Naistenpäivän tiedesauna – tiedettä, teknologiaa ja ainutlaatuinen saunaelämys Kumpulassa

2.2.2026 13:10:07 EET | Helsingin yliopisto | Kutsu

Tervetuloa naistenpäivän tiedesaunaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle torstaina 5.3.2026! 

Helsingin yliopisto kutsuu toimittajat perinteiseen, naistenpäivän alla järjestettävään tiedesaunaan. Tänä vuonna luvassa on ajankohtaista tiedettä ja teknologiaa Kumpulan kampuksen tutkijoiden johdolla – napakoita puheenvuoroja ja keskustelua tutkijoiden kanssa sekä rentoa verkostoitumista ruokailun ja saunan merkeissä. 

Aika: torstai 5.3.2026 klo 14 alkaen 
Paikka: Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Exactum A114 

Ilmoittautuminen viimeistään 26.2. mennessä tästä linkistä.

Iltapäivän aikana kuulemme yleistajuisia ja keskustelua herättäviä esityksiä. Jokaisen puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tutkijat ovat paikalla myös ruokailun aikana, jolloin keskustelua voi jatkaa vapaamuotoisesti. 

Ennen saunaa halukkailla on mahdollisuus tutustua fysiikan osaston röntgenlaboratorioon, jossa voi nähdä, miten uusien akkumateriaalien, meteoriittien, kyynelnestekalvon vahakerroksen, tai Vasa-laivan tammen rakenteita selvitetään röntgensäteiden avulla. 

Tilaisuuden kruunaa ainutlaatuinen saunaelämys Kumpulassa: kampuksella ei normaalisti ole saunaa, mutta tuomme paikalle liikuteltavan puulämmitteisen tynnyrisaunan keskelle kampusta. Otathan mukaan uikkarin, pyyhkeen sekä halutessasi sandaalit. 

Ohjelma

14.00 Tilaisuuden avaus, viestintäpäällikkö Tanja Paananen 

14.10 Tutkijoiden puheenvuorot 

  • Tekoäly ja kestävyys, ratkaisuja ilmastokriisiin vai uusi ongelma? 
    tietojenkäsittelytieteen professori Laura Ruotsalainen 

  • Aurinkomyrskyt tulevaisuuden kiertoradoilla: ilmakehän ja avaruuden rajalla 
    avaruusfysiikan professori Emilia Kilpua 

  • Maan muisti: sedimentit ihmisen ja ilmaston historian arkistona 
    sedimentologian professori Anu Kaakinen 

  • Radioleimatut merkkiaineet lääkekehityksen tukena 
    radiolääkeainekemian professori Mirkka Sarparanta 

15.10 Ruokailua ja seurustelua 
 
15.45-16.15 Mahdollisuus tutustua fysiikan osaston röntgenlaboratorioon, jossa voi nähdä, miten uusien akkumateriaalien, meteoriittien, kyynelnestekalvon vahakerroksen, tai Vasa-laivan tammen rakenteita selvitetään röntgensäteiden avulla. Laboratoriota esittelee materiaalifyysikko Kirsi Svedström. 
 
16.15 Sauna 
 
18.00 Tilaisuus päättyy 

Voit mielellään välittää kutsua myös toimittajakollegoillesi. Tilaisuuteen voi osallistua ainoastaan paikan päällä; sitä ei striimata eikä tallenneta. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan – sekä kokemaan tiedesauna Kumpulassa! 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

