Yläkouluille tarkoitettu suosittu tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaalipaketti uudistettiin – ilmaiseen pakettiin lisättiin tekoälyä käsitteleviä osioita

3.2.2026 07:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kehitetty tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaalipaketti uudistui. Yläkoulujen opettajille ja oppilaille suunnattu paketti löytyy ilmaiseksi verkosta ja soveltuu niin oppituntimateriaaliksi kuin omaehtoiseen opiskeluun. Uudistuksessa materiaali päivitettiin ajan tasalle ja siihen lisättiin muun muassa tekoälyyn liittyviä sisältöä. Uudistustyö tehtiin koulutusteknologian opiskelijaprojektina.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kehitetty ilmainen tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaalipaketti Linkki on uudistunut.
Etenkin yläkoulujen opettajille ja oppilaille suunnatut materiaalit on laadittu siten, että niitä voi käyttää sekä oppitunneilla että oppilaan omatoimisen opiskelun tukena. Paketista löytyy materiaalia muun muassa toimisto-ohjelmista, ohjelmoinnista, kuvankäsittelystä, tekoälyn ymmärtämisestä ja verkkosivujen rakentamisesta.
Alun perin vuonna 2019 kehitetyt materiaalit ovat olleet kovassa käytössä. Materiaalia on käyttänyt kuukausittain noin tuhat yksilöityä käyttäjää ja suosituimmalla opetusvideolla on jo lähes 4 000 katselukertaa.
– Vaikka materiaalin käyttäjämäärät ovat pysyneet edelleen melko korkealla, sen sisältö ja ulkoasu alkoivat olla osittain vanhentuneita. Siksi materiaalin uudistamiselle oli vuonna 2025 selkeä tarve, kertoo uudistamistyötä ohjannut koulutusteknologian yliopistonopettaja Antti Ekonoja.
Uudistustyö tehtiin opiskelijaprojektina – uutena sisältöaiheena tekoäly
Oppimateriaalia lähdettiin uudistamaan keväällä 2025 koulutusteknologian opiskelijaprojektissa. Ekonoja kertoo, että sisällöllisessä uudistamisessa on huomioitu vuonna 2022 julkaistut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tukevat digitaalisen osaamisen kuvaukset.
– Uudistamisen tarkoituksena oli tuoda materiaali niin sisällöllisesti kuin ulkoasullisesti nykypäivään, muun muassa lisätä tekoälyyn liittyvää materiaalia. Tarkoituksena on tarjota yläkoulun opettajille ja oppilaille jatkossakin laadukasta materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi, Ekonoja kuvailee.
Työ aloitettiin opiskelijaprojektina ja lopulta uudistustyö viimeisteltiin Konsta Torniaisen toimesta, joka innostui jatkokehittämään materiaalia vielä syksyn 2025 aikana. Materiaali julkaistiin tammikuussa 2026.
– Oppimateriaalin kehittäminen oli minulle antoisa koulutyö, sillä pääsin yhdistämään pedagogista ja teknistä osaamistani. Projektikurssin aikana tehty kehittämistyö tarjosi arvokasta kokemusta projektityöskentelystä sekä tiiviissä tiimissä toimimisesta pidemmällä aikajänteellä. Arvostin suuresti saamaani ohjausta ja oli erityisen mielekästä päästä oppimaan oppimateriaalien parissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa, kertoo materiaalin kehitystyön viimeistellyt Torniainen.
Oppimateriaali valmiina hyödynnettäväksi kouluissa ja itsenäisessä opiskelussa
Oppimateriaali on ilmaiseksi hyödynnettävissä tieto- ja viestintäteknologian aihesisältöihin sekä opettajille että oppilaille. Materiaalista löytyy sisältöjä niin opinnoissa kuin työelämässä tarvittavien perusohjelmien hallintaan, mutta myös syvällisempiin aiheisiin, kuten ohjelmointiin, verkkosivuihin, videoiden käsittelyyn ja uutena aiheena tekoälyyn.
Linkki-oppimateriaali on edeltäjänsä tapaan jaossa CC-lisenssillä. Tarkempaa tietoa oppimateriaalin tekijöistä ja käyttöoikeuksista löytyy Linkin Tekijät-sivulta.
Oppimateriaalipaketin uudistus tehtiin koulutusteknologian opiskelijaprojektina. Jyväskylän yliopiston koulutusteknologian tutkinto-ohjelma valmistaa ammattilaisia, joilla on syvällinen ymmärrys digitaalisista oppimisympäristöistä, oppimateriaalien kehittämisestä sekä muun muassa oppimisanalytiikasta ja koulutusteknologian kehitysprojektien hallinnasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme