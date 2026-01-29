Kansainvälisen luontopaneelin seuraava arviointiraportti käsittelee luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan kytköksiä

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) tuottaa laajoja tieteellisiä arvioita luonnon monimuotoisuuden tilasta, sen muutoksista ja vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin.

Seuraava arviointiraportti kokoaa yhteen tutkimustietoa siitä, miten yritykset vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja miten yritykset ovat riippuvaisia luonnon ekosysteemipalveluista. Raportin tavoitteena on tunnistaa yritysten toimet, joilla voidaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), Pariisin ilmastosopimusta ja Kunming–Montrealin biodiversiteettikehystä.

Raportti kokoaa menetelmiä yritysten luontovaikutusten ja riippuvuuksien mittaamiseen, raportointiin ja riskien hallintaan. Lisäksi raportti esittää toimenpiteitä, joilla yhteiskunnan eri toimijat voivat luoda yrityksille toimintaympäristön, joka tukee haitallisten luontovaikutusten vähentämistä ja luonnon kannalta positiivisten toimien vahvistamista.

IPBES vahvistaa tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta luontokysymyksissä

IPBES on IPCC:n kaltainen, YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin. IPBESin tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä. IPBES tukee kansainvälisten luonto- ja ilmastosopimusten toimeenpanoa ja edistämistä. Ne palvelevat kansainvälistä yhteisöä, hallituksia ja yhteiskuntaa.

Vuonna 2024 hyväksyttiin kaksi IPBESin laajaa raporttia, jotka käsittelivät luonnon monimuotoisuuden, veden, ruoan ja terveyden välisiä kytköksiä sekä kestävyysmurrosta. Aiempia IPBES-raportteja ovat mm. alueelliset arviointiraportit, maailmanlaajuinen arviointi ja vieraslajiraportti. Hallitusten yhdessä sopimassa ja tutkijoiden johtamassa prosessissa tuotetut raportit luovat pitkäjänteistä tietopohjaa luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevalle päätöksenteolle. Esimerkiksi vuonna 2016 hyväksytty IPBESin pölyttäjäraportti oli merkittävä pohja sekä EU:n että kansalliselle pölyttäjästrategialle. Maankäytön vaikutuksia ja ennallistamista käsittelevä raportti on antanut pohjaa ennallistamisen suunnittelulle ja ohjaamiselle.

Suomen Luontopaneeli julkaisee raportin julkaisupäivänä mietinnön, jossa tarkastellaan Suomen näkökulmasta keskeisiä IPBESin raportin pääviestejä. IPBES-työryhmä, ympäristöministeriö, Syke ja Luontopaneeli järjestävät teemasta sidosryhmätilaisuuden 10.3.2026.

Raportin julkistustilaisuutta voi seurata 9.2. suorana lähetystä IPBESin verkkosivuilla: IPBES Home page | IPBES secretariat

