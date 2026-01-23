Tela-blogi: Eläkeuudistus ylitti maan hallituksen sille asettamat tavoitteet
3.2.2026 11:39:00 EET | Työeläkevakuuttajat Tela | Blogi
Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi eilen arvionsa hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta vuonna 2025. Neuvosto tekee todella arvokasta työtä, sillä se tarjoaa riippumattoman ja läpinäkyvän näkökulman talouspoliittiseen keskusteluun. Monien ekonomistien tavoin jaan huolen julkisen talouden tilasta. Neuvoston näkökulma työeläkejärjestelmään jää kuitenkin kaipaamaan täydennystä.
Eläkeuudistus vahvistaa julkista taloutta merkittävästi
Neuvosto tarttuu raportissaan työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan eläkeuudistukseen, jonka lakiesityksen odotetaan tulevan eduskunnan käsittelyyn tämän kevään aikana. Uudistus saa neuvostolta kehuja mutta myös risuja. Arviointineuvosto näkee, että eläkeuudistus jää vajaaksi siinä, että se auttaisi nopeasti hidastamaan julkisen talouden velkaantumista. Neuvoston mukaan eläkkeiden leikkaaminen olisi hyvä keino hillitä velkaantumista nopeasti, sillä työeläkemaksuja alentamalla syntyisi liikkumavaraa muun verotuksen kiristämiselle ilman, että kokonaisveroaste nousisi. Johtopäätös on pulmallinen, sillä Orpon hallituksen ohjelmassa eläkeuudistuksen tavoitteeksi asetettiin eläkemaksutason vakauttaminen ja julkisen talouden vahvistaminen pitkällä aikavälillä.
Tuleva eläkeuudistus vastaa eläkejärjestelmän tarpeisiin ja tukee samalla julkisen talouden vahvistumista. Kuten neuvoston raportissa todetaan, valtiovarainministeriön laskelmien mukaan eläkeuudistus ylittää sille asetetun tavoitteen vahvistaa julkista taloutta. Eläkeuudistus vahvistaa pitkällä aikavälillä julkista taloutta noin 0,8 prosenttiyksiköllä suhteessa BKT:hen eli noin 2 miljardilla eurolla – kaksinkertaisesti sen mitä hallitusohjelmaan kirjattiin julkisen talouden vahvistamistavoitteeksi.
Vuoden 2025 eläkeuudistus on historiallinen. Ensimmäistä kertaa työeläkejärjestelmän maksua, 24,4 prosenttia palkoista, ei näkyvissä olevassa tulevaisuudessa tarvitse nostaa. Tarkkaan ottaen stokastisen Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennusteen maksutason mediaani pysyy melko tarkkaan nykytasolla aina vuoteen 2090 asti.
Eläketurvaa pitää kehittää johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti
Siihen on painava syy, miksi valtiontalous ei voi olla ykkösajuri työeläkkeiden kehittämisessä. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten ihmiset voivat ennakoida omaa tulevaa eläkeaikaansa. Heidän täytyy voida luottaa siihen, että työstä kertynyt eläke pysyy.
Työeläkkeitä on uudistettu pitkäjänteisesti ja työmarkkinavetoisesti. Yksityisen sektorin eläkejärjestelmän toimeenpano ja pääosin rahoitus on järjestetty erillään muusta julkisesta taloudesta. Työeläkejärjestelmän varallisuutta ei ole tarkoitettu muun julkisen talouden rahoittamiseen.
Jos työeläkejärjestelmä kuuluisi valtion budjettitalouden piiriin, tämä perustavanlaatuinen muutos altistaisi järjestelmän poliittisille paineille. Työeläkevarat voisivat poltella ”taskussa”, kun päättäjät hakisivat ratkaisuja valtiontalouden rahoitushaasteisiin. Esimerkiksi Valtion eläkerahastosta on poliittisin päätöksin siirretty varoja valtion budjettialijäämien paikkaamiseen, mikä sotii rahaston perimmäistä ajatusta vastaan.
Olisiko tämän tien päässä työeläkejärjestelmä, johon tehtäisiin nopeassa tahdissa jatkuvasti uudistuksia? Se heikentäisi järjestelmän ennakoitavuutta ja luottamusta. Pahimmillaan poliittinen ohjaus voi synnyttää odotuksia jatkuvista kiristyksistä ja epävarmuutta vanhuuden turvasta. Eläketurvan aikajänne on aivan toinen kuin neljän vuoden mittaisen hallituskauden.
Eläkejärjestelmän vaikutusketjut ovat pitkäkestoisia, minkä vuoksi uudistusten pitää olla harkittuja ja tietoon perustuvia. Jos haluamme kehittää eläkejärjestelmää kestävästi, kiire ei ole hyve. Johdonmukaisuus, ennakoitavuus ja vaikutusten huolellinen ja tietoon perustuva arviointi sen sijaan ovat.
Ilokseni eläkeuudistus saa neuvostolta kehuja siitä, että yksityisalojen työeläkemaksu kiinnitetään 24,4 prosenttiin lähivuosiksi ja vanhuuseläkkeiden rahastointia kasvatetaan. Neuvoston mukaan toimet ovat työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin kannalta vastuullista politiikkaa, sillä odotettuja parempia sijoitustuottoja ei heti ulosmitata eläkemaksun alentamisena.
Osakekurssien alamäet eivät vaadi välitöntä reagointia
Toinen talouspolitiikan arviointineuvoston kritiikki eläkeuudistukselle liittyy siihen, ettei uudistuksessa sovittu sellaisesta sääntöpohjaisesta vakauttajasta, joka määrittelisi kasvaneiden sijoitusriskien jaon esimerkiksi työntekijöiden ja eläkeläisten kesken.
Eläkeuudistuksen myötä eläkevaroja sijoitetaan entistä enemmän osakkeisiin, jotka ovat historiallisesti tuottaneet muita sijoituskohteita paremmin. Sijoitustuottojen vaihtelu lisääntyy lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä nämä erot tasoittuvat. Eläkevakuuttajien sijoitushorisontti on vuosikymmenien pituinen. Työeläkevakuuttajien tarkasti säännelty riskienhallinta ja vahvat vakavaraisuudet antavat hyvän lähtökohdan riskien kasvattamiselle.
Työeläkejärjestelmä siis sietää huonompiakin aikoja, eikä osakekurssien alamäkiin ei tule kiirehtiä heti reagoimaan. Ajatus sellaisesta automaattisesta vakauttajasta, joka reagoisi nopeasti lyhyen aikavälin markkinaheiluntaan, istuu huonosti edellä kuvattuihin työeläkevarojen sijoittamisen lainalaisuuksiin.
Kasvutoimet enemmän kuin tervetulleita
Työeläkejärjestelmällä on tiivis kytkentä julkiseen talouteen erityisesti palkkasumman kautta. Palkkasumma määrittää Suomessa tehdyn ansiotyön kokonaisuutta, ja siitä perittävillä työeläkemaksuilla rahoitetaan valtaosa vuosittain maksussa olevista työeläkkeistä. Siksi näen tarpeen kasvunäkymien vahvistamiselle. Talouskasvu alentaisi myös julkisen talouden alijäämän ja velan suhdetta bruttokansantuotteeseen, mikä osaltaan auttaisi velkaantumiskehityksen taittamisessa ja EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisessa.
Tarvitsemme toimia, joiden avulla Suomeen voidaan luoda lisää korkean teknologian kasvuryityksiä. Ne ovat olennaisia kasvun kannalta, ja nämä työpaikat ovat korkean tuottavuuden ja palkkatason työpaikkoja. Yritykset tarvitsevat kasvuun myös pääomia sekä osaavaa työvoimaa niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Työvoiman riittävyydestä, työkyvystä ja osaamisesta pitää huolehtia. Työllisyyttä tulee parantaa ja työhön osallistumista lisätä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa olisi vuoden 2027 eduskuntavaalien lähestyessä tervetullutta kiinnittää huomio aiempaa enemmän näihin kasvutoimiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko MäkinenpääekonomistiPuh:050 345 6086mikko.makinen@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Saara-Sofia Sirén Telan uudeksi toimitusjohtajaksi23.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (39) on valittu Työeläkevakuuttajat Tela ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Sirén aloittaa tehtävässään 1.5.2026, mikäli eduskunta myöntää hänelle eron kansanedustajan toimesta. Telan pitkäaikainen toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes jää tuolloin pois tehtävästään. Koulutukseltaan Sirén on kauppatieteiden maisteri sekä filosofian maisteri.
Vuoden 2025 YEL-työtulotarkistuksissa työtulo nousi lähes puolella tarkistetuista19.1.2026 16:09:38 EET | Tiedote
Työeläkevakuuttajat tarkistivat viime vuonna noin 58 000 yrittäjän YEL-työtulon vuoden 2023 lakimuutoksen mukaisesti. Heistä noin 49 prosentilla työtulo nousi. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan joulukuussa keräämistä alustavista luvuista.
Tela-blogi: Voidaanko ”YEL-möykkyä” valaa enää uusiksi?9.1.2026 11:24:00 EET | Blogi
Uudenvuoden perinteisiin kuuluu usein 9 litran muoviämpäriin valettujen tinamöykkyjen vertailu ja tulkinta. Valinkauhassa on nyt myös yrittäjien eläkejärjestelmän uudistaminen, johon odotetaan ratkaisuja Orpon hallitukselta. Joulukuussa valmistuneen Jukka Rantalan YEL-selvityksen jälkeen yrittäjäeläkkeiden kehittämisestä on muodostunut eräänlainen ”YEL-möykky”, jonka tulkinnasta on monilla eri mielipiteitä.
Nimitys Telassa: Irja Kivijärvi johdon assistentiksi17.12.2025 10:56:44 EET | Tiedote
Tradenomi Irja Kivijärvi (57) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan johdon assistentiksi. Kivijärvi aloittaa tehtävässään 26.1.2026.
Teollisuuden Palkansaajien ja Telan raportti: Teollisuuspolitiikka palaa – minkä valinnan Suomi tekee?12.12.2025 05:00:00 EET | Tiedote
Teollisuuden palkansaajat ja Työeläkevakuuttajat Tela yhdistivät voimansa vauhdittaakseen keskustelua teollisuuspolitiikan mahdollisuuksista luoda uutta kasvua Suomessa. Tänään julkaistavassa Uutta kasvua etsimässä – Millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan? -analyysissa Työn ja talouden tutkimus Laboren tutkimusohjaaja FT, VTT Ilkka Kiema ja ennustepäällikkö VTT Juho Koistinen kartoittavat teollisuuspolitiikan paluuta, sen erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja mahdollisia painotuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme