Vuosi alkoi maltillisesti digitaalisessa asuntokaupassa

3.2.2026 12:59:53 EET | Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy | Tiedote

Digitaalinen asuntokauppa käynnistyi tammikuussa rauhallisesti, ja asuntoja ostettiin sähköisesti vähemmän kuin vuoden 2025 lopulla. Kokonaisuutena sähköinen kaupanteko lisääntyy kuitenkin jatkuvasti, sillä edellisvuoden tammikuuhun verrattuna digitaalisten asuntokauppojen määrä kasvoi lähes viidenneksellä.

Taivasta, tuntureita ja taloja aurinkoisessa ja lumisessa talvimaisemassa
Digitaalisten asuntokauppojen määrä kasvoi viime vuonna jopa odotettua enemmän. Kuvapankkikuva

Kiinteistönvälittäjät tekivät tammikuussa 2026 yhteensä 1 761 digitaalista asuntokauppaa. Kaupoista 1 461 kappaletta oli asunto-osakkeiden kauppoja ja 300 talojen, tonttien ja muiden kiinteistöjen kauppoja. Lukemat jäivät kokonaisuutena verkkaisiksi, sillä viime syksyn huippukuukausiin verrattuna kauppoja syntyi noin tuhat kappaletta keskimääräistä vähemmän.

Viime vuoden tammikuuhun nähden digitaalisten kauppojen määrä on kuitenkin kasvussa. Muutos on erityisen suuri kiinteistökaupoissa, joita solmittiin lähes 50 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Sähköinen asunto-osakekauppa lisääntyi sekin 13 prosenttia, ja yhteensä digitaalisia asuntokauppoja tehtiin 18 prosenttia vuoden takaista enemmän.

“Digitaalisten asuntokauppojen määrä kasvoi viime vuonna jopa odotettua enemmän. Tammikuu taas on perinteisesti rauhallinen kuukausi asuntokaupassa, ja se näkyy myös sähköisessä kaupankäynnissä. On silti hienoa huomata, että kiinteistönvälittäjät ovat innostuneet solmimaan myös kiinteistökaupat sähköisesti selvästi entistä useammin”, kommentoi Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin.

DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain

Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja reilu neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.

