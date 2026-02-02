Vasemmistoliitto

Mai Kivelä: Metsähallituksen peräännyttävä luonnonmetsien katastrofaalisista hakkuista

2.2.2026 15:43:31 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti eduskunnassa yhdessä muiden vasemmistoliiton kansanedustajien kanssa kirjallisen kysymyksen Metsähallituksen katastrofaalisista hakkuusuunnitelmista valtion luonnonmetsissä. Ympäristöjärjestöt kertoivat viime viikolla Metsähallituksen aikeista hakata ainakin 70 luonnonmetsää eri puolilta Suomea.

Kansanedustaja Mai Kivelä
Kuva: Elisa Salomäki

– Luonnonmetsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä, suorastaan kansallisaarre. Tätä aarretta hallitus on nyt uhraamassa Metsähallituksen kohtuuttomille tuottotavoitteille, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä sanoo.

Hakkuut on mahdollista toteuttaa hallituksen aiemmin laatimien, niin kutsuttujen vanhojen metsien suojelukriteerien varjolla.

– Hallituksen laatimat “suojelukriteerit” ovat tieteenvastaiset. Ne asettivat metsien suojelukynnyksen tarkoituksella niin korkealle, ettei suojeltavia metsiä käytännössä jäänyt jäljelle juuri lainkaan, Kivelä muistuttaa. 

Tosiasiassa Suomessa on kartoitettu vanhoja ja luonnontilaisia metsiä noin 700 000 hehtaaria. Nämä ovat nyt kaikki vaarassa.

– Metsähallituksen suunnittelemat katastrofaaliset hakkuut eivät ole linjassa EU:n biodiversiteettistrategiassa ja metsäkatoasetuksessa linjattujen velvoitteiden kanssa. Kysynkin nyt hallitukselta, miten se aikoo toteuttaa Suomen velvoitteet ja estää nämä hakkuut, Kivelä sanoo.

Luonnonmetsien suojelu on vaikuttavimpia ja tärkeimpiä toimia luontokadon pysäyttämiseksi.

Suomalaiset myös kannattavat laajasti metsien suojelua.

– Valtion maat ovat kaikkien suomalaisten yhteisiä, ja hallituksen tulee pitää huoli, että suomalaisten tahto kansallisaarteemme suojelemisesta toteutuu, Kivelä sanoo.

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Syyrian kurdien turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava29.1.2026 12:43:07 EET | Tiedote

Syyrian presidentin Ahmed al-Šaraan joukot ovat hyökänneet kurdien itsehallintoalueille tulitaukosopimuksista huolimatta. Syyrian armeija on tappanut siviilejä, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan. Ruoan, terveydenhuollon ja humanitaarisen avun saanti on estetty. Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm pitää kurdien tilannetta todella huolestuttavana. Hän on jättänyt Rojavan tilanteesta tänään kirjallisen kysymyksen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye