan tammen rakenteita selvitetään röntgensäteiden avulla.
Tilaisuuden kruunaa ainutlaatuinen saunaelämys Kumpulassa: kampuksella ei normaalisti ole saunaa, mutta tuomme paikalle liikuteltavan puulämmitteisen tynnyrisaunan keskelle kampusta. Otathan mukaan uikkarin, pyyhkeen sekä halutessasi sandaalit.
Ohjelma
14.00 Tilaisuuden avaus, viestintäpäällikkö Tanja Paananen
14.10 Tutkijoiden puheenvuorot
-
Tekoäly ja kestävyys, ratkaisuja ilmastokriisiin vai uusi ongelma?
tietojenkäsittelytieteen professori Laura Ruotsalainen
-
Aurinkomyrskyt tulevaisuuden kiertoradoilla: ilmakehän ja avaruuden rajalla
avaruusfysiikan professori Emilia Kilpua
-
Maan muisti: sedimentit ihmisen ja ilmaston historian arkistona
sedimentologian professori Anu Kaakinen
-
Radioleimatut merkkiaineet lääkekehityksen tukena
radiolääkeainekemian professori Mirkka Sarparanta
15.10 Ruokailua ja seurustelua
15.45-16.15 Mahdollisuus tutustua fysiikan osaston röntgenlaboratorioon, jossa voi nähdä, miten uusien akkumateriaalien, meteoriittien, kyynelnestekalvon vahakerroksen, tai Vasa-laivan tammen rakenteita selvitetään röntgensäteiden avulla. Laboratoriota esittelee materiaalifyysikko Kirsi Svedström.
16.15 Sauna
18.00 Tilaisuus päättyy
Voit mielellään välittää kutsua myös toimittajakollegoillesi. Tilaisuuteen voi osallistua ainoastaan paikan päällä; sitä ei striimata eikä tallenneta.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan – sekä kokemaan tiedesauna Kumpulassa!
