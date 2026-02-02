REM-uni tukee hevosten motivaatiota ja oppimista
3.2.2026 15:04:54 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Hyvä uni tukee hevosten oppimista ja jaksamista siinä missä ihmistenkin. Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan lyhyt REM-uni heikentää hevosten sinnikkyyttä ja suoriutumista vaativissa oppimistehtävissä.
Tutkimuksessa kehitettiin samalla täysin uusi, kenttäolosuhteisiin soveltuva oppimistesti, jonka avulla hevosten oppimiskykyä ja motivaatiota voidaan mitata niiden omassa elinympäristössä, kuten omassa tarhassa.
Oppimistesti hevosten omassa arjessa
Hevossairauksiin erikoistuva eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja (EAT) Mira Hämäläinen tutki hevosten oppimista käyttämällä tutkimusryhmän kehittämää käänteisoppimistestiä. Testissä hevonen opetetaan koskettamaan kohdetta saadakseen palkinnon. Kun hevonen oppii tehtävän, asetelmaa muutetaan: oikean kohteen paikka vaihdetaan, ja hevosen täytyy mukauttaa toimintaansa.
Valtaosa tutkimukseen osallistuneista ratsastuskouluhevosista oppi tehtävän ja selviytyi testistä hyvin. Oppimista mitattiin laskemalla onnistuneiden suoritusten määrä minuutissa. Tämä osoittautui herkäksi ja käytännölliseksi tavaksi seurata hevosten edistymistä.
– Kehittämämme käänteisoppimistesti voidaan toteuttaa yhden päivän aikana hevosen omassa tarhassa. Perinteisesti oppimista on tutkittu pitkäkestoisissa kokeissa useiden päivien ajan. Uusi testi vaatii vain kaksi henkilöä ja yksinkertaiset välineet, mikä tekee siitä helposti sovellettavan käytännön olosuhteissa, Hämäläinen kertoo.
REM-unen määrä ratkaisi jaksamisen
Uni on keskeinen oppimisen ja muistin tukipilari kaikilla tutkituilla eläinlajeilla. Riittämätön uni heikentää muistijälkien muodostumista sekä tarkkaavaisuutta, motivaatiota ja joustavuutta valveilla ollessa.
Hämäläisen tutkimuksessa seurattiin 16 ratsastuskouluhevosen yöaikaista REM-unta kuuden viikon ajan. Hevosten unta mitattiin käyttäytymisen perusteella viidessä kahden vuorokauden mittausjaksossa.
Tulokset olivat selkeitä: hevoset, jotka nukkuivat REM-unta yli 30 minuuttia yössä, suoriutuivat käänteisen oppimisen testistä paremmin kuin hevoset, joiden REM-uni jäi lyhyemmäksi.
– Lyhyempi REM-uni ei lisännyt virheiden määrää, vaan vaikutti erityisesti siihen, kuinka pitkään hevoset jaksoivat työskennellä tehtävän parissa, Hämäläinen sanoo.
Toisin sanoen hevoset kyllä osasivat tehtävän, mutta vähemmän REM-unta saaneet luovuttivat herkemmin.
– Tämä viittaa siihen, että REM-uni on hevosilla yhteydessä motivaatioon ja sinnikkyyteen, Hämäläinen jatkaa.
Sopeutuminen lyhyeen uneen ei ole riskitöntä
Tutkimuksessa hevosilla ei havaittu ulkoisia merkkejä unihäiriöistä, vaikka osalla REM-uni jäi vähäiseksi. Silti tulokset viittaavat siihen, että lyhyt REM-uni voi vaikuttaa hevosen suoriutumiseen etenkin silloin, kun tehtävä vaatii pitkäkestoista keskittymistä ja joustavaa ajattelua.
– Hevoset oppivat yksinkertaiset asiat hyvin, mutta pidemmissä ja vaativammissa tehtävissä lyhyen REM-unen vaikutukset alkoivat näkyä, Hämäläinen kertoo.
– Tutkimuksen tulokset tarjoavat uuden työkalun hevosten oppimiskyvyn ja hyvinvoinnin arviointiin sekä korostavat unen merkitystä osana hevosten kokonaishyvinvointia, painottaa hevosen unta tutkiva väitöskirjatutkija Iina Brotherus.
Tutkimus muistuttaa, että hevosen jaksaminen ei ole pelkästään koulutuksen tai motivaation kysymys – myös unen laatu voi ratkaista, kuinka hyvin hevonen oppii ja selviytyy arjen haasteista.
Tutkimus on tehty yhteistyössä Hevostietokeskuksen, Tuire Kaimion ja Meilahden SleepWell -ryhmän tutkijan, Henna-Kaisa Wigrenin, kanssa.
Alkuperäinen artikkeli
Hämäläinen M.J., Brotherus I.L., Wigren H.M. et al. Effect of horse sleep behavior on performance in a field-side spatial reversal learning test. Scientific Reports (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-025-34463-9
Mira HämäläinenErikoistuva eläinlääkäriHelsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekuntaPuh:0443342345mira.hamalainen@helsinki.fi
Anna MykkänenapulaisprofessoriHelsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekuntaPuh:0294157288anna.mykkanen@helsinki.fi
Marjaana LindyViestinnän asiantuntijaHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 (0)50 5186195marjaana.lindy@helsinki.fi
