Naistenpäivän tiedesauna – tiedettä, teknologiaa ja ainutlaatuinen saunaelämys Kumpulassa

Helsingin yliopisto kutsuu toimittajat perinteiseen, naistenpäivän alla järjestettävään tiedesaunaan. Tänä vuonna luvassa on ajankohtaista tiedettä ja teknologiaa Kumpulan kampuksen tutkijoiden johdolla – napakoita puheenvuoroja ja keskustelua tutkijoiden kanssa sekä rentoa verkostoitumista ruokailun ja saunan merkeissä.

Aika: torstai 5.3.2026 klo 14 alkaen

Paikka: Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Exactum A114

Ilmoittautuminen viimeistään 26.2. mennessä tästä linkistä.

Iltapäivän aikana kuulemme yleistajuisia ja keskustelua herättäviä esityksiä. Jokaisen puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tutkijat ovat paikalla myös ruokailun aikana, jolloin keskustelua voi jatkaa vapaamuotoisesti.

Ennen saunaa halukkailla on mahdollisuus tutustua fysiikan osaston röntgenlaboratorioon, jossa voi nähdä, miten uusien akkumateriaalien, meteoriittien, kyynelnestekalvon vahakerroksen, tai Vasa-laivan tammen rakenteita selvitetään röntgensäteiden avulla.

Tilaisuuden kruunaa ainutlaatuinen saunaelämys Kumpulassa: kampuksella ei normaalisti ole saunaa, mutta tuomme paikalle liikuteltavan puulämmitteisen tynnyrisaunan keskelle kampusta. Otathan mukaan uikkarin, pyyhkeen sekä halutessasi sandaalit.

Ohjelma

14.00 Tilaisuuden avaus, viestintäpäällikkö Tanja Paananen

14.10 Tutkijoiden puheenvuorot

Tekoäly ja kestävyys, ratkaisuja ilmastokriisiin vai uusi ongelma?

tietojenkäsittelytieteen professori Laura Ruotsalainen

Aurinkomyrskyt tulevaisuuden kiertoradoilla: ilmakehän ja avaruuden rajalla

avaruusfysiikan professori Emilia Kilpua

Maan muisti: sedimentit ihmisen ja ilmaston historian arkistona

sedimentologian professori Anu Kaakinen

Radioleimatut merkkiaineet lääkekehityksen tukena

radiolääkeainekemian professori Mirkka Sarparanta

15.10 Ruokailua ja seurustelua



15.45-16.15 Mahdollisuus tutustua fysiikan osaston röntgenlaboratorioon, jossa voi nähdä, miten uusien akkumateriaalien, meteoriittien, kyynelnestekalvon vahakerroksen, tai Vasa-laivan tammen rakenteita selvitetään röntgensäteiden avulla. Laboratoriota esittelee materiaalifyysikko Kirsi Svedström.



16.15 Sauna



18.00 Tilaisuus päättyy

Voit mielellään välittää kutsua myös toimittajakollegoillesi. Tilaisuuteen voi osallistua ainoastaan paikan päällä; sitä ei striimata eikä tallenneta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan – sekä kokemaan tiedesauna Kumpulassa!