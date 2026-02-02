Mai Kivelä: Metsähallituksen peräännyttävä luonnonmetsien katastrofaalisista hakkuista

– Luonnonmetsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä, suorastaan kansallisaarre. Tätä aarretta hallitus on nyt uhraamassa Metsähallituksen kohtuuttomille tuottotavoitteille, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä sanoo.

Hakkuut on mahdollista toteuttaa hallituksen aiemmin laatimien, niin kutsuttujen vanhojen metsien suojelukriteerien varjolla.

– Hallituksen laatimat “suojelukriteerit” ovat tieteenvastaiset. Ne asettivat metsien suojelukynnyksen tarkoituksella niin korkealle, ettei suojeltavia metsiä käytännössä jäänyt jäljelle juuri lainkaan, Kivelä muistuttaa.

Tosiasiassa Suomessa on kartoitettu vanhoja ja luonnontilaisia metsiä noin 700 000 hehtaaria. Nämä ovat nyt kaikki vaarassa.

– Metsähallituksen suunnittelemat katastrofaaliset hakkuut eivät ole linjassa EU:n biodiversiteettistrategiassa ja metsäkatoasetuksessa linjattujen velvoitteiden kanssa. Kysynkin nyt hallitukselta, miten se aikoo toteuttaa Suomen velvoitteet ja estää nämä hakkuut, Kivelä sanoo.

Luonnonmetsien suojelu on vaikuttavimpia ja tärkeimpiä toimia luontokadon pysäyttämiseksi.

Suomalaiset myös kannattavat laajasti metsien suojelua.

– Valtion maat ovat kaikkien suomalaisten yhteisiä, ja hallituksen tulee pitää huoli, että suomalaisten tahto kansallisaarteemme suojelemisesta toteutuu, Kivelä sanoo.